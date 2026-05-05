  Юрий Семин: «Хочется увидеть в ЦСКА тренера высокого уровня. А какой он будет: российский, испанский или малазийский – мне безразлично»
Юрий Семин: «Хочется увидеть в ЦСКА тренера высокого уровня. А какой он будет: российский, испанский или малазийский – мне безразлично»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, какого специалиста хотел бы видеть во главе ЦСКА.

В понедельник армейцы объявили о расторжении контракта с Фабио Челестини.

«Мне хочется увидеть в ЦСКА специалиста высокого уровня. А какой он будет: российский или испанский, или малазийский – мне безразлично. Самое главное, чтобы он был хорош в своем деле. Вот что я скажу по этому поводу и ничего более», – сказал Семин. 

ЦСКА занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 45 очков после 28 туров. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
Хоть один адекватный среди этого болота
Ответ сергей петров
Хоть Палыч радует на общем сером фоне.
Ответ сергей петров
Семину никакая протекция не нужна была за то что он Российский тренер. Он даже с Мордовией восьмое место занять умудрялся. В той сильной РПЛ, где играли Халк, Промес, Кураньи, Ерёменко, Вальбуэна, Тошич, Кришито, Вернблум, Думбия, Чорлука, Мануэл Фернандеш и Борис Ротенберг
Вот Юрий Палыч всегда в адеквате. Дай бог ему здоровья!
А чем например Юран сильнее Абаскаля? Чем Ташуев сильнее Челестини? Я уже молчу про Тедеско и Личку.......наших не кого особо выбирать, вот и везут иностранцев
Ответ kanabeos
Как ты не понимаешь! Наши будут всю душу вкладывать. И если результат будет таким же хреновым, то их всё-равно не в чем упрекать. Они ведь старались, хоть и не получилось. А иностранцы просто едут деньги зарабатывать. Это ж явно другое повидло.
Ответ kanabeos
Ну Челестини явно лучше Ташуева , а вот Абаскаль это новая гвардия молодых тактиков-тимбилд -шарлатанов а-ля Россеньор , Юран наоборот противоположность ему , тип тренера ближе к Станковичу , Гаттузо (те еще кадры , но за счет каких то мотиваций в виде ора в раздевалке могут какие то отрезки выдать , на этом все)По этому я бы не сказал что Юран хуже Абаскаля , один физрук быдлан , другой офисный планктон решивший что футбол это Football Manager , результаты одинаковые примерно.
Палыч всегда был в адеквате
Шпалыч, плохого не скажет!
Семина никто за язык не тянул. Малайзийский ,так малайзийский
Луч света в темном царстве
Тогда российский тренер сразу отпадает. Остаются только дорогие иностранные, потому что у нас пока еще не появились тренеры высокого уровня и врядли появятся при этой системе.
Ну, вот так многие думают и о лимите
