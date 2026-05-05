Ташуев про стиль Гвардиолы: «Многие вещи у нас совпадают – вертикальный футбол в атаку. Но владение мячом, как у Пепа, не для меня, для меня главное – голы, и мы придумали баскет-зоны»

Ташуев про Гвардиолу: многие вещи у нас совпадают, но владение мячом не для меня.

Главный тренер «Енисея » Сергей Ташуев заявил, что возглавляющий «Манчестер Сити » Пеп Гвардиола не создал игровой стиль с агрессивным прессингом и контролем мяча.

«Гвардиола – далеко не первый, кто проповедует футбол такого плана. Он и в 70-е годы был, и не от Гвардиолы мы узнали о том, что можно много владеть мячом. Еще в 60-70-е годы многие команды в мире играли в правильный футбол. Я, например, прекрасно помню матчи сборной Аргентины , которая очень много владела мячом, и у нее был интересный вертикальный футбол. Или можно взять сборную Голландии образца 1974 года и так далее.

Или сборную СССР Валерия Лобановского, которая феерила на чемпионате Европы 1988 года. Тогда команда просто затоптала в полуфинале сборную Италии прессингом, владением мячом и мощными включениями. А в составе ведь были Игорь Добровольский и Александр Заваров, не сказать, что атлеты, а именно техничные ребята. Но игра была очень мощная, итальянцев они обыграли со счетом 2:0, а те и головы поднять не могли.

Это симбиоз всех современных наработок, и как верно говорят правильные тренеры, в частности, Юрген Клопп, самое главное в футболе – тренировка. Если брать философию игры «Манчестера Сити», то Гвардиола ведь начинал в «Барселоне», а тогда подбор исполнителей в команде был сумасшедший.

Я часто читаю футболистам фрагменты из так называемого аналитического доклада Гвардиолы о футболе. И там есть очень многие практические термины, которые мы доносим до игроков. Но это постулаты такой игры, которые не придуманы кем-то, а просто исходят из направлений и концепций.

И многие вещи у нас совпадают. Это вертикальный футбол, направленный на атаку. Но если противостоит плотная оборона, то надо ее расшатывать, расставлять игроков, искать ходы и свободные зоны. Просто владение мячом, как у Гвардиолы, не для меня. Для меня главное – голы, и в этом плане мы придумали баскет-зоны для позиционной атаки. И у нас в атакующих действиях получаются разыгрывать различные этюды, как в шахматах, я их называю маленькими и большими этюдами. И нам это удается, мы много голов так забили.

Ты берешь определенные наработки и потом уже формируешь свои. Это концептуальные вещи, тренировочный процесс и методики, которые уже много лет апробированы и совершенствуются. Это так называемая постепенная атака, это баскет-зоны, которые мы придумали, это сдвоенные пешки и система отскоков. В частности, упражнения специально подбираются под определенные эпизоды игры и так далее. Это серьезный методически-аналитический пласт работы, который после тренировочного процесса преобразуется на поле», – сказал Ташуев.

Ташуев о тренерах: «Титулы берут те, кто возглавляет клубы с исполнителями высокого класса. Пускай Гвардиола возглавит «Брентфорд» или «Фулхэм» – он же не выиграет Лигу чемпионов»

Ташуев о том, чем похож на Гвардиолу: «Вертикальная игра, построение треугольника, система отскоков, тотальное владение, доминирование. Делали концепцию в «Краснодаре»

Сергей Ташуев: «У нас с Гвардиолой одни и те же идеи. Читаю его доклад и думаю: «Я то же самое делаю». Или он у нас подсмотрел, или мы у него»