Карседо согласен, что «Спартак» – самый популярный клуб Восточной Европы: «Я работал в разных странах, и везде знают о нем. Помним его победы над грандами в ЛЧ»

Карседо согласен, что «Спартак» – самый популярный клуб Восточной Европы.

Главный тренер «Спартака » Хуан Карлос Карседо рассказал, считает ли он красно-белых самым популярным клубом Восточной Европы.

– Генеральный директор клуба Сергей Некрасов однажды сказал, что «Спартак» – это самый популярный клуб Восточной Европы. Согласны с этим мнением?

– Конечно, конечно, соглашусь! Мы знали о «Спартаке» очень давно, еще когда были в Испании. Мне посчастливилось поработать в разных европейских странах, в разных клубах, и везде знают о «Спартаке». Это большой клуб с большой армией болельщиков.

Мы все помним выступления «Спартака» в Лиге чемпионов, победы над грандами футбола. Могу сказать, что нам посчастливилось быть здесь. Мы действительно очень рады, что представляем такой большой клуб с самыми лучшими болельщиками. И мы должны дать им трофеи, победы, – сказал Карседо.