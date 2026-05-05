Булыкин о ЦСКА: «Я бы рассмотрел Игнашевича с братьями Березуцкими – это будет нереальный тренерский штаб, который зайдет всем»
«Не знаю, какой там контракт у Галактионова, есть ли отступные. То, что ЦСКА ищет тренера, – это факт. Думаю, они многими интересуются, но когда человек работает, вряд ли он сам будет общаться с руководством армейцев. Галактионов же только переподписал контракт с «Локомотивом». С одной стороны, не совсем корректно по ходу сезона вести переговоры, но, возможно, этим занимались лишь агенты.
На месте ЦСКА я бы рассмотрел Игнашевича с братьями Березуцкими. Я считаю, что это будет нереальный тренерский штаб, который зайдет всем: команде, болельщикам, руководству. Думаю, в клубе будут склоняться к тому, чтобы дать шанс своим ребятам», – сказал экс-форвард сборной России.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Советский спорт»
Главное, футбольные люди.
Я предлагаю такой тренерский штаб собрать, он точно всем зайдет:
Игнашевич гл.тренер,
тренеры защиты Березуцкие, тренеры нападающих Вагнер, Думбия. Тренер вратарей Акинфеев.
Уж он-то выстроит игру в обороне !!!11