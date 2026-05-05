Поражение «Уфе» засчитано за неявку на игру со СКА по неуважительной причине. Уфимцы не смогли вылететь в Хабаровск из-за угрозы БПЛА

КДК счел угрозу БПЛА недостаточно уважительной причиной для пропуска игры «Уфой».

Контрольно-дисциплинарный комитет опубликовал решение о присуждении «Уфе» технического поражения за неявку на игру со СКА в Хабаровске.

«В соответствии со статьей 22, частью 1 статьи 86 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 9.8. регламента Первой лиги сезона 2025-2026 годов за неявку команды на матч – присудить поражение ФК «Уфа» г. Уфа в матче Первой лиги между ФК «СКА-Хабаровск» г. Хабаровск – ФК «Уфа» г. Уфа, который должен был состояться 3 мая 2026 года, со счетом 0:3, присудить победу ФК «СКА-Хабаровск» г. Хабаровск в указанном матче со счетом 3:0.

В соответствии с частью 5 статьи 17 дисциплинарного регламента РФС реализация дисквалификаций у футболистов ФК «Уфа» г. Уфа в указанном матче не осуществляется, а дисквалификации у футболистов ФК «СКА-Хабаровск» г. Хабаровск в указанном матче считать реализованными в связи с решением КДК о техническом поражении другой команды (ФК «СКА-Хабаровск» г. Хабаровск не несет ответственности за факты, которые привели к вынесению указанного решения)», – говорится в решении.

В части 1 статьи 86 дисциплинарного регламента РФС сказано, что техническое поражение присуждается в случае неявки команды на матч по неуважительной причине. Сообщалось , что «Уфа» не смогла вылететь на игру со СКА из-за «перекрытия воздушного пространства и приостановки авиаперевозок в связи с угрозой БПЛА».