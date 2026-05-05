«Боруссия» купит 19-летнего защитника «Зальцбурга» Гаду за 24-26 млн евро с учетом бонусов
«Боруссия» купит защитника «Зальцбурга».
«Боруссия» близка к трансферу защитника «Ред Булл Зальцбург» Куаку Гаду.
Переговоры между клубами близки к завершению, пишет журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. Ожидается, что дортмундцы заплатят за игрока 20 миллионов евро, также предусмотрены бонусы в размере 4-6 млн евро. Кроме того, австрийцы могут получить большой процент от суммы перепродажи футболиста.
С самим защитником «Боруссия» полностью согласовала долгосрочный контракт.
В текущем сезоне чемпионата Австрии Гаду провел 19 матчей. Статистику 19-летнего француза можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
6 комментариев
Гаду Петрович Хреново?
Молодой и талантливый, за вменяемые деньги. Желаю ему удачи в дортмундской Боруссии!
Не такие нынче французы.
