  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Поражение «Уфе» засчитано за неявку на игру со СКА по неуважительной причине. Уфимцы не смогли вылететь в Хабаровск из-за угрозы БПЛА
14

Поражение «Уфе» засчитано за неявку на игру со СКА по неуважительной причине. Уфимцы не смогли вылететь в Хабаровск из-за угрозы БПЛА

КДК счел угрозу БПЛА недостаточно уважительной причиной для пропуска игры «Уфой».

Контрольно-дисциплинарный комитет опубликовал решение о присуждении «Уфе» технического поражения за неявку на игру со СКА в Хабаровске.

«В соответствии со статьей 22, частью 1 статьи 86 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 9.8. регламента Первой лиги сезона 2025-2026 годов за неявку команды на матч – присудить поражение ФК «Уфа» г. Уфа в матче Первой лиги между ФК «СКА-Хабаровск» г. Хабаровск – ФК «Уфа» г. Уфа, который должен был состояться 3 мая 2026 года, со счетом 0:3, присудить победу ФК «СКА-Хабаровск» г. Хабаровск в указанном матче со счетом 3:0.

В соответствии с частью 5 статьи 17 дисциплинарного регламента РФС реализация дисквалификаций у футболистов ФК «Уфа» г. Уфа в указанном матче не осуществляется, а дисквалификации у футболистов ФК «СКА-Хабаровск» г. Хабаровск в указанном матче считать реализованными в связи с решением КДК о техническом поражении другой команды (ФК «СКА-Хабаровск» г. Хабаровск не несет ответственности за факты, которые привели к вынесению указанного решения)», – говорится в решении.

В части 1 статьи 86 дисциплинарного регламента РФС сказано, что техническое поражение присуждается в случае неявки команды на матч по неуважительной причине. Сообщалось, что «Уфа» не смогла вылететь на игру со СКА из-за «перекрытия воздушного пространства и приостановки авиаперевозок в связи с угрозой БПЛА».

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?15379 голосов
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт РФС
logoУфа
logoРФС
logoСКА Хабаровск
КДК РФС
logoпроисшествия
logoПервая лига
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Создан абсолютно изуверский прецедент .
Бредовый инцидент. Какие тогда уважительные причины?
Ответ vladimirych
Бредовый инцидент. Какие тогда уважительные причины?
Если бы силой захватили самолёт, взлетели и в воздухе случилось ЧП из за "Ковра". Была бы вечная память на несколько дней. Все остальное неуважительное причины.
А для того чтобы блокировать ВПН и мессенджеры, БПЛА - достаточно уважительная причина.
ПРинявших такое решение уволить со своих должностей.
Ответ Spartakus1984
ПРинявших такое решение уволить со своих должностей.
так по регламенту все верно , в исключениях уважительных причин нет команда не явилась из-за приостановки полетов из-за атак бпла, те это надо было заблаговременно регламент переделать, может щас очнуться и переделают
Ответ Dzhansug Bukiya
так по регламенту все верно , в исключениях уважительных причин нет команда не явилась из-за приостановки полетов из-за атак бпла, те это надо было заблаговременно регламент переделать, может щас очнуться и переделают
Я же говорю,уволить...некомпетентных.
Все по плану. Твердо и четко
Теперь клубам, где открыты аэропорты, нужно организовать свои подразделения БПЛА и торпедировать вылет соперников к ним на гостевые матчи)
А КДК проверяли на вменяемость? Просто очень не хочется, чтоб больные люди работали, всё же их место в лечебнице.
Ответ Евгений Матыцын
А КДК проверяли на вменяемость? Просто очень не хочется, чтоб больные люди работали, всё же их место в лечебнице.
Может тебе полечиться?! Ты знаешь детали? Не знаешь, а людей судишь! Там не все так однозначно, как некоторым кажется. Так что разумнее дождаться подробного пояснения от КДК, которое последует, я уверен. А потом рассказывать всем о своем мнении.
Честно говоря, в голове не укладывается. А какие причины тогда признаются уважительными?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тетрадзе о техническом поражении «Уфы»: «В корне несправедливое решение, нам и слова не дали сказать. Зачем нас убивать? Ладно, если бы мы были виноваты...»
5 мая, 17:20
«Уфа» обжалует техническое поражение за неявку на игру со СКА в Хабаровске: «Не услышали аргументов и доводов на заседании КДК, решение было озвучено без права дальнейшего слова»
5 мая, 16:53
«Уфе» засчитано техническое поражение от СКА – команда не смогла вылететь в Хабаровск из-за угрозы БПЛА. Клуб в двух очках от зоны вылета из Лиги Pari
5 мая, 16:35
Рекомендуем
Главные новости
Жена Сафонова на фоне выхода «ПСЖ» в финал ЛЧ: «Вот как бывает, если много работать и не обращать внимания на хейтеров. С ними жена разберется, если что»
4 минуты назад
Лапочкин о мнении, что «Краснодару» помогают судьи: «Надо анализировать, когда закончится сезон. Но, мне кажется, всем понятно, что судьи крайне редко ошибаются против него»
15 минут назад
Кейн о судействе матча с «ПСЖ»: «Как можно было не зафиксировать игру рукой у Невеша? Мендеш должен был получить вторую желтую. Такие мелочи могут сыграть решающую роль»
26 минут назад
Документальный сериал «Зенит навсегда» – от первых побед до современных триумфов. Смотрите на PREMIER и RUTUBE!
27 минут назадРеклама
Луиш Фигу: «Год без титулов у «Реала» – очень плохой год. ЛЧ в ДНК «Мадрида», но ее нельзя выигрывать каждый сезон. Иначе футбол был бы очень скучным»
38 минут назад
Мостовой о победе «Спартака» над ЦСКА: «Дал советы и установки Некрасову и Кахигао – в очередной раз это сработало. Нужно слушать футбольных людей»
50 минут назад
Рюдигер дважды атаковал Каррераса, сообщил журналист Бенито: «2 недели назад Антонио снова вступил в конфликт с Альваро на тренировке. Игроки «Реала» заставили его извиниться»
58 минут назад
«Ливерпуль» поменял планы повышения цен на билеты из-за протестов фанатов. В сезоне-2027/28 цены заморозят, хотя хотели поднять
сегодня, 09:23
Жедсон о голе Литвинова ЦСКА: «Тоже хочу научиться так бить. Обязательно спрошу, что он ест или пьет перед матчем»
сегодня, 09:14
Скопинцев о проблемах с интернетом: «В малой степени беспокоит. Нужно относиться с пониманием. В этом есть своя романтика, моментами это классно»
сегодня, 09:10
Ко всем новостям
Последние новости
Жена Сафонова на фоне выхода «ПСЖ» в финал ЛЧ: «Вот как бывает, если много работать и не обращать внимания на хейтеров. С ними жена разберется, если что»
4 минуты назад
Ярошик о «Челси»: «Превращается в середняка, которым был до прихода Абрамовича. Раньше были Дрогба, Терри, Лэмпард – эту команду все уважали, а сейчас клуб катится вниз»
6 минут назад
Глебов о ЦСКА: «Даже если придет Гвардиола, так быстро ничего не изменится. Нужно дать время Игдисамову и команде, судить по двум оставшимся играм»
18 минут назад
Алаев о получении «Ростовом» лицензии РПЛ: «Ситуация остается непростой, у клуба есть некоторые сложности. Я очень переживал – рад, что нашли вариант»
31 минуту назад
«ПСЖ» покорил Мюнхен, «Арсенал» задавил «Атлетико». Главное в полуфиналах ЛЧ от «Портье Дрогба»
33 минуты назадВидеоСпортс"
Ван Бастен о Серии А: «Позор, что много иностранных владельцев, важно вернуть итальянский футбол итальянцам. «Милан» уже не тот, мне не нравится, что доминирует «Интер»
47 минут назад
127 человек задержали во Франции после выхода «ПСЖ» в финал ЛЧ. Из-за беспорядков пострадали 23 полицейских и еще 11 человек
сегодня, 08:52
Вратарь «Штурма» Худяков о падении с велосипеда на сборах: «Наехал на камешек, потерял управление. Я мог разбиться насмерть, если бы впечатался в бетонный столб. Сломал руку, теперь в кисти шуруп»
сегодня, 08:40
Актер Петров поддержал «Спартак» в кубковом матче. Его персонаж в «Полицейском с Рублевки» болел за ЦСКА
сегодня, 08:30
Хвича с 8.8 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Баварии» с «ПСЖ». У Кейна 7.9, у Сафонова 7.5, у Дембеле 7.4, худший из игроков основы – Маркиньос с 6.3
сегодня, 08:26
Рекомендуем