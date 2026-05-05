  • Ташуев про стиль Гвардиолы: «Многие вещи у нас совпадают – вертикальный футбол в атаку. Но владение мячом, как у Пепа, не для меня, для меня главное – голы, и мы придумали баскет-зоны»
105

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев заявил, что возглавляющий «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола не создал игровой стиль с агрессивным прессингом и контролем мяча.

«Гвардиола – далеко не первый, кто проповедует футбол такого плана. Он и в 70-е годы был, и не от Гвардиолы мы узнали о том, что можно много владеть мячом. Еще в 60-70-е годы многие команды в мире играли в правильный футбол. Я, например, прекрасно помню матчи сборной Аргентины, которая очень много владела мячом, и у нее был интересный вертикальный футбол. Или можно взять сборную Голландии образца 1974 года и так далее.

Или сборную СССР Валерия Лобановского, которая феерила на чемпионате Европы 1988 года. Тогда команда просто затоптала в полуфинале сборную Италии прессингом, владением мячом и мощными включениями. А в составе ведь были Игорь Добровольский и Александр Заваров, не сказать, что атлеты, а именно техничные ребята. Но игра была очень мощная, итальянцев они обыграли со счетом 2:0, а те и головы поднять не могли.

Это симбиоз всех современных наработок, и как верно говорят правильные тренеры, в частности, Юрген Клопп, самое главное в футболе – тренировка. Если брать философию игры «Манчестера Сити», то Гвардиола ведь начинал в «Барселоне», а тогда подбор исполнителей в команде был сумасшедший.

Я часто читаю футболистам фрагменты из так называемого аналитического доклада Гвардиолы о футболе. И там есть очень многие практические термины, которые мы доносим до игроков. Но это постулаты такой игры, которые не придуманы кем-то, а просто исходят из направлений и концепций.

И многие вещи у нас совпадают. Это вертикальный футбол, направленный на атаку. Но если противостоит плотная оборона, то надо ее расшатывать, расставлять игроков, искать ходы и свободные зоны. Просто владение мячом, как у Гвардиолы, не для меня. Для меня главное – голы, и в этом плане мы придумали баскет-зоны для позиционной атаки. И у нас в атакующих действиях получаются разыгрывать различные этюды, как в шахматах, я их называю маленькими и большими этюдами. И нам это удается, мы много голов так забили.

Ты берешь определенные наработки и потом уже формируешь свои. Это концептуальные вещи, тренировочный процесс и методики, которые уже много лет апробированы и совершенствуются. Это так называемая постепенная атака, это баскет-зоны, которые мы придумали, это сдвоенные пешки и система отскоков. В частности, упражнения специально подбираются под определенные эпизоды игры и так далее. Это серьезный методически-аналитический пласт работы, который после тренировочного процесса преобразуется на поле», – сказал Ташуев.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: РИА Новости
Ташуева в Барселону, мостового в Реал! Будет главное дерби эль-ебанатико
Талалаева не хватает
Говорят, Гвардиола спас матч против Эвертона, пересмотрев по быстрому лучшие матчи Енисея
Даже , худшие матчи Енисея это футбольные шедевры).
Это давно всем известно,ведь Эвертон ни разу не смог обыграть Енисей.
Гвардиола: выиграл три ЛЧ, добился с Сити уникального достижения с четырьмя чемпионствами подряд, брал шесть трофеев с Барсой в календарном году, уже признанная легенда уровня Анчелотти, Моуриньо и Фергюсона.
Ташуев: просто Сергей.
Все эти трофеи - такие крохи на фоне признания со стороны мэтра. А до этого признания Гвардиоле ещё очень далеко. Ну,кто он такой без баскет-зон?
Смог бы Гвардиола взломать оборону Шинника? А сколько бы он увез очков с выезда в Брянск? То то же
Почему мы раньше не использовали такой мощный козырь как Ташуев? Почему не он тренировал сборную на домашнем ЧМ? С его шахматными этюдами в баскетбольных зонах мы гарантированно взяли бы золото. Но сейчас нам надо этот клад понадежней спрятать в Енисее, иначе уведут его в топ 5 лиг. Как пить дать, уведут).
Скоро в новостях: "Владельцы Барселоны и Челси ведут переговоры по переходу Ташуева".
Мы с Миком Джаггером частенько вспоминаем наш золотой 2003. Он тогда получил титул рыцаря, я — мощнейшей 3,14зды в Чебоксарах.
Гвардиола украл чемодан с наработками Ташуева и теперь работает на его багаже?
У нас было два чемодана конспектов Лобановского, поллитра дистиллята, настоенного на футболке Мостового в Сельте, порошковый микс усов Черчесова и Газзаева, коробок бубновского мицелия, самокрутки из веников Глушакова, вытяжка сельдерея и силиконовая реплика Лопыревой
Этюды - ключ к Премьер-Лиге, баскет-зоны - к ЛЧ.
Мы с Миком Джаггером частенько вспоминаем золотой 2003-й. Он тогда получил титул рыцаря, а я — мощнейшей п**** в Чебоксарах.
В Череповце же. Череповец, Череповец...
Вертикальный футбол и владение мячом преподносятся в этом тексте как синонимы, в то время как это почти противоположные по смыслу понятия. Вертикальный футбол - быстрый переход в атаку с передачами вдоль поля, с априори большей вероятностью потери мяча. Владение мячом - основа позиционного футбола, который строится в основном на менее рискованных горизонтальных передачах.
То же самое хотел написать. Команды Лобановского вообще во владение не играли. Они ставили на короткие розыгрыши с быстрым переходом в атаку, с высокой функциональной готовностью игроков, с большой их взаимозаменяемостью.
Против команд, владеющих мячом, Лобановский играл как раз успешно. Прекрасно помню, как Динамо К разбила Барсу с ее почти тики-такой.
Очевидно, что знать многое о футболе и уметь грамотно применять знания - очень разные вещи. Для кого-то "все давно придумано", а у кого-то каждый день головная боль, как разместить игроков, кто нужен для усиления, как заменить травмированных, как взломать неудобного соперника и т.д. И если ты на самом высоком уровне, то ошибаться практически нельзя с самого начала. Гвардиола каждый сезон какие-то коррективы вносит, ломает и заново строит механизмы игры, а кому-то достаточно знать, как играли 50 лет назад. Кто-то один из самых успешных тренеров за всю историю, а кто-то тренирует Енисей без задач (не в обиду поклонникам клуба).
Это мёд) распечатаю и повешу на стену
