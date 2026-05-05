Рамон Кальдерон: «При Моуринью за три года у «Реала» один титул, ни одного финала ЛЧ и много проблем на пресс-конференциях. У Жозе было много разногласий с игроками. Не лучшее время»

Рамон Кальдерон: при Моуринью у «Реала» было не лучшее время.

Рамон Кальдерон не в восторге от возможного возвращения Жозе Моуринью на пост тренера «Реала ».

«На этой скамейке очень тяжело. За последние 65 лет только двое смогли провести на ней больше трех сезонов подряд: Карло Анчелотти и Висенте Дель Боске. Это дает понять, насколько тяжела эта работа.

Я слышал про Моуринью, и я ничего лично против него не имею, но я знаю, что было, когда он находился в клубе. За три года только один чемпионский титул, ни одного финала Лиги чемпионов, много проблем на пресс-конференциях. У него было много разногласий с игроками. Это было не лучшее время для «Реала», – сказал экс-президент мадридцев.