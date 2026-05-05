  Силкин о Кокорине: «Может усилить любой клуб РПЛ – но захочет ли? Ему может быть лень, он уже делает все вполсилы. Но мне бы хотелось, чтобы Саша закончил свои похождения и вернулся домой»
Силкин о Кокорине: «Может усилить любой клуб РПЛ – но захочет ли? Ему может быть лень, он уже делает все вполсилы. Но мне бы хотелось, чтобы Саша закончил свои похождения и вернулся домой»

Сергей Силкин считает, что Александр Кокорин подошел бы любому клубу Мир РПЛ.

«Саша может усилить любой клуб РПЛ. Но захочет ли он сам? Кокорину может быть лень играть в РПЛ, он уже делает все вполсилы. Он уже в таком возрасте, что не надо ничего доказывать. Поэтому где-то на тренировке не выкладывается, где-то в игре экономит силы, а для того, чтобы здесь закрепиться, нужно проявлять характер. Как Кордоба, например. А он может не захотеть этого. Значит, такой игрок будет во вред команде.

Но мне бы хотелось, чтобы Саша закончил свои приключения-похождения и вернулся домой. Когда я с ним работал, он был пацаном, и можно было лепить из него, как из пластилина. У него были феноменальные данные, да и сейчас остаются. Просто ему надо сосредоточиться и достойно закончить карьеру», – сказал экс-тренер «Динамо».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
Лежак на пляже он может только усилить
Силкин издевается что ли? Какой клуб он может усилить? Разве что ночной где-нибудь.
Может усилить любой клуб РПЛ - но ему лень, он уже делает все вполсилы.
...
Л. Логика!)
Нет сомнений что 35-летний Кокорин не потерялся бы в нынешней РПЛ, и это многое говорит об актуальной мете росгосфутбола
Чудак. Из топа Греции брали основного Рябчука, он и в ЛЧ и в ЛЕ играл прилично, но тут на банке уверенно сидит. Леви Гарсия мега-топ из АЕКа греческого пришёл, но тут вообще никакой по сути, причем нельзя сказать что не старается, ну просто уровень тут выше и он тут не может никого продавить, тут все защи крупнее его в 2 раза.
И обратные примеры. Оздоев который здесь был добротным игроком, но точно не топом - уже в возрасте 30+ ставит для себя рекорды и постоянно рубится за топ-3. Я сильно не уверен, что здесь он бы даже в Ростове место в старте получил бы.
И это Греция, а не помойный Кипр.
Кстати Кипр. Там в местном топе играет в основе и в ЛЧ такой клоун как Жажа. Он даже в мертвом вылетающем Торпедо не тянул, и сейчас бы в Первой лиге не тянул, тк на него без слёз не взглянешь, а там ценный лот.

Поэтому 35-летний поломанный Кокорин может кукарекать оттуда че угодно, но никого в РПЛ он не усилит. Он просто не потянет нагрузку и доломается окончательно. Это даже смешно обсуждать. Его дружок Смолов года три назад ещё закончил, тоже че то вякает, что лига слабая, только он в этой лиге последние лет 8 максимум с пенальти забивал.
Смолов прямо сейчас бы играл в РПЛ если бы был готов подписаться на не Москву и упасть по зарплате, Дзюба не даст соврать. Но сову тут при желании можно натягивать на глобус как угодно, так что спорить нет смысла, чудак. Даку мыкался по балканскому футболу никому не нужный, а в 2023 году приехал в РПЛ и разорвал её.
Он всегда вполсилы, он карьеру делал вполсилы.
Да и вообще по жизни. Кабы табуреткой в полную силу до сих пор сидел бы.
Кокорин в Россию не вернется. У него с Мамаевым футбольная школа в Дубае, которую они открыли в 2023 году. ))
Только в медиалигу если
Он перепутал РПЛ с медиалигой
ФК Лесоповал
Сдаётся мне, что ему там очень хорошо.
И на Родину его не тянет.
