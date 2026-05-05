Педро об отношении судей к «Зениту»: «Сами видите, что порой происходит»

Педро дос Сантос высказался о работе судей на матчах «Зенита».

– Вильям Оливейра говорил, что судьи поддушивают «Зенит». Согласен с этим?

– Я бы не хотел много говорить на эту тему. Да и что мы можем здесь сказать? Вы сами видите, что порой происходит.

Я считаю, что мы, футболисты, должны просто делать свою работу, несмотря ни на что. Чем мы и занимаемся.

Впереди остались важные матчи, нужно думать о них, а не о судьях, – сказал полузащитник.