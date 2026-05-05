  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Барселоне» интересен Гордон. «Ньюкасл» потребует не менее 85 млн евро за вингера, каталонцы не хотят столько платить
78

«Барселоне» интересен Гордон. «Ньюкасл» потребует не менее 85 млн евро за вингера, каталонцы не хотят столько платить

«Барселоне» интересен вингер «Ньюкасла».

«Барселона» проявляет интерес к Энтони Гордону.

По информации Marca, вингера «Ньюкасла» очень высоко оценивают главный тренер «блауграны» Ханс-Дитер Флик и спортивный директор Деку.

Однако вероятность трансфера англичанина в каталонский клуб очень низка – как выяснил Деку на встречах с агентами игрока, английский клуб потребует не менее 85 миллионов евро. «Барселона» не не хочет платить такую сумму, особенно учитывая тот факт, что усиление левого фланга атаки не является приоритетной задачей. 

При этом источники в клубе подчеркивают, что еще слишком рано делать выводы о решениях относительно будущих трансферов. В данный момент ничего нельзя исключать. 

В текущем сезоне АПЛ Гордон провел 26 матчей, забил 6 голов и отдал 2 результативных паса. Его статистика – здесь

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?23485 голосов
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
logoпремьер-лига Англия
logoЭнтони Гордон
logoХанс-Дитер Флик
logoДеку
logoЛа Лига
logoНьюкасл
logoБарселона
logoвозможные трансферы
78 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Не хотят?) У них их нет)
Ответ alim_liver_kz
Не хотят?) У них их нет)
У них на Рэшфорда 30 нет, а тут какие-то заоблачные цифры. Они ещё ипотеку за Феррана не выплатили
Ответ alim_liver_kz
Не хотят?) У них их нет)
Значит Гордон уже не интересен
Вроде уже привык к таким цифрам, но иногда все равно какой-то тик ловлю, глядя, что не за звезду, а за плюс-минус нормального футболиста средней руки/ноги просят под 100 миллионов евро...
Ответ Ростовский Гусь
Вроде уже привык к таким цифрам, но иногда все равно какой-то тик ловлю, глядя, что не за звезду, а за плюс-минус нормального футболиста средней руки/ноги просят под 100 миллионов евро...
В АПЛ это обычное дело.
Ньюкасл посредственного Вольтемаде дороже купил, а Гордон один из лучших игроков клуба
Ответ RembaXXX
Ньюкасл посредственного Вольтемаде дороже купил, а Гордон один из лучших игроков клуба
На данный момент для Барселоны любой трансфер выше 15млн - это дорого.
Ответ Бутсы Крооса
На данный момент для Барселоны любой трансфер выше 15млн - это дорого.
Лучше всех в мире о бухгалтерии Барселоны знают фанаты Реала) Совпадение?
85 млн? Этож сколько газона и стульев со стадиона нужно продать...
Ответ Бутсы Крооса
85 млн? Этож сколько газона и стульев со стадиона нужно продать...
Комментарий скрыт
Ответ MESSIya
Комментарий скрыт
Куда ты лезешь, желтый?
Насколько утомили подобные известия из лагеря сине-гранатовых, если честно. По мне созвучно с высказыванием Васи Пупкина в адрес Анджелины Джоли: «Я б ей вдул, но что то она старовата, да и на сегодня с пацанами забился пивка попить».
Ответ Артем Мальчиков
Насколько утомили подобные известия из лагеря сине-гранатовых, если честно. По мне созвучно с высказыванием Васи Пупкина в адрес Анджелины Джоли: «Я б ей вдул, но что то она старовата, да и на сегодня с пацанами забился пивка попить».
Пацанам нужна помощь, иначе вырастет... Боян
Ответ Богдан
Пацанам нужна помощь, иначе вырастет... Боян
Кркич?
Есть пара Гордонов которых может позволить себе Барселона.
и Барановскую следом
а в чем новость?
Не хотите платить - не интересуйтесь))
Лучше выложиться в Альвареса, вернуть Абде и подписать Сенеси/Ва де Вена.
Ответ Real Madrid 04
Лучше выложиться в Альвареса, вернуть Абде и подписать Сенеси/Ва де Вена.
с твоим ником только советы барсе давать)
Ответ Real Madrid 04
Лучше выложиться в Альвареса, вернуть Абде и подписать Сенеси/Ва де Вена.
Атлетико вряд ли дешевле 200 млн отдаст его Барсе
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Зенит» планирует расстаться с Латышонком и дать шанс Москвичеву (Legalbet)
сегодня, 01:29
«Реал» не продаст Вальверде и Тчуамени после драки. В клубе обеспокоены поведением уругвайца как будущего капитана (El Mundo)
вчера, 23:11
«Тчуамени был сторонником Алонсо, а Вальверде – нет. Некоторые игроки считают, что капитаны «Реала» действовали неправильно при Хаби». Журналист Меана о клубе
вчера, 23:07
Вальверде извинился перед всеми, кроме Тчуамени, после конфликта с французом на тренировке «Реала». На другой день уругваец пожал руки всем, кроме Орельена, и были удары кулаками (COPE)
вчера, 22:48
«Реал» недоволен утечками информации. В клубе «никто никому не доверяет» и считают, что «кто-то заинтересован в причинении вреда» (El Mundo)
вчера, 22:30
Этот футболист выиграл 13 национальных титулов с одним клубом
вчера, 22:00Тесты и игры
Роналду потрогал пенис в ответ на крики «Месси!» фанатов «Аль-Шабаба». Вскоре после этого Криштиану забил
вчера, 21:53Фото
Мостовой не поедет на финал ЛЧ: «А зачем? Спокойно посмотрю дома этот замечательный матч. Будапешт – красивый город, но останусь в Москве»
вчера, 21:49
У Испании будет 5 команд в следующем сезоне ЛЧ. «Барселона», «Реал», «Вильярреал» и «Атлетико» точно примут участие
вчера, 21:40
В финалах еврокубков сыграют три клуба из Англии и по одному из Франции, Германии и Испании
вчера, 21:40
Ко всем новостям
Последние новости
Первый тренер Сафонова: «Не уверен, что «ПСЖ» вышел бы в финал ЛЧ с другим вратарем. Заслуга Матвея большая»
7 минут назад
«Милан» выставил Нкунку на трансфер и требует 40 млн евро за форварда
21 минуту назад
Морено о работе в России: «Никогда не закрываю двери в то место, где мне было хорошо»
сегодня, 01:16
Кордоба о матче с «Динамо» в Кубке: «Создали много моментов, но мяч не хотел залетать в ворота. Хорошо, что получилось выиграть по пенальти»
вчера, 22:57
Шченсны о будущем Левандовского: «Я бы посоветовал ему закончить карьеру, основываясь на своем опыте. Тогда могут произойти лучше вещи»
вчера, 22:53
Роналду после 4:2 с «Аль-Шабабом»: «Что за победа! Давайте продолжать в том же духе!»
вчера, 22:39
Хавбек «Динамо» Глебов о вылете из Кубка: «Не сказал бы, что у «Краснодара» были большие моменты, по игре во 2-м тайме мы заслуживали выиграть. Пенальти – это лотерея»
вчера, 22:31
«Аль-Наср» Роналду лидирует в саудовской лиге с 82 очками за 2 тура до конца сезона. «Аль-Хилаль» отстает на 5 баллов при матче в запасе
вчера, 22:04
Пивоваров о поражении от «Краснодара» в Кубке: «Динамо» постарается взять реванш в понедельник. Сезон еще не закончился – рано его оценивать»
вчера, 21:57
«Астон Вилла» вышла в финал еврокубка впервые с 1982 года – тогда выиграли КЕЧ. У «Фрайбурга» первый финал в истории
вчера, 21:31
Рекомендуем