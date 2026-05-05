Гасилин назначил бы в ЦСКА Игнашевича: «Я за наших специалистов. Они состоятельные, конкурентоспособные, а мы им шанса не даем. Дико бесит, когда мы привозим средних иностранцев»

Гасилин о ЦСКА: я пригласил бы главным тренером Игнашевича.

Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин рассказал, кого бы пригласил на пост главного тренера ЦСКА.

В понедельник московский клуб объявил о расторжении контракта с Фабио Челестини.

– Видите ли вы российского тренера в ЦСКА?

– Я вообще в целом за наших специалистов, за наш тренерский цех. Не понимаю, зачем тогда работает академия РФС и зачем мы все это делаем… В Европе очень редко работают иностранные специалисты, если они неконкурентоспособны. В той же Германии немецкие тренеры работают, а мы у себя не любим наших специалистов, хотя у нас есть выдающиеся игроки, люди, которые потом прошли уже подготовку, показали результат.

Кто условно может подойти армейцам? Легенда ЦСКА Игнашевич. Да, он вылетел с «Балтикой», но он вылетел с тем составом, с которым можно вылететь. Его команда играла в прессинг, у него было современное видение, его команда дошла до финала Кубка, определенный результат он показал. Сергей Николаевич что сейчас делает? Играет в падел… А он должен тренировать!

Игнашевич – один из примеров. У нас много титулованных специалистов: Семак , Семин , Газзаев , Слуцкий. Были, конечно, и иностранные тренеры, которые оставили весомый след в нашей истории: Дик Адвокат, Лучано Спаллетти – но это большие и классные тренеры, которые много где поработали. Посмотрите на Манчини – сборная Италии, «Манчестер Сити», вот это уровень.

А когда мы привозим средних тренеров, меня это дико бесит! Когда мы не берем свои кадры, а привозим среднего тренера… Я хочу, чтобы в нашем футболе работали российские тренеры! Они состоятельные, конкурентоспособные, а мы даже шанса им не даем… Ахметзянов плохой тренер? Посмотрите, как его играет «Оренбург»! Дали шанс молодому специалисту! Спасибо большое!

– Если бы решение по новому тренеру армейцев зависело от вас, вы бы назначили Игнашевича?

– Я сейчас обучаюсь в РФС на футбольном менеджменте. Думаю, если бы даже сейчас поставили Игнашевича, это была бы такая эмоциональная встряска для футболистов, которые очень хорошего уровня! Он мог бы на дерби их собрать и выиграть Кубок, тем самым получить доверие. Надо детальнее подходить к этому вопросу.

Если бы прям сейчас, я бы сделал какой‑то пул специалистов. Это не краткосрочный ответ. Есть тот же Слуцкий, у которого сейчас в Китае два поражения подряд. Может, Леонид Викторович тоже хочет вернуться в наш футбол… Игнашевич просто как яркий пример, который сейчас свободен. Если бы я сейчас был спортивным директором ЦСКА, пригласил бы главным тренером Игнашевича . Если бы мне дали шанс, я бы позвал его до конца сезона, – сказал Гасилин.