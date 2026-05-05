Алли Маккойст: «Почему бы Эмери не претендовать на место в «Реале»? Он топ и доказал это везде, кроме «Арсенала». Был бы рад увидеть, как он справится с Мбаппе и Винисиусом»
Алли Маккойст: Эмери мог бы претендовать на место в «Реале», он топ-тренер.
Алли Маккойст хотел бы посмотреть, как Унаи Эмери справится с работой в «Реале».
«Обожаю его, мне нравится в нем абсолютно все… Думаю, если «Вилла» его потеряет, это будет граничить с катастрофой.
Но знаете что? Есть во мне такая озорная часть, которая была бы рада увидеть, как он справится с Мбаппе, Винисиусом и всей этой компанией. Я считаю, это было бы очень и очень интересно. Неудивительно, что его связывают с «Реалом», он тренер высшего уровня.
Почему бы ему не входить в список кандидатов на пост главного тренера «Реала»? Он доказал свой уровень на каждом этапе карьеры, кроме «Арсенала». Он работает просто фантастически. Но я хочу, чтобы он остался», – сказал экс-форвард сборной Шотландии.
ПСЖ
Арсенал
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Talksport
41 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Абсолютно во всех топ-клубах он провалился: ПСЖ, Арсенал, Спартак.
Насчёт ПСЖ: да, умудриться в этой команде времён шейхов не выиграть Лигу 1, прости господи 🤣
-пусть говорит наш белый тренеришку