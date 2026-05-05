Губернатор Федорищев опроверг слова Дзюбы о том, что «Акрон» может прекратить существование в случае вылета из РПЛ: «У команды большое будущее»

Губернатор опроверг слова Дзюбы, что «Акрон» может прекратить существование.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев опроверг информацию о том, что «Акрон» может прекратить существование в случае вылета из Мир РПЛ .

Ранее такое развитие событий допустил нападающий «Акрона» Артем Дзюба . Команда из Тольятти занимает 12-е место в таблице за три тура до конца чемпионата России.

– Были новости, что если «Акрон» вылетит, то клуб может прекратить существование. Подтверждено ли финансирование команды на следующий сезон?

– Из того, как вы говорите и как это слышится – конечно же, нет. Команда хоть и молодая, но она устойчивая. Здесь не вопрос вылета, не вопрос сиюминутных решений. Это команда уже стала уверенной, и у нее будет большое будущее.

– Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории «Акрона». Есть ли у вас информация, останется ли он в команде?

– По поводу будущего того или иного игрока – это должно озвучивать руководство «Акрона». Дзюбу знает и любит все футбольное общество нашей страны, он выдающийся игрок.

Очень рады, что в команде Самарской области, в «Акроне», есть такой сильный форвард и капитан. Артему желаем успехов на любом поприще, что он выберет – продолжение карьеры игрока или что‑то другое. Точно знаю, что никаких противоречий и конфликтов нет, – сказал Федорищев.