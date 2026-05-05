Тьерри Анри: «Месси и Роналду сделали друг друга лучше – как Надаль и Федерер, Прост и Сенна. Они в своей собственной лиге. Почему люди хотят их разделить, если можно наслаждаться обоими?»
Тьерри Анри не захотел выбирать между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.
«Выделять кого-то из них – это ошибка. Почему люди хотят их разделить, если можно наслаждаться обоими?
Конечно, я играл с Лео и по сентиментальным причинам предпочитаю его, но именно поэтому я никогда не буду выступать против Криштиану. Оба они на другом футбольном уровне. Они с другой планеты. Они сделали друг друга лучше – как Надаль и Федерер, Прост и Сенна и другие великие соперники в истории спорта. Криш и Лео находятся в своей собственной лиге», – сказал экс-нападающий «Барселоны».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
69 комментариев
Пусть один из своих эфиров в футболке Тоттенхэма проведет, к примеру, объединит фанатов двух клубов.
Спорт - это соперничество прежде всего, а хейт к сопернику со стороны фанатов часть футбольной культуры.
Так было всегда и так будет всегда.
А если нет , то вполне реально наслаждаться было игрой обоих
Вы просто представьте лица их соперников ))
А так ...в целом . ..ну представляю, но не значит что вся команда была бы сбалансирована. Это не фифа менеджер
Роналду можно наслаждаться голами, прыжками, ускорением. У Месси все это + магия, дриблинг, передачи. Их нельзя ставить в один уровень по игре. По статистике можно, но по игре и умению играть в футбол, Лео на другом уровне.
Есть Роналду, нету его, разве это поменяло бы что то?
Нет, конечно.
Рон не мешал Месси.
А вот Рон всегда старался что то доказывать, постил, плдсовал, считал чемпионат мира второсортным турниром....
Месси было плевать на глоров.