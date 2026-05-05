Юрий Семин: «Хочется увидеть в ЦСКА тренера высокого уровня. А какой он будет: российский, испанский или малазийский – мне безразлично»
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, какого специалиста хотел бы видеть во главе ЦСКА.
В понедельник армейцы объявили о расторжении контракта с Фабио Челестини.
«Мне хочется увидеть в ЦСКА специалиста высокого уровня. А какой он будет: российский или испанский, или малазийский – мне безразлично. Самое главное, чтобы он был хорош в своем деле. Вот что я скажу по этому поводу и ничего более», – сказал Семин.
ЦСКА занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 45 очков после 28 туров.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
Хоть один адекватный среди этого болота
Хоть Палыч радует на общем сером фоне.
Семину никакая протекция не нужна была за то что он Российский тренер. Он даже с Мордовией восьмое место занять умудрялся. В той сильной РПЛ, где играли Халк, Промес, Кураньи, Ерёменко, Вальбуэна, Тошич, Кришито, Вернблум, Думбия, Чорлука, Мануэл Фернандеш и Борис Ротенберг
Вот Юрий Палыч всегда в адеквате. Дай бог ему здоровья!
А чем например Юран сильнее Абаскаля? Чем Ташуев сильнее Челестини? Я уже молчу про Тедеско и Личку.......наших не кого особо выбирать, вот и везут иностранцев
Как ты не понимаешь! Наши будут всю душу вкладывать. И если результат будет таким же хреновым, то их всё-равно не в чем упрекать. Они ведь старались, хоть и не получилось. А иностранцы просто едут деньги зарабатывать. Это ж явно другое повидло.
Ну Челестини явно лучше Ташуева , а вот Абаскаль это новая гвардия молодых тактиков-тимбилд -шарлатанов а-ля Россеньор , Юран наоборот противоположность ему , тип тренера ближе к Станковичу , Гаттузо (те еще кадры , но за счет каких то мотиваций в виде ора в раздевалке могут какие то отрезки выдать , на этом все)По этому я бы не сказал что Юран хуже Абаскаля , один физрук быдлан , другой офисный планктон решивший что футбол это Football Manager , результаты одинаковые примерно.
Палыч всегда был в адеквате
Все так
Шпалыч, плохого не скажет!
Семина никто за язык не тянул. Малайзийский ,так малайзийский
Луч света в темном царстве
Тогда российский тренер сразу отпадает. Остаются только дорогие иностранные, потому что у нас пока еще не появились тренеры высокого уровня и врядли появятся при этой системе.
Ну, вот так многие думают и о лимите
