Рамон Кальдерон: «При Моуринью за три года у «Реала» один титул, ни одного финала ЛЧ и много проблем на пресс-конференциях. У Жозе было много разногласий с игроками. Не лучшее время»
Рамон Кальдерон не в восторге от возможного возвращения Жозе Моуринью на пост тренера «Реала».
«На этой скамейке очень тяжело. За последние 65 лет только двое смогли провести на ней больше трех сезонов подряд: Карло Анчелотти и Висенте Дель Боске. Это дает понять, насколько тяжела эта работа.
Я слышал про Моуринью, и я ничего лично против него не имею, но я знаю, что было, когда он находился в клубе. За три года только один чемпионский титул, ни одного финала Лиги чемпионов, много проблем на пресс-конференциях. У него было много разногласий с игроками. Это было не лучшее время для «Реала», – сказал экс-президент мадридцев.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Talksport
Моур вернул королевский и уверенный в себе Реал
И да, титул у Жозе один, только Ла Лига была выиграна со 100 очками у пиковой Барсы Пепа
сейчас в Реале уникальная ситуация, и он может в последний раз громко о себе заявить на клубном уровне
однако чемпионство один хрен не возьмут, если только на остатки магии Маура в плове проходить вопреки
Это величайший состав с Ди Марией, Модричем, Вараном, Озилом, Хедирой…
Это Мората, ставший основой. А с ним Хесе, Начо, и блин Черышев!!
Это Бензема, который вдруг стал полезным и разносторонним футболистом, а к концу карьеры, чуть ли не гением.
Это рекорд по голам в Ла лиге, вызвавший чуть ли не самый самый сильный пожар среди юных фанатов на этом сайте.
Это при нем Рамос стал тем самым батей, ломающим чужих напов приемами дзюдо и забивающим на 98!
И да, Это Роналду, забивавший все, чего касался.
ПС: супруге был абсолютно неинтересен футбол до того Реала. Но это португальский шарлатан изменил мир.