Фанаты «Эспаньола» называли Винисиуса «дураком», а Хиля Мансано – «сукиным сыном» во время матча с «Реалом». Ла Лига подала жалобу

Ла Лига подала жалобу на кричалки фанатов «Эспаньола».

Каталонская команда дома уступила мадридцам со счетом 0:2 в 34-м туре чемпионата Испании .

По ходу этой игры фанаты хозяев несколько раз оскорбляли главного арбитра, скандируя «Хесус Хиль Мансано – сукин сын». Еще одна их кричалка была адресована вингеру соперника Винисиусу Жуниору – его называли «дураком».

Лига обратилась в комитет по проведению соревнований Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) и в Государственную комиссию по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте.