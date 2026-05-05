  • Румменигге об игроках «Баварии» перед «ПСЖ»: «Они как «Три мушкетера» – один за всех, и все за одного, уже забили более 80 голов на «Альянц Арене» в этом сезоне»
Член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге сравнил игроков клуба с мушкетерами перед ответным матчем с «ПСЖ» в 1/2 финала Лиги чемпионов (первая игра – 4:5).

«Чтобы добиться чего-то большого, необходимы скромность, настоящий командный дух и, конечно, уверенность в себе. Я убежден, что у команды все это есть.

Футболисты «Баварии» уважают «ПСЖ», но также знают свои сильные стороны. Они сражаются как «Три мушкетера» – один за всех, и все за одного – и уже забили более 80 голов на «Альянц Арене» в этом сезоне.

Я также рад, что Венсан Компани может вернуться в техническую зону [после отбытия дисквалификации], в Париже в ложе для прессы он выглядел не особенно довольным. 

Я твердо верю в нашу команду и надеюсь, что игроки обеспечат себе путевку в Будапешт», – сказал Румменигге.

Источник: аккаунт Bayern & Germany в X
В ответном матче:
Хари Кейн - тысяча чертей, что эта каналья Сафонов себе позволяет????
Подушню немного.))
В оригинале этот лозунг звучит иначе.
"Все за одного(имеется ввиду за короля) и один(король) за всех".
И тогда смысл кардинально и диаметрально меняется. 😁
