Хасан Салихамиджич: «Бавария» пройдет «ПСЖ». Нам не нужно вести 3:0 к перерыву – мы сделаем это благодаря нашим сильным сторонам в конце матча»

Хасан Салихамиджич: «Бавария» пройдет «ПСЖ».

Бывший футболист и спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич рассказал, как мюнхенский клуб победит «ПСЖ» в ответном полуфинале Лиги чемпионов (первая игра – 4:5).

«Бавария» примет «Пари Сен-Жермен » 6 мая.

«С двенадцатым игроком на трибунах и «Альянц Ареной » в качестве неприступной крепости у нас есть явное преимущество дома, и я твердо верю, что «Бавария » пройдет дальше.

Наши игроки в топ-форме, они побеждают и даже переламывают ход почти проигранных матчей. Им не стоит оказывать на себя дополнительное давление в игре против «ПСЖ», им не нужно вести 3:0 к перерыву – мы сделаем это благодаря нашим сильным сторонам на заключительном этапе матча», – сказал Салихамиджич.