Ву о переходе в «Спартак»: «Должен был уйти из «Ренна». Получил красную и не совладал с нервами в раздевалке, разбил двумя руками стекло. Поднялся шум, меня обвиняли в порче имиджа клуба»

Кристофер Ву: перешел в «Спартак» после обвинений в порче имиджа «Ренна».

Кристофер Ву описал обстоятельства перехода из «Ренна » в «Спартак».

– Франсис Кахигао связался со мной первый раз, рассказал о клубе, показал видео про стадион «Спартака », про потрясающих фанатов. Меня это впечатлило, но тогда я был сконцентрирован на игре за «Ренн». Однако затем возникла ситуация, из-за которой я должен был обязательно сменить клуб. И, так как в большинстве стран Европы трансферное окно уже закрылось, вариант с Россией оказался оптимальным. Альтернативами были турецкий «Трабзонспор» и арабские клубы, но я выбрал «Спартак».

– Почему?

– У меня было мало времени, через несколько дней предстояли важные матчи за сборную Камеруна. Посоветовался с семьей, с близкими друзьями, с агентом. Можно сказать, доверился интуиции.

– А что случилось в «Ренне»?

– До конца контракта оставался еще год, я проводил хорошие матчи, тренер мне доверял. Не планировал никуда уходить. Но в последнем туре перед закрытием окна в Европе я получил красную карточку уже на 10-й минуте. После этого зашел в раздевалку и не совладал с нервами. Разбил двумя руками стекло, кровь хлестала. У меня до сих пор шрамы.

Информация об этом попала в соцсети… Поднялся шум, меня обвиняли в том, что порчу имидж клуба. По сути, мне объявили, что я должен покинуть «Ренн», – вспомнил защитник.