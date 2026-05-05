Робиньо возмущен стычкой Неймара с его сыном. Сидящий в тюрьме экс-форвард требует наказать капитана «Сантоса» и опубликовать видеозапись конфликта
Сообщалось, что капитан «Сантоса» вступил в стычку с сыном экс-форварда «Милана» и «Манчестер Сити» на тренировке. 18-летний вингер запросил встречу с руководством и может попробовать расторгнуть контракт.
Как передает TyC Sports, Робиньо, лишенный свободы за групповое изнасилование, возмущен действиями Неймара и требует наказать 34-летнего нападающего, а также опубликовать видеозапись инцидента.
По данным ESPN, также заключенный настаивает на том, чтобы игрок «Сантоса» публично принес извинения.
Робиньо сократили тюремный срок на 160 дней за труд и учебу. В 2024-м экс-форварда приговорили к 9 годам за групповое изнасилование
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: TyC Sports
Буквально спросил за базар)
Учитывая то, что по понятиям рукоприкладство - беспредел, Нея скоро объявят чёртом
Наврятли , сидит за изнасилование , с него там побольше спрашивают , денег точно 😁
Я бы на месте Неймара,если он знает по какой статье старший присел,призадумался бы))
Пистон! Сделай телевизор по громче!
О же там рассказывал постоянно за красоту футбола и так далее когда на него за такое же наезжали. А тут обвели и оказался на месте тех,кого он обводил. Это как бой Андерсона Силвы против Адесаньи,где второй закончил карьеру первого в его же манере.
Видео в студию!
