Дуглас о завершении карьеры в «Зените»: «Мне было бы приятно сделать это здесь, но у нас впереди еще много работы»

Дуглас готов завершить карьеру в «Зените».

Левый защитник и капитан «Зенита » Дуглас Сантос заявил, что хотел бы завершить карьеру в клубе из Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось , что 32-летний футболист сборной Бразилии не намерен продлевать контракт с «Зенитом» и уйдет после ЧМ-2026 или в 2027 году, когда завершится срок его соглашения.

– Вы бы хотели завершить карьеру в «Зените»?

– Да, мне было бы приятно завершить здесь карьеру. Но у нас впереди еще много работы. Я буду делать все возможное ради команды, – сказал Дуглас.

Сантос выступает за петербуржцев с 2019 года. Он пять раз становился чемпионом России, два раза выиграл Фонбет Кубок России, а также пять раз Olimpbet Суперкубок России.