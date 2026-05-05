Силкин о Кокорине: «Может усилить любой клуб РПЛ – но захочет ли? Ему может быть лень, он уже делает все вполсилы. Но мне бы хотелось, чтобы Саша закончил свои похождения и вернулся домой»
Сергей Силкин считает, что Александр Кокорин подошел бы любому клубу Мир РПЛ.
«Саша может усилить любой клуб РПЛ. Но захочет ли он сам? Кокорину может быть лень играть в РПЛ, он уже делает все вполсилы. Он уже в таком возрасте, что не надо ничего доказывать. Поэтому где-то на тренировке не выкладывается, где-то в игре экономит силы, а для того, чтобы здесь закрепиться, нужно проявлять характер. Как Кордоба, например. А он может не захотеть этого. Значит, такой игрок будет во вред команде.
Но мне бы хотелось, чтобы Саша закончил свои приключения-похождения и вернулся домой. Когда я с ним работал, он был пацаном, и можно было лепить из него, как из пластилина. У него были феноменальные данные, да и сейчас остаются. Просто ему надо сосредоточиться и достойно закончить карьеру», – сказал экс-тренер «Динамо».
...
Л. Логика!)
И обратные примеры. Оздоев который здесь был добротным игроком, но точно не топом - уже в возрасте 30+ ставит для себя рекорды и постоянно рубится за топ-3. Я сильно не уверен, что здесь он бы даже в Ростове место в старте получил бы.
И это Греция, а не помойный Кипр.
Кстати Кипр. Там в местном топе играет в основе и в ЛЧ такой клоун как Жажа. Он даже в мертвом вылетающем Торпедо не тянул, и сейчас бы в Первой лиге не тянул, тк на него без слёз не взглянешь, а там ценный лот.
Поэтому 35-летний поломанный Кокорин может кукарекать оттуда че угодно, но никого в РПЛ он не усилит. Он просто не потянет нагрузку и доломается окончательно. Это даже смешно обсуждать. Его дружок Смолов года три назад ещё закончил, тоже че то вякает, что лига слабая, только он в этой лиге последние лет 8 максимум с пенальти забивал.
И на Родину его не тянет.