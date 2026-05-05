Хасан Салихамиджич: «Бавария» пройдет «ПСЖ». Нам не нужно вести 3:0 к перерыву – мы сделаем это благодаря нашим сильным сторонам в конце матча»
Хасан Салихамиджич: «Бавария» пройдет «ПСЖ».
Бывший футболист и спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич рассказал, как мюнхенский клуб победит «ПСЖ» в ответном полуфинале Лиги чемпионов (первая игра – 4:5).
«Бавария» примет «Пари Сен-Жермен» 6 мая.
«С двенадцатым игроком на трибунах и «Альянц Ареной» в качестве неприступной крепости у нас есть явное преимущество дома, и я твердо верю, что «Бавария» пройдет дальше.
Наши игроки в топ-форме, они побеждают и даже переламывают ход почти проигранных матчей. Им не стоит оказывать на себя дополнительное давление в игре против «ПСЖ», им не нужно вести 3:0 к перерыву – мы сделаем это благодаря нашим сильным сторонам на заключительном этапе матча», – сказал Салихамиджич.
ПСЖ
Арсенал
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Bayern & Germany в X
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Нехорошо перед матчем говорить о победе
Все когда-нибудь заканчивается
Хасан понимает толк в троллинге
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем