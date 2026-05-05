Карседо согласен, что «Спартак» – самый популярный клуб Восточной Европы: «Я работал в разных странах, и везде знают о нем. Помним его победы над грандами в ЛЧ»
Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо рассказал, считает ли он красно-белых самым популярным клубом Восточной Европы.
– Генеральный директор клуба Сергей Некрасов однажды сказал, что «Спартак» – это самый популярный клуб Восточной Европы. Согласны с этим мнением?
– Конечно, конечно, соглашусь! Мы знали о «Спартаке» очень давно, еще когда были в Испании. Мне посчастливилось поработать в разных европейских странах, в разных клубах, и везде знают о «Спартаке». Это большой клуб с большой армией болельщиков.
Мы все помним выступления «Спартака» в Лиге чемпионов, победы над грандами футбола. Могу сказать, что нам посчастливилось быть здесь. Мы действительно очень рады, что представляем такой большой клуб с самыми лучшими болельщиками. И мы должны дать им трофеи, победы, – сказал Карседо.
Никто не знал о киевском Динамо Лобановского.
А если брать термин Восточной Европы в широком смысле, куда зачастую включают ту же Румынию, то никто не знает и такой клуб как Стяуа (ФКСБ), который, всего-то, брал Кубок европейских чемпионов (через 3 года снова играл в финале) и суперкубок УЕФА.
Всё так, надо чаще про матчи ЛЧ вспоминать.
«Динамо» (Тбилиси). В сезоне 1980/1981 завоевал Кубок обладателей кубков УЕФА.
Первая победа над Реалом: Реал в итоге вышел из группы, Спартак нет.
Вторая победа над Реалом: Реал вышел из группы и приехал в Москву вторым составом.
Победа над Арсеналом: Арсенал в итоге вышел из группы, Спартак нет.
Ну да, действительно топ-клубы)))
Может не такой уж он и популярный даже у себя в городе?
Достойное поражение ≈ ничья
Достойная победа в матче ЛЧ ≈ выигранный еврокубок