  • Гасилин назначил бы в ЦСКА Игнашевича: «Я за наших специалистов. Они состоятельные, конкурентоспособные, а мы им шанса не даем. Дико бесит, когда мы привозим средних иностранцев»
Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин рассказал, кого бы пригласил на пост главного тренера ЦСКА.

В понедельник московский клуб объявил о расторжении контракта с Фабио Челестини. 

– Видите ли вы российского тренера в ЦСКА?

– Я вообще в целом за наших специалистов, за наш тренерский цех. Не понимаю, зачем тогда работает академия РФС и зачем мы все это делаем… В Европе очень редко работают иностранные специалисты, если они неконкурентоспособны. В той же Германии немецкие тренеры работают, а мы у себя не любим наших специалистов, хотя у нас есть выдающиеся игроки, люди, которые потом прошли уже подготовку, показали результат.

Кто условно может подойти армейцам? Легенда ЦСКА Игнашевич. Да, он вылетел с «Балтикой», но он вылетел с тем составом, с которым можно вылететь. Его команда играла в прессинг, у него было современное видение, его команда дошла до финала Кубка, определенный результат он показал. Сергей Николаевич что сейчас делает? Играет в падел… А он должен тренировать!

Игнашевич – один из примеров. У нас много титулованных специалистов: Семак, Семин, Газзаев, Слуцкий. Были, конечно, и иностранные тренеры, которые оставили весомый след в нашей истории: Дик Адвокат, Лучано Спаллетти – но это большие и классные тренеры, которые много где поработали. Посмотрите на Манчини – сборная Италии, «Манчестер Сити», вот это уровень.

А когда мы привозим средних тренеров, меня это дико бесит! Когда мы не берем свои кадры, а привозим среднего тренера… Я хочу, чтобы в нашем футболе работали российские тренеры! Они состоятельные, конкурентоспособные, а мы даже шанса им не даем… Ахметзянов плохой тренер? Посмотрите, как его играет «Оренбург»! Дали шанс молодому специалисту! Спасибо большое!

– Если бы решение по новому тренеру армейцев зависело от вас, вы бы назначили Игнашевича?

– Я сейчас обучаюсь в РФС на футбольном менеджменте. Думаю, если бы даже сейчас поставили Игнашевича, это была бы такая эмоциональная встряска для футболистов, которые очень хорошего уровня! Он мог бы на дерби их собрать и выиграть Кубок, тем самым получить доверие. Надо детальнее подходить к этому вопросу.

Если бы прям сейчас, я бы сделал какой‑то пул специалистов. Это не краткосрочный ответ. Есть тот же Слуцкий, у которого сейчас в Китае два поражения подряд. Может, Леонид Викторович тоже хочет вернуться в наш футбол… Игнашевич просто как яркий пример, который сейчас свободен. Если бы я сейчас был спортивным директором ЦСКА, пригласил бы главным тренером Игнашевича. Если бы мне дали шанс, я бы позвал его до конца сезона, – сказал Гасилин. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Три, уже всего лишь ТРИ тренера иностранца из 16 в РПЛ, епти, вы так же там будете говорить не дают нашим тренеровать если даже один останеться???
Хотят быть главными лишь в Спартаке, ЦСКА,зените....,но ничего собой не представляют для этого.
А иностранцы которых привозили что-то из себя представляли? Челестини, Абаскали? Были Манчини, Хиддинк, Адвокаат, Луческу и все из тех кто из себя что-то представлял, остальные шлак, где разок выстрелил Личка, но тот не сразу попал в богатый клуб
Кто решил, что человек который не смог стать нормальным футболистом может давать комментарии?
Ну справедливости ради, ты сейчас тоже «даешь комментарий») а этого гасилина спросили ну и ему что-то нужно было ответь. Не мог же он сказать: отстань от меня, я даже норм футболистом не стал! )
Но меня не приглашают на МатчТВ, чтобы я обсуждал футбол.Да и Гасилин лучше бы писал комментарии на спортсе, а не выступал публично)))
Бездарные свои лучше?
Так кто вам шанса не дает?Покажите что нибудь в других клубах.Вон Юраны,Ташуевы,Рахимовы... по 10 клубов сменили а все плачут что шанс не дают.
У меня дико горит за от наших великий популистов, типа Гасилина. Я уже приводил пример. В главном шоу про ФНЛ как-то сидел Дима Пятибратов. Там они тур обсуждали. Речь зашла про Шинник. И он такой

- Да, ребят. Большое уважение клубу Шинник, что доверились НАШЕМУ молодому специалисту - Артему Булойчику (33 года). Я ВСЕГДА ЗА НАШИХ РЕБЯТ И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТРЕНЕРОВ.

Пауза ведущего

- Дмитрий Анатольевич, но Артем Олегович, справедливости ради, белорусский тренер.

- Ой, ну это же тоже практически наш тренер. Язык то тоже.

То есть вот настолько у них есть система свой-чужой. А будь Артем Булойчик - Артими Булойчинни, то Пятибратов сказал что плохой и противно что места наших тренеров занимаются молодые нонеймы-иностранцы (что почему-то не смутило его в контексте Булойчек, ведь он иностранец и нанейм)

Их трясет если придет какой-то иностранец и будет работать лучше, чем они.
На 2 тура плюс кубок я бы пригласил Игнашевича-и этот дядя обучается на функционера)))
А это кто? Человек забивший один пеналь?
Поражаюсь, тупости комментирующих! Вам млятья, мало было?
Пока Акинфеев в ЦСКА в любом статусе этого не будет
Если Игнашевич такой отличный чего же его никто не взял? ЦСКА не тот клуб что бы ставить эксперименты! Так что без Игнашевича обойдёмся!
