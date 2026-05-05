Дуглас о завершении карьеры в «Зените»: «Мне было бы приятно сделать это здесь, но у нас впереди еще много работы»
Дуглас готов завершить карьеру в «Зените».
Левый защитник и капитан «Зенита» Дуглас Сантос заявил, что хотел бы завершить карьеру в клубе из Санкт-Петербурга.
Ранее сообщалось, что 32-летний футболист сборной Бразилии не намерен продлевать контракт с «Зенитом» и уйдет после ЧМ-2026 или в 2027 году, когда завершится срок его соглашения.
– Вы бы хотели завершить карьеру в «Зените»?
– Да, мне было бы приятно завершить здесь карьеру. Но у нас впереди еще много работы. Я буду делать все возможное ради команды, – сказал Дуглас.
Сантос выступает за петербуржцев с 2019 года. Он пять раз становился чемпионом России, два раза выиграл Фонбет Кубок России, а также пять раз Olimpbet Суперкубок России.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
И удачи в дальнейшей карьере!