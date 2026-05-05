Педро об отношении судей к «Зениту»: «Сами видите, что порой происходит»

Педро дос Сантос высказался о работе судей на матчах «Зенита».

– Вильям Оливейра говорил, что судьи поддушивают «Зенит». Согласен с этим?

– Я бы не хотел много говорить на эту тему. Да и что мы можем здесь сказать? Вы сами видите, что порой происходит.

Я считаю, что мы, футболисты, должны просто делать свою работу, несмотря ни на что. Чем мы и занимаемся.

Впереди остались важные матчи, нужно думать о них, а не о судьях, – сказал полузащитник.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
Видим, конечно. Краснодар сам побоялся играть с Зенитом в равных составах полный матч и судьи тут как тут.
Раз уж красную Педро отменили, то может и матч с Краснодаром переиграем?
Она же напрямую повлияла на важнейшую игру в борьбе за чемпионство. Кто знает как пошло бы в равных составах?
Будет вполне объективно - посмотрим что из себя представляет Судьедар в полных составах полный матч...
Ответ qwaza
Все уже давно решено и возможно еще до начала чемпионата. Поэтому и результаты у нас почти в каждом матче непредсказуемые, и игроки в треть своих сил играют, и судьи так судят. Я думаю что будет следующее, Зенит играет вничью с Сочи, а Краснодар проигрывает Динамо и чемпионство решается в последнем туре в котором Зенит и Краснодар побеждают своих соперников. В итоге Зенит становится чемпионом, Сочи в последней игре обыгрывает Ахмат, которому как всегда ничего уже не нужно и участвует в переходных матчах, Махачкала и НН проигрывают все свои оставшиеся матчи и вылетают в Первую лигу, Краснодар завоевывает Кубок и возможно Суперкубок, чтобы у смертельно больного Галицкого при жизни были завоеваны все титулы в России. А лучше поинтересоваться у главного спонсора РПЛ - Winline. Они точно знают чем все закончится.
Ответ qwaza
Комментарий удален модератором
Видим. Тащат Краснодар 3й год подряд. И засуживают Зенит когда могут (особенно прошлый чемпионат).
Ответ SergerSerj
Комментарий скрыт
Душат ли умышленно Зенит? Очевидно, нет. Лояльно ли судят Краснодар? Очевидно, да.
