Мадуро узнал о вылете «Барсы» из ЛЧ от сына. Задержанный властями США президент Венесуэлы отреагировал: «Черт возьми, это дерьмово»

Мадуро расстроился, узнав о вылете «Барселоны» из ЛЧ.

Николас Мадуро продолжает следить за футбольными новостями, находясь в заключении. 

Президент Венесуэлы был захвачен спецназом США 3 января и вывезен из страны. Он был доставлен в Центр предварительного заключения Бруклина, где будет находится в ожидании суда по обвинению в контрабанде наркотиков и оружия.

Сын главы южноамериканского государства Николас Мадуро Герра дал интервью, в котором поделился подробностями жизни отца в условиях тюремного заключения. Помимо прочего, он рассказал, что сообщил Мадуро-старшему новость о вылете «Барселоны» из Лиги чемпионов от «Атлетико» 14 апреля. 

«Черт возьми, это дерьмово», – отреагировал на это известие Николас Мадуро.

Президент Венесуэлы Мадуро в олимпийке с эмблемой «Барсы» обратился к народу из-за коронавируса

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: El Pais
66 комментариев
Это он ещё про увольнение Шпилевского не знает...
и Челестини
«Президент США был захвачен спецназом США 3 января и вывезен из страны.»
Ухтыж, это че спойлеры?
Президент США был захвачен спецназом США и вывезен в США для безопасности США.
Если Трамп прочитает Спортс, то будет международный скандал)
Это обалдеть конечно. Одна страна похищает президента другой страны, и тишина...
В каком же грёбаном сюрриализме мы сейчас живём.
Согласен. Нужно объявить ноту протест и ввести новый налог для россиян
Значит такой хороший президент был🤣 если его свои же слили
И народ собственный даже не протестует и не требует вернуть горяче любимого отца нации
Как неожиданно и как приятно
Так несколько митингов было в Каракасе за Мадуро ещё в январе, а что толку протестовать?
То, что сам Мадуро вылетел из Венесуэлы в США, не так дерьмово получается, как вылет Барсы из ЛЧ
Хотел посмотреть игру Месси живьём )
"Захвачен и вывезен" – толерантная замена слова похищен.
Задержан до выяснения личности.
Неважный год выдался у Мадуро)
Мадуро подумал про Барселону из Гуаякиля.
А помните был ещё футболист, центральный защитник Мадуро?
Что кабельного нет у них там в тюрьме?
Интернет отключают периодически
