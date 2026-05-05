Гасилин назначил бы в ЦСКА Игнашевича: «Я за наших специалистов. Они состоятельные, конкурентоспособные, а мы им шанса не даем. Дико бесит, когда мы привозим средних иностранцев»
Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин рассказал, кого бы пригласил на пост главного тренера ЦСКА.
В понедельник московский клуб объявил о расторжении контракта с Фабио Челестини.
– Видите ли вы российского тренера в ЦСКА?
– Я вообще в целом за наших специалистов, за наш тренерский цех. Не понимаю, зачем тогда работает академия РФС и зачем мы все это делаем… В Европе очень редко работают иностранные специалисты, если они неконкурентоспособны. В той же Германии немецкие тренеры работают, а мы у себя не любим наших специалистов, хотя у нас есть выдающиеся игроки, люди, которые потом прошли уже подготовку, показали результат.
Кто условно может подойти армейцам? Легенда ЦСКА Игнашевич. Да, он вылетел с «Балтикой», но он вылетел с тем составом, с которым можно вылететь. Его команда играла в прессинг, у него было современное видение, его команда дошла до финала Кубка, определенный результат он показал. Сергей Николаевич что сейчас делает? Играет в падел… А он должен тренировать!
Игнашевич – один из примеров. У нас много титулованных специалистов: Семак, Семин, Газзаев, Слуцкий. Были, конечно, и иностранные тренеры, которые оставили весомый след в нашей истории: Дик Адвокат, Лучано Спаллетти – но это большие и классные тренеры, которые много где поработали. Посмотрите на Манчини – сборная Италии, «Манчестер Сити», вот это уровень.
А когда мы привозим средних тренеров, меня это дико бесит! Когда мы не берем свои кадры, а привозим среднего тренера… Я хочу, чтобы в нашем футболе работали российские тренеры! Они состоятельные, конкурентоспособные, а мы даже шанса им не даем… Ахметзянов плохой тренер? Посмотрите, как его играет «Оренбург»! Дали шанс молодому специалисту! Спасибо большое!
– Если бы решение по новому тренеру армейцев зависело от вас, вы бы назначили Игнашевича?
– Я сейчас обучаюсь в РФС на футбольном менеджменте. Думаю, если бы даже сейчас поставили Игнашевича, это была бы такая эмоциональная встряска для футболистов, которые очень хорошего уровня! Он мог бы на дерби их собрать и выиграть Кубок, тем самым получить доверие. Надо детальнее подходить к этому вопросу.
Если бы прям сейчас, я бы сделал какой‑то пул специалистов. Это не краткосрочный ответ. Есть тот же Слуцкий, у которого сейчас в Китае два поражения подряд. Может, Леонид Викторович тоже хочет вернуться в наш футбол… Игнашевич просто как яркий пример, который сейчас свободен. Если бы я сейчас был спортивным директором ЦСКА, пригласил бы главным тренером Игнашевича. Если бы мне дали шанс, я бы позвал его до конца сезона, – сказал Гасилин.
- Да, ребят. Большое уважение клубу Шинник, что доверились НАШЕМУ молодому специалисту - Артему Булойчику (33 года). Я ВСЕГДА ЗА НАШИХ РЕБЯТ И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТРЕНЕРОВ.
Пауза ведущего
- Дмитрий Анатольевич, но Артем Олегович, справедливости ради, белорусский тренер.
- Ой, ну это же тоже практически наш тренер. Язык то тоже.
То есть вот настолько у них есть система свой-чужой. А будь Артем Булойчик - Артими Булойчинни, то Пятибратов сказал что плохой и противно что места наших тренеров занимаются молодые нонеймы-иностранцы (что почему-то не смутило его в контексте Булойчек, ведь он иностранец и нанейм)
Их трясет если придет какой-то иностранец и будет работать лучше, чем они.