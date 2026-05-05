«Барселоне» интересен Гордон. «Ньюкасл» потребует не менее 85 млн евро за вингера, каталонцы не хотят столько платить
По информации Marca, вингера «Ньюкасла» очень высоко оценивают главный тренер «блауграны» Ханс-Дитер Флик и спортивный директор Деку.
Однако вероятность трансфера англичанина в каталонский клуб очень низка – как выяснил Деку на встречах с агентами игрока, английский клуб потребует не менее 85 миллионов евро. «Барселона» не не хочет платить такую сумму, особенно учитывая тот факт, что усиление левого фланга атаки не является приоритетной задачей.
При этом источники в клубе подчеркивают, что еще слишком рано делать выводы о решениях относительно будущих трансферов. В данный момент ничего нельзя исключать.
В текущем сезоне АПЛ Гордон провел 26 матчей, забил 6 голов и отдал 2 результативных паса.