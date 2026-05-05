  Каземиро о Неймаре на ЧМ-2026: «Эта тема раздражает. Ему уже никому ничего не надо доказывать»
Каземиро о Неймаре на ЧМ-2026: «Эта тема раздражает. Ему уже никому ничего не надо доказывать»

«Эта тема раздражает. Она раздражает из-за того, что все об этом говорят, все спрашивают про это и отвечают, это по-настоящему раздражает. Особенно меня. Я настоящий друг Неймара. Я тот, кто играл с ним с 12 лет. И все время одно и то же: поедет Неймар или нет? Все на этом зациклены.

По-моему, все совершенно очевидно. Неймару уже никому ничего не надо доказывать.

Анчелотти дал понять, что вопрос в физическом состоянии, потому что в контексте таланта вообще нет смысла говорить о том, насколько он хорош.

Неймар никогда не пытался казаться суровым парнем. Он всегда был тем, кто хочет повеселиться на поле. И я думаю, что если поговорить с ним о желании сыграть на ЧМ, если Анчелотти предложит ему место [на скамейке], то он захочет поехать.

Эту проблему решать Анчелотти, и нет в мире лучшего, более опытного тренера для ее решения, чем он. Уверен, какое решение он бы ни принял, оно всегда будет в интересах команды», – сказал хавбек сборной Бразилии.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
Правильно, Уже давно всё и всем понятно. Можно спокойно в КСку и покер рубиться
Все равно америкосам в финале проиграют,уже показывали.
То,что место Неймара в сборной за месяц до ЧМ отнюдь не гарантировано означает лишь то,что Анчелотти в нем не уверен. И причина лишь в самом Неймаре.
какое же на Карло давление идёт что бы он взял Неймара на ЧМ
