Силкин о Кокорине: «Может усилить любой клуб РПЛ – но захочет ли? Ему может быть лень, он уже делает все вполсилы. Но мне бы хотелось, чтобы Саша закончил свои похождения и вернулся домой»

Силкин о Кокорине: усилил бы любой клуб РПЛ.

Сергей Силкин считает, что Александр Кокорин подошел бы любому клубу Мир РПЛ .

«Саша может усилить любой клуб РПЛ. Но захочет ли он сам? Кокорину может быть лень играть в РПЛ, он уже делает все вполсилы. Он уже в таком возрасте, что не надо ничего доказывать. Поэтому где-то на тренировке не выкладывается, где-то в игре экономит силы, а для того, чтобы здесь закрепиться, нужно проявлять характер. Как Кордоба, например. А он может не захотеть этого. Значит, такой игрок будет во вред команде.

Но мне бы хотелось, чтобы Саша закончил свои приключения-похождения и вернулся домой. Когда я с ним работал, он был пацаном, и можно было лепить из него, как из пластилина. У него были феноменальные данные, да и сейчас остаются. Просто ему надо сосредоточиться и достойно закончить карьеру», – сказал экс-тренер «Динамо ».