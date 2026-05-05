Тьерри Анри: «Месси и Роналду сделали друг друга лучше – как Надаль и Федерер, Прост и Сенна. Они в своей собственной лиге. Почему люди хотят их разделить, если можно наслаждаться обоими?»

Тьерри Анри: Месси и Роналду сделали друг друга лучше, как Надаль и Федерер.

Тьерри Анри не захотел выбирать между Лионелем Месси и Криштиану Роналду .

«Выделять кого-то из них – это ошибка. Почему люди хотят их разделить, если можно наслаждаться обоими?

Конечно, я играл с Лео и по сентиментальным причинам предпочитаю его, но именно поэтому я никогда не буду выступать против Криштиану. Оба они на другом футбольном уровне. Они с другой планеты. Они сделали друг друга лучше – как Надаль и Федерер , Прост и Сенна и другие великие соперники в истории спорта. Криш и Лео находятся в своей собственной лиге», – сказал экс-нападающий «Барселоны».