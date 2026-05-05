Тетрадзе о техническом поражении «Уфы»: «В корне несправедливое решение, нам и слова не дали сказать. Зачем нас убивать? Ладно, если бы мы были виноваты...»

Тетрадзе о техническом поражении «Уфы»: зачем нас убивать?.

Главный тренер «Уфы» Омари Тетрадзе высказался о присуждении команде технического поражения в матче со «СКА Хабаровск ».

Команда не смогла вылететь на игру 32-го тура Лиги Pari из-за перекрытия воздушного пространства и приостановки авиаперевозок в связи с угрозой БПЛА.

«Как только рейс отложили, наш спортивный директор позвонил представителю ФНЛ , хотели сыграть 4‑го числа. Но на эту дату нет билетов, туда не улететь. Если бы это случилось в середине чемпионата, игру бы отложили на резервный день.

Это в корне несправедливое решение, которое говорит о многом. Команда нужна республике, болельщикам. Они и нам не дали слова сказать. С первой минуты я просто их слушал. По разговору на заседании было видно, что они дадут техническое поражение. Зачем нас убивать?

У меня нет объяснения, я очень расстроен. Ладно бы, если мы это заслужили, если бы были виноваты… Но я просто не понимаю, за что к нам такое отношение? Как бы ни было – будем подавать апелляцию. У нас идет борьба с «Черноморцем», они довольны, думаю. Но справедливость должна быть. Сейчас это все повлияет на настроение ребят», – сказал Тетрадзе.