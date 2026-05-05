  • Алли Маккойст: «Почему бы Эмери не претендовать на место в «Реале»? Он топ и доказал это везде, кроме «Арсенала». Был бы рад увидеть, как он справится с Мбаппе и Винисиусом»
Алли Маккойст: «Почему бы Эмери не претендовать на место в «Реале»? Он топ и доказал это везде, кроме «Арсенала». Был бы рад увидеть, как он справится с Мбаппе и Винисиусом»

Алли Маккойст хотел бы посмотреть, как Унаи Эмери справится с работой в «Реале».

«Обожаю его, мне нравится в нем абсолютно все… Думаю, если «Вилла» его потеряет, это будет граничить с катастрофой.

Но знаете что? Есть во мне такая озорная часть, которая была бы рада увидеть, как он справится с Мбаппе, Винисиусом и всей этой компанией. Я считаю, это было бы очень и очень интересно. Неудивительно, что его связывают с «Реалом», он тренер высшего уровня.

Почему бы ему не входить в список кандидатов на пост главного тренера «Реала»? Он доказал свой уровень на каждом этапе карьеры, кроме «Арсенала». Он работает просто фантастически. Но я хочу, чтобы он остался», – сказал экс-форвард сборной Шотландии.

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?23532 голоса
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Talksport
Прошу заметить, кроме Арсенала и Спартака
Ответ Артём Гармаев
Время показало, что при Эмери Спартак был еще успешен.
Ответ Артём Гармаев
Прошу заметить, кроме Арсенала и Спартака
Это второсортный тренеришка для второсортных клубов, который способен выигрывать только столь же второсортную ЛЕ, никому не интересную.
Абсолютно во всех топ-клубах он провалился: ПСЖ, Арсенал, Спартак.
Насчёт ПСЖ: да, умудриться в этой команде времён шейхов не выиграть Лигу 1, прости господи 🤣
В ПСЖ тоже доказал? Он умудрился с ПСЖ просрать чемпионат, и уже не раз доказывал, что он хорош в командах типа АВ. В Реале ему просто нечего делать.
Ответ Garikus89
Про ПСЖ то мы и запамятовали )
Ответ Garikus89
То был заряженный Монако с Мбаппе и Фалькао, Бернардо Силва, Моутиньо, Фабиньо, Субашич, Бакайоко, Менди, Сидибе, когда Псж отдал чемпионат.
-Винисиус, пару слов для "Эль дискобол"
-пусть говорит наш белый тренеришку
Эмери не умеет работать в топ-клубах… Наглядный результат с ПСЖ, Арсеналом или Спартаком… Ему нужен клуб-середняк, желательно выступающий в Лиге Европы
замечательный критерий выбора тренера, справиться ли он с игроками своей команды, охренеть
Самое то, чтобы "Реал" завоевал первый в своей истории трофей Лиги Европы.
А нужны ли Реалу 3 кубка Лиги Европы подряд😁
Эмери и в ПСЖ провалился. Что бы не говорили про Айтекина, но умудриться упустить перевес в 4 гола - это позор
Алли Маккойсту только старые части ФИФА комментировать, а не настоящий футбол
Так и в ПСЖ он провалился ....
