Робиньо возмущен стычкой Неймара с его сыном. Сидящий в тюрьме экс-форвард требует наказать капитана «Сантоса» и опубликовать видеозапись конфликта

Робиньо призвал наказать Неймара.

Сообщалось , что капитан «Сантоса » вступил в стычку с сыном экс-форварда «Милана» и «Манчестер Сити» на тренировке. 18-летний вингер запросил встречу с руководством и может попробовать расторгнуть контракт.

Как передает TyC Sports, Робиньо, лишенный свободы за групповое изнасилование, возмущен действиями Неймара и требует наказать 34-летнего нападающего, а также опубликовать видеозапись инцидента.

По данным ESPN , также заключенный настаивает на том, чтобы игрок «Сантоса» публично принес извинения.

Робиньо сократили тюремный срок на 160 дней за труд и учебу. В 2024-м экс-форварда приговорили к 9 годам за групповое изнасилование