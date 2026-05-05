Зарплата большей части игроков «МЮ» вырастет на 25% после выхода в ЛЧ. Бруну будет получать 250 000 фунтов в неделю
Зарплаты игроков «МЮ» вырастут после выхода в ЛЧ.
Футболисты «Манчестер Юнайтед» начнут зарабатывать больше после возвращения клуба в Лигу чемпионов.
Манкунианцы обеспечили себе место в турнире УЕФА за три тура до завершения чемпионата Англии.
По данным The Guardian, у большей части игроков зарплата вырастет на 25%. Отмечается, что Бруну Фернандеш, самый высокооплачиваемый член команды, теперь будет получать 250 000 фунтов в неделю.
Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?23917 голосов
ПСЖ
Арсенал
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Guardian
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
По данным L’Equipe на 2026 Бруну получает 1,5 млн евро в месяц или 340 тысяч евро в неделю, что равно 295 тысяч фунтов в неделю.
Что более реально, учитывая что условный Мармуш в Сити имеет 303К в месяц, непонятно только за что🤷 . Так что Бруну скорее заслужил 350К, а не 250, 250 для игрока его способностей маловато в АПЛ.