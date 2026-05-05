  Зарплата большей части игроков «МЮ» вырастет на 25% после выхода в ЛЧ. Бруну будет получать 250 000 фунтов в неделю
Зарплата большей части игроков «МЮ» вырастет на 25% после выхода в ЛЧ. Бруну будет получать 250 000 фунтов в неделю

Футболисты «Манчестер Юнайтед» начнут зарабатывать больше после возвращения клуба в Лигу чемпионов.

Манкунианцы обеспечили себе место в турнире УЕФА за три тура до завершения чемпионата Англии.

По данным The Guardian, у большей части игроков зарплата вырастет на 25%. Отмечается, что Бруну Фернандеш, самый высокооплачиваемый член команды, теперь будет получать 250 000 фунтов в неделю.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Guardian
Ну Бруну заслужил - никаких вопросов.
Что насчет Магваера?
продлили контракт с ним и тоже будет прибавка из-за попадания в лч
Займёмся любимым делом, считанием чужих денег😎
По данным L’Equipe на 2026 Бруну получает 1,5 млн евро в месяц или 340 тысяч евро в неделю, что равно 295 тысяч фунтов в неделю.
Что более реально, учитывая что условный Мармуш в Сити имеет 303К в месяц, непонятно только за что🤷 . Так что Бруну скорее заслужил 350К, а не 250, 250 для игрока его способностей маловато в АПЛ.
Не готов ставить квартиру, но на сколько я помню самым высокооплачиваемым был Каземиро и в случае попадания в ЛЧ его зп составляла бы 340к. Поэтому в 300к с учетом выхода в ЛЧ у Бруно могу поверить. Тут нужно отдать должное INEOS, они методично снизили и привели зарплаты в клубе в соответствие с вкладом игроков на поле
Тем более если Каземиро уходит
Должны Кэррику проставиться...
Он еще даже столько не получал ??!!! В отличии от телевизора и остальных !! Жесть Лучший игрок АПЛ
3,5 ляма в день. Уххх
Йоп, чё с такими деньгами делать.
Информация неверная. У Бруну 325 в неделю будет
То есть самый высокооплачиваемый игрок МЮ будет получать всего лишь 12 млн в год? У нас даже Дзюба в заштатном Зените на пике имел 5 млн в год!
На чем ретклиф будет экономить на этот раз
