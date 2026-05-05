Юрий Семин: «Хочется увидеть в ЦСКА тренера высокого уровня. А какой он будет: российский, испанский или малазийский – мне безразлично»

Семин о тренере для ЦСКА: все равно, какой он будет: российский или малазийский.

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, какого специалиста хотел бы видеть во главе ЦСКА.

В понедельник армейцы объявили о расторжении контракта с Фабио Челестини.

«Мне хочется увидеть в ЦСКА специалиста высокого уровня. А какой он будет: российский или испанский, или малазийский – мне безразлично. Самое главное, чтобы он был хорош в своем деле. Вот что я скажу по этому поводу и ничего более», – сказал Семин.

ЦСКА занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 45 очков после 28 туров.