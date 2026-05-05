  • Фанаты «Эспаньола» называли Винисиуса «дураком», а Хиля Мансано – «сукиным сыном» во время матча с «Реалом». Ла Лига подала жалобу
Фанаты «Эспаньола» называли Винисиуса «дураком», а Хиля Мансано – «сукиным сыном» во время матча с «Реалом». Ла Лига подала жалобу

Ла Лига подала жалобу на кричалки фанатов «Эспаньола».

Ла Лига подала жалобу на поведение болельщиков «Эспаньола» на матче с «Реалом». 

Каталонская команда дома уступила мадридцам со счетом 0:2 в 34-м туре чемпионата Испании.

По ходу этой игры фанаты хозяев несколько раз оскорбляли главного арбитра, скандируя «Хесус Хиль Мансано – сукин сын». Еще одна их кричалка была адресована вингеру соперника Винисиусу Жуниору – его называли «дураком». 

Лига обратилась в комитет по проведению соревнований Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) и в Государственную комиссию по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Ла Лиги
Педиком уже признали, что негр и так понятно, осталось дураком.
Не, ну с Эспаньолом Вини сыграл достойно. Особо так не истерил, адекватно реагировал. Ощущение будто бы без Мбаппе у него раскрывается другая личность
Ну норм.. должно же быть разнообразие..
А где здесь расизм и ксенофобия? Он же реально тупой, и от цвета кожи это никак не зависит. Того же Канте никто никогда не называл дураком, хотя он даже чернее Винисиуса.
Земляным червяком не называли?
Ла Лига оскорбилась, что про них ничего не кричали?
