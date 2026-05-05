«Локо» о слухах про Галактионова в ЦСКА: «Тренер лично это опроверг, но новости продолжили выходить. У него договор на три года. Команда борется за тройку, и ей как никогда нужна поддержка»

«Локомотив» выступил с официальным заявлением относительно слухов о будущем главного тренера команды Михаила Галактионова.

Ранее сообщалось , что ЦСКА и «Локо» обсуждали переход 41-летнего тренера к армейцам, и оба клуба не исключают такой сценарий. Позже появилась информация о том, что приоритет ЦСКА – назначение иностранного тренера, а к кандидатуре Галактионова обратятся, если не договорятся с сильным легионером.

«Уважаемые болельщики! В последнее время в средствах массовой информации постоянно распространяются слухи об уходе главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова в другой клуб.

Несмотря на то, что накануне Михаил Михайлович лично эту информацию опроверг , новости продолжили выходить. ФК «Локомотив » еще раз обращает внимание на тот факт, что с Михаилом Галактионовым в конце 2025 года был подписан новый трудовой договор на три ближайших года.

С Михаилом Михайловичем и его тренерским штабом команда продолжает бороться за призовую тройку, и ей как никогда необходима поддержка со стороны вас, болельщиков. Нас ждут две решающие встречи в борьбе за бронзовые медали.

Команда приглашает всех неравнодушных к красно-зеленым цветам на стадион в Черкизово 10 мая на матч против калининградской «Балтики», – говорится в сообщении московского клуба.