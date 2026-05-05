  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Локо» о слухах про Галактионова в ЦСКА: «Тренер лично это опроверг, но новости продолжили выходить. У него договор на три года. Команда борется за тройку, и ей как никогда нужна поддержка»
44

«Локо» о слухах про Галактионова в ЦСКА: «Тренер лично это опроверг, но новости продолжили выходить. У него договор на три года. Команда борется за тройку, и ей как никогда нужна поддержка»

«Локомотив» выступил с официальным заявлением относительно слухов о будущем главного тренера команды Михаила Галактионова.

Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Локо» обсуждали переход 41-летнего тренера к армейцам, и оба клуба не исключают такой сценарий. Позже появилась информация о том, что приоритет ЦСКА – назначение иностранного тренера, а к кандидатуре Галактионова обратятся, если не договорятся с сильным легионером.

«Уважаемые болельщики! В последнее время в средствах массовой информации постоянно распространяются слухи об уходе главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова в другой клуб.

Несмотря на то, что накануне Михаил Михайлович лично эту информацию опроверг, новости продолжили выходить. ФК «Локомотив» еще раз обращает внимание на тот факт, что с Михаилом Галактионовым в конце 2025 года был подписан новый трудовой договор на три ближайших года.

С Михаилом Михайловичем и его тренерским штабом команда продолжает бороться за призовую тройку, и ей как никогда необходима поддержка со стороны вас, болельщиков. Нас ждут две решающие встречи в борьбе за бронзовые медали.

Команда приглашает всех неравнодушных к красно-зеленым цветам на стадион в Черкизово 10 мая на матч против калининградской «Балтики», – говорится в сообщении московского клуба.

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?23786 голосов
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
logoМихаил Галактионов
logoвозможные трансферы
logoЛокомотив
logoболельщики
logoБалтика
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
44 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
"Дефолта не будет!" (Б.Н. Ельцин)
Ответ Сергей Колесов
"Дефолта не будет!" (Б.Н. Ельцин)
"Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет." (самизнаетекто
Ответ Старый, добрый
"Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет." (самизнаетекто
Дуойник похоже был.
Галактионов стратег - сперва Баринова отправил в конюшню на разведку- тот осмотрелся и сказал ему все ок вроде, шеф, приезжайте)
Ответ Калькулон
Галактионов стратег - сперва Баринова отправил в конюшню на разведку- тот осмотрелся и сказал ему все ок вроде, шеф, приезжайте)
Ага, потом Пиняева еще заберут..)
Ответ akula_ka-50
Ага, потом Пиняева еще заберут..)
Карпукаса. Он уже невнятно что-то мямлит про влияние Баринова на переподписание контракта с Локо
А чем ЦСКА лучше Локо? Галактионову зачем на понижение?
Ответ Knife707
А чем ЦСКА лучше Локо? Галактионову зачем на понижение?
Комментарий скрыт
Ответ Посетитель Зоопарка
Комментарий скрыт
Есть русский костяк, в отличие от мукунок в цска
Локомотиву нет смысла и не выгодно искать нового тренера - Галактионов справляется более чем успешно с таким подбором игроков. И имеет право требовать от руководства продления игроков, которые ему нужны, плюс усиление. Если ему откажут - он имеет полное право рассматривать варианты, он не клялся в верности одному клубу. У каждого тренера есть и должны быть амбиции, все хотят большего. И болельщики тоже. Поэтому я за то, чтобы Галактионов был в Локомотиве долго, он тренер молодой и перспективный, лучше сейчас и не найти, но при этом я лично пойму, если он всё это пошлёт и уйдёт туда, где у него будет больше возможностей. Надеюсь , что Борис Ротенберг является не просто функционером, но и болельщиком Локомотива, а значит сможет удержать ГТ и предоставит больше возможностей для достижения серьёзных задач
Ответ Ильдар М
Локомотиву нет смысла и не выгодно искать нового тренера - Галактионов справляется более чем успешно с таким подбором игроков. И имеет право требовать от руководства продления игроков, которые ему нужны, плюс усиление. Если ему откажут - он имеет полное право рассматривать варианты, он не клялся в верности одному клубу. У каждого тренера есть и должны быть амбиции, все хотят большего. И болельщики тоже. Поэтому я за то, чтобы Галактионов был в Локомотиве долго, он тренер молодой и перспективный, лучше сейчас и не найти, но при этом я лично пойму, если он всё это пошлёт и уйдёт туда, где у него будет больше возможностей. Надеюсь , что Борис Ротенберг является не просто функционером, но и болельщиком Локомотива, а значит сможет удержать ГТ и предоставит больше возможностей для достижения серьёзных задач
Быть болельщиком необязательно, чтобы принимать хорошие бизнес-решения, а удержание Галактионова в текущих реалиях как раз именно хорошее бизнес-решение.

Так что либо Ротенберг покажет, что он хороший функционер, либо покажет себя некомпетентным болваном.
Ответ a2wai
Быть болельщиком необязательно, чтобы принимать хорошие бизнес-решения, а удержание Галактионова в текущих реалиях как раз именно хорошее бизнес-решение. Так что либо Ротенберг покажет, что он хороший функционер, либо покажет себя некомпетентным болваном.
Ротенберг при любом раскладе не будет в проигрыше. Если уйдет Галактионов, то у Бори уже давно на низком старте Хохлов из молодёжки. Проблем с поиском нового ГТ точно не будет.
При этом разгонять сегодняшний поток информации про Галактионова начал непосредственно болельщик Локомотива
В этой новости прекрастно все. Но вот это гениально. Если ни кого не найдем заберем тебя! Прям мотиваторы года! Карнеги отдыхает.
Ответ filippa
В этой новости прекрастно все. Но вот это гениально. Если ни кого не найдем заберем тебя! Прям мотиваторы года! Карнеги отдыхает.
Это журналисты так оценивают свою аудиторию, типа и в такое поверят
Самое смешное, что сам тренер не сказал четко - я работаю в Локо и меня все устраивает. Почитайте, как он ушел от ответа о своем будущем.
Ответ cvtfvz2ztn
Самое смешное, что сам тренер не сказал четко - я работаю в Локо и меня все устраивает. Почитайте, как он ушел от ответа о своем будущем.
А там и не было вопроса о будущем.Был вопрос про ЦСКА и он сказал,что информация об этом недостоверная.
Оперативный ответ недоброжелателям
Ответ error505
Оперативный ответ недоброжелателям
И кого это остановит? Условные Карпы так и продолжат свои инсрайты))))
Ответ error505
Оперативный ответ недоброжелателям
Ответ без ответа, по сути. Не сказали же, что тренер остается)
Распространением слухов перед туром в РПЛ обычно занимаются про спартаковские ресурсы либо про зенитовские. В данном случае это выгодна спартаковским, для зенита Локо больше не конкурент.
А зачем нам иностранный тренер? у нас свои есть хорошие.Можно Сергея Игнашевича взять тренером и все будет пучком.👌
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Приоритет ЦСКА – назначение иностранного тренера. К кандидатуре Галактионова обратятся, если не договорятся с сильным легионером («СЭ»)
5 мая, 14:38
ЦСКА и «Локо» обсуждали переход Галактионова. Оба клуба не исключают такой сценарий («СЭ»)
5 мая, 14:01
Галактионов о слухах про ЦСКА: «Локомотив» сосредоточен на успешном окончании сезона. Уважайте клуб и не публикуйте недостоверную информацию»
4 мая, 15:29
Рекомендуем
Главные новости
«Зенит» планирует расстаться с Латышонком и дать шанс Москвичеву (Legalbet)
сегодня, 01:29
«Реал» не продаст Вальверде и Тчуамени после драки. В клубе обеспокоены поведением уругвайца как будущего капитана (El Mundo)
вчера, 23:11
«Тчуамени был сторонником Алонсо, а Вальверде – нет. Некоторые игроки считают, что капитаны «Реала» действовали неправильно при Хаби». Журналист Меана о клубе
вчера, 23:07
Вальверде извинился перед всеми, кроме Тчуамени, после конфликта с французом на тренировке «Реала». На другой день уругваец пожал руки всем, кроме Орельена, и были удары кулаками (COPE)
вчера, 22:48
«Реал» недоволен утечками информации. В клубе «никто никому не доверяет» и считают, что «кто-то заинтересован в причинении вреда» (El Mundo)
вчера, 22:30
Этот футболист выиграл 13 национальных титулов с одним клубом
вчера, 22:00Тесты и игры
Роналду потрогал пенис в ответ на крики «Месси!» фанатов «Аль-Шабаба». Вскоре после этого Криштиану забил
вчера, 21:53Фото
Мостовой не поедет на финал ЛЧ: «А зачем? Спокойно посмотрю дома этот замечательный матч. Будапешт – красивый город, но останусь в Москве»
вчера, 21:49
У Испании будет 5 команд в следующем сезоне ЛЧ. «Барселона», «Реал», «Вильярреал» и «Атлетико» точно примут участие
вчера, 21:40
В финалах еврокубков сыграют три клуба из Англии и по одному из Франции, Германии и Испании
вчера, 21:40
Ко всем новостям
Последние новости
Алаев о ЦСКА: «Удивительно, что вторая часть сезона не получилась. Надеюсь, в следующем году поборются за самые высокие места»
14 минут назад
Губерниев о «Спартаке»: «Карседо рассмотрел потенциал россиян – Литвинов, Зобнин, Дмитриев проводят хороший сезон»
33 минуты назад
Глебов о травме в игре со «Спартаком»: «Чувствовал пустоту, будто нет пальца в ноге, поэтому захромал»
47 минут назад
Первый тренер Сафонова: «Не уверен, что «ПСЖ» вышел бы в финал ЛЧ с другим вратарем. Заслуга Матвея большая»
сегодня, 02:31
«Милан» выставил Нкунку на трансфер и требует 40 млн евро за форварда
сегодня, 02:17
Морено о работе в России: «Никогда не закрываю двери в то место, где мне было хорошо»
сегодня, 01:16
Кордоба о матче с «Динамо» в Кубке: «Создали много моментов, но мяч не хотел залетать в ворота. Хорошо, что получилось выиграть по пенальти»
вчера, 22:57
Шченсны о будущем Левандовского: «Я бы посоветовал ему закончить карьеру, основываясь на своем опыте. Тогда могут произойти лучше вещи»
вчера, 22:53
Роналду после 4:2 с «Аль-Шабабом»: «Что за победа! Давайте продолжать в том же духе!»
вчера, 22:39
Хавбек «Динамо» Глебов о вылете из Кубка: «Не сказал бы, что у «Краснодара» были большие моменты, по игре во 2-м тайме мы заслуживали выиграть. Пенальти – это лотерея»
вчера, 22:31
Рекомендуем