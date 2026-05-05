  • Кавазашвили о Дмитриеве: «Он не хуже некоторых легионеров, за которых заплатили огромные деньги. Если придерживаться принципа, что иностранцы принесут нам лафу, то уже прошли времена Петра I»
Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о продлении контракта Игоря Дмитриева с красно-белыми. 

21-летний полузащитник подписал соглашение сроком до 2030 года

– Он абсолютно не отличается от некоторых иностранных футболистов, за которых заплатили огромные деньги. Он играет с некоторыми из них почти на равных, а некоторых даже превосходит!

Надо искать больше наших футболистов, воспитанников наших футбольных школ. Если наши опять будут придерживаться принципа, что иностранцы принесут нам лафу в нашу страну, то уже прошли времена Петра I. Надо делать самому свои выводы. Мы уже достаточно образованная страна во всех отношениях, чтобы использовать своих футболистов и тренеров.

– Вы видите его в стартовом составе?

– Честно говоря, я думал, что в последних матчах, которые я смотрел, Карседо будет его ставить. Еще мне очень понравился Полех. У нас есть кадры. Я, конечно, рад продлению контракта с Дмитриевым, – сказал Кавазашвили.

Такое ощущение, что за ветеранов тексты выдаёт какой-то малолетка..... Мэтр Кавазашвили, человек старой закалки и "принесут нам лафу" как-то не сочетаются. От слова совсем. Вот и недавний спич Пономарёва в адрес Челестини тоже подозрительный.....
P.S. А лафу нам иностранцы приносили и после Петра I. Тут автор сего опуса немного очень сильно промахнулся
А когда Пономарев и Кавазашвили выражались, как авторы русской словестности? Всегда, как быдло и шпана выражаются, нормальных слов ниогда не употребляют.
Вот к вопросу о лимите. Дмитриев играет на высоком уровне во многом благодаря конкуренции с Маркиньосом, которую ему надо выигрывать, чтобы регулярно выходить в стартовом составе. А не было бы Маркиньоса, играл бы Дмитриев на таком уровне, понимая что он первый парень на деревне? Не думаю..
Такие тонкости, видимо, не для ума нашего министра спорта, к сожалению.
Дмитриев неплох и возраст отличный. Правильно продлили, тем более с ужесточением лимита. Только с кем из легионеров за сумасшедшие деньги у него конкуренция по позиции? Там Зобнин и Рябчук, насколько помню.
Дмитриевич полузащитник, А не защитник
Теперь защитник.
И меня понесло...ооо...
Если не вдаваться в подробности его игры, то пользы от его действий немало. Как игрок, он не теряется
Так играет не хуже или, всё-таки, не играет не хуже. Спортс определитесь как-то.
Ничего не имею против Полеха, но не очень понятно, как он понял, что он ему нравится, если тот сыграл за основу 13 минут?
Лафа и Петр 1, что в голове у Анзора!!!
