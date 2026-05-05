  • «Жота умер, пока-пока» скандировали около пяти фанатов «МЮ» перед матчем с «Ливерпулем»
Группа фанатов «МЮ» высмеяла смерть Жоты перед игрой с «Ливерпулем».

«МЮ» 3 мая дома обыграл «красных» в 35-м туре АПЛ со счетом 3:2.

Как сообщает The Telegraph, перед матчем небольшая группа болельщиков «Юнайтед» исполняла оскорбительную песню о бывшем футболисте «Ливерпуля» и сборной Португалии, который погиб в результате ДТП вместе со своим братом прошлым летом.

Группа из примерно пяти мужчин скандировала «Жота умер, пока-пока», двигаясь к «Олд Траффорд». Этот эпизод был зафиксирован камерами. Другие фанаты «МЮ» дистанцировались от мужчин, запечатленных на видео, и призвали клуб запретить им посещать матчи.

Позже, во время матча, гораздо большая группа фанатов «Манчестер Юнайтед» присоединились к минуте аплодисментов, инициированной болельщиками «Ливерпуля» в память о Жоте на 20-й минуте.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: The Telegraph
Ответ Sanan1908
Дебилы
Не оскорбляй дебилов
нет, дебилы - это мягко. А это настоящие нелюди, которым не место среди нормальных людей.
И смысл делать новость из-за 5 дебилов?
КОНТЭНТ
Моральные уроды.
Такие дурачки есть на любом стадионе, вот из 75тыс и здесь нашлось.
Не красные дьяволы, а черти натуральные
А это не тоже самое?
нет, это позорники, а не тру фаны
Существа...Даже назвав их животными мы животных оскорбим.
Среди болельщиков дураки и мерзацы - явление не столь редкое.
Среди людей вообще
5 человек из десятков тысяч - на самом деле великолепная статистика
Скотство. Надеюсь, матчи посещать им запретят.
За это вообще уголовная ответственность должна наступить
Как фанат МЮ скажу - идиоты. Таким нужно давать бан надолго
и вспомните фанатов Ливерпуля, которые аплодировали Роналду на 7ой минуте вдобавок
Не стоит обобщать. Везде хватает дураков. Есть те, кто высмеивают трагедию Хилсборо, а те, кто используют оскорбительные кричалки про мюнхенскую трагедию...
Не нужно бред писать. У Ливера хватало и не очень умных людей, насмехавшихся над трагедией в Мюнхене.
