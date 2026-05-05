Кавазашвили о Дмитриеве: «Он не хуже некоторых легионеров, за которых заплатили огромные деньги. Если придерживаться принципа, что иностранцы принесут нам лафу, то уже прошли времена Петра I»

Кавазашвили: Дмитриев не играет не хуже некоторых дорогих легионеров.

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о продлении контракта Игоря Дмитриева с красно-белыми.

21-летний полузащитник подписал соглашение сроком до 2030 года .

– Он абсолютно не отличается от некоторых иностранных футболистов, за которых заплатили огромные деньги. Он играет с некоторыми из них почти на равных, а некоторых даже превосходит!

Надо искать больше наших футболистов, воспитанников наших футбольных школ. Если наши опять будут придерживаться принципа, что иностранцы принесут нам лафу в нашу страну, то уже прошли времена Петра I. Надо делать самому свои выводы. Мы уже достаточно образованная страна во всех отношениях, чтобы использовать своих футболистов и тренеров.

– Вы видите его в стартовом составе?

– Честно говоря, я думал, что в последних матчах, которые я смотрел, Карседо будет его ставить. Еще мне очень понравился Полех. У нас есть кадры. Я, конечно, рад продлению контракта с Дмитриевым, – сказал Кавазашвили.