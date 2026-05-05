Зарплата большей части игроков «МЮ» вырастет на 25% после выхода в ЛЧ. Бруну будет получать 250 000 фунтов в неделю

Зарплаты игроков «МЮ» вырастут после выхода в ЛЧ.

Футболисты «Манчестер Юнайтед» начнут зарабатывать больше после возвращения клуба в Лигу чемпионов.

Манкунианцы обеспечили себе место в турнире УЕФА за три тура до завершения чемпионата Англии.

По данным The Guardian, у большей части игроков зарплата вырастет на 25%. Отмечается, что Бруну Фернандеш, самый высокооплачиваемый член команды, теперь будет получать 250 000 фунтов в неделю.