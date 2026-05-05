«Жота умер, пока-пока» скандировали около пяти фанатов «МЮ» перед матчем с «Ливерпулем»

Группа фанатов «МЮ» высмеяла смерть Жоты перед игрой с «Ливерпулем».

Часть фанатов «Манчестер Юнайтед» высмеяла смерть Диогу Жоты перед матчем с «Ливерпулем ».

«МЮ» 3 мая дома обыграл «красных» в 35-м туре АПЛ со счетом 3:2.

Как сообщает The Telegraph, перед матчем небольшая группа болельщиков «Юнайтед» исполняла оскорбительную песню о бывшем футболисте «Ливерпуля» и сборной Португалии, который погиб в результате ДТП вместе со своим братом прошлым летом.

Группа из примерно пяти мужчин скандировала «Жота умер, пока-пока», двигаясь к «Олд Траффорд ». Этот эпизод был зафиксирован камерами. Другие фанаты «МЮ» дистанцировались от мужчин, запечатленных на видео, и призвали клуб запретить им посещать матчи.

Позже, во время матча, гораздо большая группа фанатов «Манчестер Юнайтед » присоединились к минуте аплодисментов, инициированной болельщиками «Ливерпуля» в память о Жоте на 20-й минуте.