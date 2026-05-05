  • Рамон Кальдерон: «При Моуринью за три года у «Реала» один титул, ни одного финала ЛЧ и много проблем на пресс-конференциях. У Жозе было много разногласий с игроками. Не лучшее время»
Рамон Кальдерон не в восторге от возможного возвращения Жозе Моуринью на пост тренера «Реала».

«На этой скамейке очень тяжело. За последние 65 лет только двое смогли провести на ней больше трех сезонов подряд: Карло Анчелотти и Висенте Дель Боске. Это дает понять, насколько тяжела эта работа.

Я слышал про Моуринью, и я ничего лично против него не имею, но я знаю, что было, когда он находился в клубе. За три года только один чемпионский титул, ни одного финала Лиги чемпионов, много проблем на пресс-конференциях. У него было много разногласий с игроками. Это было не лучшее время для «Реала», – сказал экс-президент мадридцев.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Talksport
А ничо тот факт что он заложил фундамент будущих побед и до него Мадрид много лет не проходил дальше 1/8
+++
Моур вернул королевский и уверенный в себе Реал
Об этом мы будем молчать, ибо тогда всё не так кошмарно получается. Но именно при Моуриньо я вспомнил этот вкус выхода в четвертьфинал. Пусть лучше Кальдерон расскажет, как при нём влетали Роме. И только две ла лиги зацепили, одна из которых была при огромных проблемах Барсы
Ага, ни одного финала ЛЧ, то ли дело у Кальдерона всё было зашибись с вылетами от Ромы и 0-5 от Ливерпуля в 1/8. До Моуринью вообще забыли словосочетание «четвертьфинал ЛЧ».
И да, титул у Жозе один, только Ла Лига была выиграна со 100 очками у пиковой Барсы Пепа
Комментарий скрыт
Да, один месяц резко меняет дело. Игроков летом и зимой не Кальдерон покупал, Хуанде Рамоса, который отлетел от Ливерпуля и слил концовку сезона 08/09, тоже не Кальдерон назначал?
Бред. При Моуриньо как раз в плане игры был лучший Реал Мадрид. И Моуриньо построил команду, которая смогла свергнуть Барселону. Моуриньо в тактическом и ментальном плане вселил в игроков уверенность, что Реал Мадрид возвращается. Анчелотти, Зидан уже закрепили успех и смогли нарастить обороты. Но именно Моуриньо является законодателем успеха Реала. Озил и Ди Мария лучшие годы в карьере при нём провели. Команда могла в 2-3 передачи любую оборону взломать. Как раз при Моуриньо Реал Мадрид громил соперников. Это какой-то космический уровень был.
А кто минусует эту базу?
Фанаты Барселоны, видимо)
При Моуриньо я Эль-Класико за полгода ждал, зная что там точно всё вокруг будет полыхать
А ничо, что Моур сражался с пиковой Барсой и Гвардиолой, при котором Месси забивал 91 гол в календарном году и был на голову выше даже пикового Криштиану? Назовите мне любого тренера что мог в теории что-то навязать Гвардиоле тогда, а Моур смог в острой борьбе выцарапать хотя бы чемпионство. Рамон популист в стиле Лапорты.
Барса и Месси были такие пиковые и так на голову всех выше, что не могли взять даже 2 лч к ряду и упускали чемпионства. И вообще с 2009 по 2014/2015 у них лишь одна ЛЧ. Но зато 91 гол леганесам
Полоумный хейт Маура известная паталогия
Так в чем он не прав? Моуриньо сам пришел с философией, что второе место – это не успех и что он способен брать ЛЧ даже с Порту. В итоге один титул и ни одной ЛЧ в Реале. А достижения типа хорошей игры, полуфинал ЛЧ и «построение фундамента» Жозе сам всегда высмеивал
Как по мне, Реал Моуринью 2012 была одна из сильнейших команд в 21 веке. Должны были забирать ЛЧ, но не свезло в серии пенальти в полуфинале, а так по игре были сильнее той сумасшедшей Баварии
в долгосрочной его приглашение — полная жижа. придёт, встряхнёт, попробует воспитывать — но как тренер он давно уже не топ. каждый следующий его клуб был ниже предыдущего в плане амбиций и возможностей
сейчас в Реале уникальная ситуация, и он может в последний раз громко о себе заявить на клубном уровне
однако чемпионство один хрен не возьмут, если только на остатки магии Маура в плове проходить вопреки
Это конец доминанты той самой Барсы.
Это величайший состав с Ди Марией, Модричем, Вараном, Озилом, Хедирой…
Это Мората, ставший основой. А с ним Хесе, Начо, и блин Черышев!!
Это Бензема, который вдруг стал полезным и разносторонним футболистом, а к концу карьеры, чуть ли не гением.
Это рекорд по голам в Ла лиге, вызвавший чуть ли не самый самый сильный пожар среди юных фанатов на этом сайте.
Это при нем Рамос стал тем самым батей, ломающим чужих напов приемами дзюдо и забивающим на 98!
И да, Это Роналду, забивавший все, чего касался.
ПС: супруге был абсолютно неинтересен футбол до того Реала. Но это португальский шарлатан изменил мир.
Морату, Хесе, Начо в первую команду перевели в сезоне 2013/2014 при Анчелотти. Возможно Начо был переведен чуть раньше. Мората никогда не был основой у Моура. Черышев дебютировал, но в основу был переведен только при Бенитесе. Его из аренды вернули то ли из Севильи, или еще откуда-то. Жозе вообще хейтил Карима и всегда предпочитал Гонсало, там и знаменитая фраза про кота была. Рамос стал тем Рамосом при Анчелотти только. Не нужно приписывать Моуриньо то чего вообще не было
