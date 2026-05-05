«Барселоне» интересен Гордон. «Ньюкасл» потребует не менее 85 млн евро за вингера, каталонцы не хотят столько платить

«Барселона» проявляет интерес к Энтони Гордону .

По информации Marca, вингера «Ньюкасла » очень высоко оценивают главный тренер «блауграны» Ханс-Дитер Флик и спортивный директор Деку .

Однако вероятность трансфера англичанина в каталонский клуб очень низка – как выяснил Деку на встречах с агентами игрока, английский клуб потребует не менее 85 миллионов евро. «Барселона » не не хочет платить такую сумму, особенно учитывая тот факт, что усиление левого фланга атаки не является приоритетной задачей.

При этом источники в клубе подчеркивают, что еще слишком рано делать выводы о решениях относительно будущих трансферов. В данный момент ничего нельзя исключать.

В текущем сезоне АПЛ Гордон провел 26 матчей, забил 6 голов и отдал 2 результативных паса.