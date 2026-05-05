33

Тетрадзе о техническом поражении «Уфы»: «В корне несправедливое решение, нам и слова не дали сказать. Зачем нас убивать? Ладно, если бы мы были виноваты...»

Главный тренер «Уфы» Омари Тетрадзе высказался о присуждении команде технического поражения в матче со «СКА Хабаровск».

Команда не смогла вылететь на игру 32-го тура Лиги Pari из-за перекрытия воздушного пространства и приостановки авиаперевозок в связи с угрозой БПЛА.

«Как только рейс отложили, наш спортивный директор позвонил представителю ФНЛ, хотели сыграть 4‑го числа. Но на эту дату нет билетов, туда не улететь. Если бы это случилось в середине чемпионата, игру бы отложили на резервный день.

Это в корне несправедливое решение, которое говорит о многом. Команда нужна республике, болельщикам. Они и нам не дали слова сказать. С первой минуты я просто их слушал. По разговору на заседании было видно, что они дадут техническое поражение. Зачем нас убивать?

У меня нет объяснения, я очень расстроен. Ладно бы, если мы это заслужили, если бы были виноваты… Но я просто не понимаю, за что к нам такое отношение? Как бы ни было – будем подавать апелляцию. У нас идет борьба с «Черноморцем», они довольны, думаю. Но справедливость должна быть. Сейчас это все повлияет на настроение ребят», – сказал Тетрадзе.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Такими темпами следующий чемп по зонам - чтобы кататься только на автобусах
Ответ trav
В будущем все будут по зонам)
Ответ agentkuper
Филигранно 👏🏻
Нельзя останавливаться на полпути. Надо заставить клубы приобрести свои системы ПВО, чтобы они всегда могли обеспечивать вылет команды на матчи.
Ответ viktorpavlov70
😁🤣
Ответ viktorpavlov70
И ввести WAR.
Надо поднимать резонанс и показывать, что КДК и прочие конторы сами знаете кого дают технари за беспилотные опасности, вот тогда будет шанс, что там метлой и кое-какими тряпками по ним пройдутся.
Ленинградец так в Иваново не прилетел на игру с Текстильщиком.Но тогда матч перенесли,понятно,что унас Вторая Лига и расстояния поменьше,но все таки в нынешних реалиях логично закладывать в регламент и такие форс-мажоры.так что технарь-слишком суровое решение.Это же не Кубань,которая просто забила лететь во Владик,так как неудобно.
да никто не виноват уж 4 года как, всем известная истина, так получилось.
Согласен с Тетрадзе. Это бред. Думаю даже в Новороссийске против такого решения
Песков всё объяснит, погодите.
ФНЛ(Футбол Не Любим)
Кто знает, на сколько была задержка? Складывается ощущение, что они они хотели за час до игры прилететь.
Ответ ZenitFan
Кто знает, на сколько была задержка? Складывается ощущение, что они они хотели за час до игры прилететь.
больше 4 часов, если верить пресс-службе клуба
перенести-то тупо некуда уже, Уфе придётся дважды выезжать по ходу недели, если возможно посередине следующей недели поставить, у СКА хотя бы домашний матч в последнем туре
