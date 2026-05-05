Мадуро узнал о вылете «Барсы» из ЛЧ от сына. Задержанный властями США президент Венесуэлы отреагировал: «Черт возьми, это дерьмово»
Николас Мадуро продолжает следить за футбольными новостями, находясь в заключении.
Президент Венесуэлы был захвачен спецназом США 3 января и вывезен из страны. Он был доставлен в Центр предварительного заключения Бруклина, где будет находится в ожидании суда по обвинению в контрабанде наркотиков и оружия.
Сын главы южноамериканского государства Николас Мадуро Герра дал интервью, в котором поделился подробностями жизни отца в условиях тюремного заключения. Помимо прочего, он рассказал, что сообщил Мадуро-старшему новость о вылете «Барселоны» из Лиги чемпионов от «Атлетико» 14 апреля.
«Черт возьми, это дерьмово», – отреагировал на это известие Николас Мадуро.
Ухтыж, это че спойлеры?
В каком же грёбаном сюрриализме мы сейчас живём.