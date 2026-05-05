  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ву о переходе в «Спартак»: «Должен был уйти из «Ренна». Получил красную и не совладал с нервами в раздевалке, разбил двумя руками стекло. Поднялся шум, меня обвиняли в порче имиджа клуба»
12

Ву о переходе в «Спартак»: «Должен был уйти из «Ренна». Получил красную и не совладал с нервами в раздевалке, разбил двумя руками стекло. Поднялся шум, меня обвиняли в порче имиджа клуба»

Кристофер Ву: перешел в «Спартак» после обвинений в порче имиджа «Ренна».

Кристофер Ву описал обстоятельства перехода из «Ренна» в «Спартак».

Франсис Кахигао связался со мной первый раз, рассказал о клубе, показал видео про стадион «Спартака», про потрясающих фанатов. Меня это впечатлило, но тогда я был сконцентрирован на игре за «Ренн». Однако затем возникла ситуация, из-за которой я должен был обязательно сменить клуб. И, так как в большинстве стран Европы трансферное окно уже закрылось, вариант с Россией оказался оптимальным. Альтернативами были турецкий «Трабзонспор» и арабские клубы, но я выбрал «Спартак».

– Почему?

– У меня было мало времени, через несколько дней предстояли важные матчи за сборную Камеруна. Посоветовался с семьей, с близкими друзьями, с агентом. Можно сказать, доверился интуиции.

– А что случилось в «Ренне»?

– До конца контракта оставался еще год, я проводил хорошие матчи, тренер мне доверял. Не планировал никуда уходить. Но в последнем туре перед закрытием окна в Европе я получил красную карточку уже на 10-й минуте. После этого зашел в раздевалку и не совладал с нервами. Разбил двумя руками стекло, кровь хлестала. У меня до сих пор шрамы.

Информация об этом попала в соцсети… Поднялся шум, меня обвиняли в том, что порчу имидж клуба. По сути, мне объявили, что я должен покинуть «Ренн», – вспомнил защитник.

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?23929 голосов
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Спартака»
logoРенн
logoФрансис Кахигао
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoКристофер Ву
logoлига 1 Франция
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Поначалу казалось, что чувак с головой не дружит. Но оказался неправ. А за изучение русского языка, вообще респект👍
Ответ Football Forever
Поначалу казалось, что чувак с головой не дружит. Но оказался неправ. А за изучение русского языка, вообще респект👍
Казалось что Джику интереснее, а время показало что Джику привоз на привозе. Ву не идеален конечно, ну интереснее
Ответ Ganibale
Казалось что Джику интереснее, а время показало что Джику привоз на привозе. Ву не идеален конечно, ну интереснее
этот привоз выключил Кордобу наглухо в последней игре, да и навозил его прилично, так что Джику тоже иногда могёт...Осталось дождаться стабильности..
А должен был в кофеманию чтоли поехать курить кальян? Человек переживает, а его за это гнобят?
Нормальный чел! 🤝
правильный выбор сделал!
Ответ </c/>
правильный выбор сделал!
Да, надо признать, интуиция его не подвела ☝
Пока нравится. И по игровым параметрам, и по человеческим. Без идеализирования
Конечно, нужна стабильность и аккуратней в своей штрафной. А так - норм.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ахметова выписали из больницы после сотрясения мозга из-за столкновения с Ву
4 мая, 15:20
Ахметов остался в больнице из-за сотрясения мозга после столкновения с Ву
2 мая, 05:52
Ву готов сыграть с ЦСКА после столкновения с Ахметовым в матче с «Крыльями»: «Конечно. Все хорошо»
1 мая, 18:12
Рекомендуем
Главные новости
В «Реале» токсичная атмосфера после смены тренера: часть игроков предпочитали Алонсо, другие поддерживают Арбелоа (El Mundo)
13 минут назад
«Зенит» планирует расстаться с Латышонком и дать шанс Москвичеву (Legalbet)
сегодня, 01:29
«Реал» не продаст Вальверде и Тчуамени после драки. В клубе обеспокоены поведением уругвайца как будущего капитана (El Mundo)
вчера, 23:11
«Тчуамени был сторонником Алонсо, а Вальверде – нет. Некоторые игроки считают, что капитаны «Реала» действовали неправильно при Хаби». Журналист Меана о клубе
вчера, 23:07
Вальверде извинился перед всеми, кроме Тчуамени, после конфликта с французом на тренировке «Реала». На другой день уругваец пожал руки всем, кроме Орельена, и были удары кулаками (COPE)
вчера, 22:48
«Реал» недоволен утечками информации. В клубе «никто никому не доверяет» и считают, что «кто-то заинтересован в причинении вреда» (El Mundo)
вчера, 22:30
Этот футболист выиграл 13 национальных титулов с одним клубом
вчера, 22:00Тесты и игры
Роналду потрогал пенис в ответ на крики «Месси!» фанатов «Аль-Шабаба». Вскоре после этого Криштиану забил
вчера, 21:53Фото
Мостовой не поедет на финал ЛЧ: «А зачем? Спокойно посмотрю дома этот замечательный матч. Будапешт – красивый город, но останусь в Москве»
вчера, 21:49
У Испании будет 5 команд в следующем сезоне ЛЧ. «Барселона», «Реал», «Вильярреал» и «Атлетико» точно примут участие
вчера, 21:40
Ко всем новостям
Последние новости
Алаев о ЦСКА: «Удивительно, что вторая часть сезона не получилась. Надеюсь, в следующем году поборются за самые высокие места»
34 минуты назад
Губерниев о «Спартаке»: «Карседо рассмотрел потенциал россиян – Литвинов, Зобнин, Дмитриев проводят хороший сезон»
53 минуты назад
Глебов о травме в игре со «Спартаком»: «Чувствовал пустоту, будто нет пальца в ноге, поэтому захромал»
сегодня, 02:45
Первый тренер Сафонова: «Не уверен, что «ПСЖ» вышел бы в финал ЛЧ с другим вратарем. Заслуга Матвея большая»
сегодня, 02:31
«Милан» выставил Нкунку на трансфер и требует 40 млн евро за форварда
сегодня, 02:17
Морено о работе в России: «Никогда не закрываю двери в то место, где мне было хорошо»
сегодня, 01:16
Кордоба о матче с «Динамо» в Кубке: «Создали много моментов, но мяч не хотел залетать в ворота. Хорошо, что получилось выиграть по пенальти»
вчера, 22:57
Шченсны о будущем Левандовского: «Я бы посоветовал ему закончить карьеру, основываясь на своем опыте. Тогда могут произойти лучше вещи»
вчера, 22:53
Роналду после 4:2 с «Аль-Шабабом»: «Что за победа! Давайте продолжать в том же духе!»
вчера, 22:39
Хавбек «Динамо» Глебов о вылете из Кубка: «Не сказал бы, что у «Краснодара» были большие моменты, по игре во 2-м тайме мы заслуживали выиграть. Пенальти – это лотерея»
вчера, 22:31
Рекомендуем