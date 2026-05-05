Райс, Дьокереш, Сака, Эзе, Альварес, Гризманн, Коке, Лукман – в стартовых составах «Арсенала» и «Атлетико» на матч 1/2 финала ЛЧ

«Арсенал» и «Атлетико» огласили стартовые составы на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов.

Игра пройдет в Лондоне и начнется в 22:00 по московскому времени. Первая встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.

Состав «Арсенала» : Давид Райя, Бен Уайт , Вильям Салиба , Габриэл Магальяэс , Риккардо Калафьори, Деклан Райс, Майлз Льюис-Скелли, Букайо Сака, Эберечи Эзе, Леандро Троссард, Виктор Дьокереш.

Состав «Атлетико» : Ян Облак, Маттео Руджери, Давид Ганцко, Робен Ле Норман, Марк Пубиль, Адемола Лукман, Коке, Маркос Льоренте, Джулиано Симеоне, Хулиан Альварес, Антуан Гризманн.