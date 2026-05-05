  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Губернатор Федорищев опроверг слова Дзюбы о том, что «Акрон» может прекратить существование в случае вылета из РПЛ: «У команды большое будущее»
11

Губернатор Федорищев опроверг слова Дзюбы о том, что «Акрон» может прекратить существование в случае вылета из РПЛ: «У команды большое будущее»

Губернатор опроверг слова Дзюбы, что «Акрон» может прекратить существование.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев опроверг информацию о том, что «Акрон» может прекратить существование в случае вылета из Мир РПЛ.

Ранее такое развитие событий допустил нападающий «Акрона» Артем Дзюба. Команда из Тольятти занимает 12-е место в таблице за три тура до конца чемпионата России.

– Были новости, что если «Акрон» вылетит, то клуб может прекратить существование. Подтверждено ли финансирование команды на следующий сезон?

– Из того, как вы говорите и как это слышится – конечно же, нет. Команда хоть и молодая, но она устойчивая. Здесь не вопрос вылета, не вопрос сиюминутных решений. Это команда уже стала уверенной, и у нее будет большое будущее.

– Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории «Акрона». Есть ли у вас информация, останется ли он в команде?

– По поводу будущего того или иного игрока – это должно озвучивать руководство «Акрона». Дзюбу знает и любит все футбольное общество нашей страны, он выдающийся игрок.

Очень рады, что в команде Самарской области, в «Акроне», есть такой сильный форвард и капитан. Артему желаем успехов на любом поприще, что он выберет – продолжение карьеры игрока или что‑то другое. Точно знаю, что никаких противоречий и конфликтов нет, – сказал Федорищев.

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?23938 голосов
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
logoАртем Дзюба
logoАкрон
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
logoПервая лига
logoВячеслав Федорищев
logoПолитика
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Значит Акрон точно прекратит существование при вылете из РПЛ
Очень часто когда власть имущие говорят о «большом будущем» все заканчивается банкротным настоящим. В данном случае словам Дзюбы верится больше.
Такое же, как борьба с коррупцией и агентами самого Федорищева
Дзюба просто сболтнул информацию не для посторонних ушей. Ну, а разным губерам не привыкать говорить в глаза то, что прямо противоположно реальности. Это и есть их работа).
Ответ agentkuper
Дзюба просто сболтнул информацию не для посторонних ушей. Ну, а разным губерам не привыкать говорить в глаза то, что прямо противоположно реальности. Это и есть их работа).
а где можно почитать про эти слова Дзюбы? чёт на спортсе не могу найти
Ответ p8p88
а где можно почитать про эти слова Дзюбы? чёт на спортсе не могу найти
— Думаешь подвигаться годик ещё в «Акроне»?
— Не факт.
— Почему?
— Честно, нам не надо болтать. Нам нужно любой ценой сохранить «Акрон» в РПЛ. Я боюсь, если клуб не останется в РПЛ, то «Акрона» может и не быть. Я больше всего этого боюсь. Будет ли так всё — не знаю. В мою смену не должно этого произойти (улыбается), — сказал Дзюба
Федорыщев какое отношение к акрону имеет если там владелец Морозов
В случае вылета, кто поможет с финансированием? Или «это уже другое, вы не понимаете»?)
Читаем по губам - очень рады, что Самарской области не надо из бюджета обязательно содержать свою футбольную команду и на эти сотни миллионов рублей можем многое полезное сделать для области
"Дзюбу знает и любит все футбольное общество нашей страны, он выдающийся игрок."
Очередной вещатель, который возомнил, что может говорить от имени всего футбольного общества нашей страны.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
В «Реале» токсичная атмосфера после смены тренера: часть игроков предпочитали Алонсо, другие поддерживают Арбелоа (El Mundo)
14 минут назад
«Зенит» планирует расстаться с Латышонком и дать шанс Москвичеву (Legalbet)
сегодня, 01:29
«Реал» не продаст Вальверде и Тчуамени после драки. В клубе обеспокоены поведением уругвайца как будущего капитана (El Mundo)
вчера, 23:11
«Тчуамени был сторонником Алонсо, а Вальверде – нет. Некоторые игроки считают, что капитаны «Реала» действовали неправильно при Хаби». Журналист Меана о клубе
вчера, 23:07
Вальверде извинился перед всеми, кроме Тчуамени, после конфликта с французом на тренировке «Реала». На другой день уругваец пожал руки всем, кроме Орельена, и были удары кулаками (COPE)
вчера, 22:48
«Реал» недоволен утечками информации. В клубе «никто никому не доверяет» и считают, что «кто-то заинтересован в причинении вреда» (El Mundo)
вчера, 22:30
Этот футболист выиграл 13 национальных титулов с одним клубом
вчера, 22:00Тесты и игры
Роналду потрогал пенис в ответ на крики «Месси!» фанатов «Аль-Шабаба». Вскоре после этого Криштиану забил
вчера, 21:53Фото
Мостовой не поедет на финал ЛЧ: «А зачем? Спокойно посмотрю дома этот замечательный матч. Будапешт – красивый город, но останусь в Москве»
вчера, 21:49
У Испании будет 5 команд в следующем сезоне ЛЧ. «Барселона», «Реал», «Вильярреал» и «Атлетико» точно примут участие
вчера, 21:40
Ко всем новостям
Последние новости
Алаев о ЦСКА: «Удивительно, что вторая часть сезона не получилась. Надеюсь, в следующем году поборются за самые высокие места»
35 минут назад
Губерниев о «Спартаке»: «Карседо рассмотрел потенциал россиян – Литвинов, Зобнин, Дмитриев проводят хороший сезон»
54 минуты назад
Глебов о травме в игре со «Спартаком»: «Чувствовал пустоту, будто нет пальца в ноге, поэтому захромал»
сегодня, 02:45
Первый тренер Сафонова: «Не уверен, что «ПСЖ» вышел бы в финал ЛЧ с другим вратарем. Заслуга Матвея большая»
сегодня, 02:31
«Милан» выставил Нкунку на трансфер и требует 40 млн евро за форварда
сегодня, 02:17
Морено о работе в России: «Никогда не закрываю двери в то место, где мне было хорошо»
сегодня, 01:16
Кордоба о матче с «Динамо» в Кубке: «Создали много моментов, но мяч не хотел залетать в ворота. Хорошо, что получилось выиграть по пенальти»
вчера, 22:57
Шченсны о будущем Левандовского: «Я бы посоветовал ему закончить карьеру, основываясь на своем опыте. Тогда могут произойти лучше вещи»
вчера, 22:53
Роналду после 4:2 с «Аль-Шабабом»: «Что за победа! Давайте продолжать в том же духе!»
вчера, 22:39
Хавбек «Динамо» Глебов о вылете из Кубка: «Не сказал бы, что у «Краснодара» были большие моменты, по игре во 2-м тайме мы заслуживали выиграть. Пенальти – это лотерея»
вчера, 22:31
Рекомендуем