  • Булыкин о ЦСКА: «Я бы рассмотрел Игнашевича с братьями Березуцкими – это будет нереальный тренерский штаб, который зайдет всем»
Булыкин о ЦСКА: «Я бы рассмотрел Игнашевича с братьями Березуцкими – это будет нереальный тренерский штаб, который зайдет всем»

Дмитрий Булыкин поделился мнением на тему смены главного тренера в ЦСКА.

«Не знаю, какой там контракт у Галактионова, есть ли отступные. То, что ЦСКА ищет тренера, – это факт. Думаю, они многими интересуются, но когда человек работает, вряд ли он сам будет общаться с руководством армейцев. Галактионов же только переподписал контракт с «Локомотивом». С одной стороны, не совсем корректно по ходу сезона вести переговоры, но, возможно, этим занимались лишь агенты.

На месте ЦСКА я бы рассмотрел Игнашевича с братьями Березуцкими. Я считаю, что это будет нереальный тренерский штаб, который зайдет всем: команде, болельщикам, руководству. Думаю, в клубе будут склоняться к тому, чтобы дать шанс своим ребятам», – сказал экс-форвард сборной России.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Советский спорт»
37 комментариев
Тренерский штаб ЦСКА: БИБА Березуцкий - Игнашевич - Березуцкий - Акинфеев
Чепчугов бы добавил щепотку безумия в этот тренерский штаб
И БОБА : Бубнов - Онопко - Быстров - Ананко.
Главное, футбольные люди.
Гусева ещё пусть возьмут, он скоро освободится. И прямиком в лучшую лигу мира
С Жирковым и Шароновым:))
Ну, вот Береза тогда весь сезон 22-23 тренировал, заняли 5 место и дошли до полуфинала кубка. Так что уж в крайности то впадать не надо.
Булыкину всегда лучше молчать, чем говорить
Давайте смотреть шире.

Я предлагаю такой тренерский штаб собрать, он точно всем зайдет:
Игнашевич гл.тренер,
тренеры защиты Березуцкие, тренеры нападающих Вагнер, Думбия. Тренер вратарей Акинфеев.
только не Игнашевича и Березуцких, при всём уважении
Слуцкий к нам не приедет.
Милоша Красича в команду
Зайдет всем,кроме результата
Игдисамов вполне может оказаться тренером всерьез и надолго, это в стиле руководства ЦСКА и хорошо вписывается в логику нового лимита
Пусть станет нашим Кэрриком хотя бы на остаток чемпионата, а там посмотрим
Ненене, пусть Галактионов уже приходит.
Уж он-то выстроит игру в обороне !!!11
У каждого из них есть амбиции. Не будут братья прозябать в помощниках, когда главным будет Игнашевич, и наоборот, соответственно. Начнутся срачи в штабе, каждый будет тянуть одеяло на себя. Булыкин в сказки какие-то верит в своём манямирке.
Акинфеев- А.Березуцкий- Игнашевич- В. Березуцкий. Вспоминается известный комментарий Василия Уткина про "Время, проведённое в браке". Интересный тренерский штаб, но вряд ли в реальности осуществимый.
Материалы по теме
«Локо» о слухах про Галактионова в ЦСКА: «Тренер лично это опроверг, но новости продолжили выходить. У него договор на три года. Команда борется за тройку, и ей как никогда нужна поддержка»
5 мая, 18:47
Гасилин назначил бы в ЦСКА Игнашевича: «Я за наших специалистов. Они состоятельные, конкурентоспособные, а мы им шанса не даем. Дико бесит, когда мы привозим средних иностранцев»
5 мая, 17:54
