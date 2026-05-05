Райс, Дьокереш, Сака, Эзе, Альварес, Гризманн, Коке, Лукман – в стартовых составах «Арсенала» и «Атлетико» на матч 1/2 финала ЛЧ
«Арсенал» и «Атлетико» объявили составы на ответный матч.
Игра пройдет в Лондоне и начнется в 22:00 по московскому времени. Первая встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.
Состав «Арсенала»: Давид Райя, Бен Уайт, Вильям Салиба, Габриэл Магальяэс, Риккардо Калафьори, Деклан Райс, Майлз Льюис-Скелли, Букайо Сака, Эберечи Эзе, Леандро Троссард, Виктор Дьокереш.
Состав «Атлетико»: Ян Облак, Маттео Руджери, Давид Ганцко, Робен Ле Норман, Марк Пубиль, Адемола Лукман, Коке, Маркос Льоренте, Джулиано Симеоне, Хулиан Альварес, Антуан Гризманн.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт УЕФА
Даже не знаешь за кого болеть теперь. С одной стороны хочется чтоб в финал вышел Симеоне и закрыл гештальт с ЛЧ, с другой - Арсенал заслуживает того же после финала 2006, и удаления Леманна там.
хотелось бы арсенала в лч , но победы ПСЖ
Победу Арсенала в АПЛ,а Атлетико в ЛЧ!
Обе команды выставили атакующие составы
Хочется увидеть какую-нибудь драму в этой игре
Лучше триллер. Драмы обычно начинаются с нелепых пенальти, удалений, травм, судейских ошибок
Пушкин нервно курит в сторонке
Нервно учится чеканить
