  • Карседо согласен, что «Спартак» – самый популярный клуб Восточной Европы: «Я работал в разных странах, и везде знают о нем. Помним его победы над грандами в ЛЧ»
Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо рассказал, считает ли он красно-белых самым популярным клубом Восточной Европы.

– Генеральный директор клуба Сергей Некрасов однажды сказал, что «Спартак» – это самый популярный клуб Восточной Европы. Согласны с этим мнением?

– Конечно, конечно, соглашусь! Мы знали о «Спартаке» очень давно, еще когда были в Испании. Мне посчастливилось поработать в разных европейских странах, в разных клубах, и везде знают о «Спартаке». Это большой клуб с большой армией болельщиков.

Мы все помним выступления «Спартака» в Лиге чемпионов, победы над грандами футбола. Могу сказать, что нам посчастливилось быть здесь. Мы действительно очень рады, что представляем такой большой клуб с самыми лучшими болельщиками. И мы должны дать им трофеи, победы, – сказал Карседо. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
logoпремьер-лига Россия
logoХуан Карлос Карседо
logoСпартак
logoСергей Некрасов
Хорошо, что все знают о Спартаке и совсем никто не знает о выигравших кубки УЕФА/ЛЕ - ЦСКА, Зените и Шахтере.

Никто не знал о киевском Динамо Лобановского.

А если брать термин Восточной Европы в широком смысле, куда зачастую включают ту же Румынию, то никто не знает и такой клуб как Стяуа (ФКСБ), который, всего-то, брал Кубок европейских чемпионов (через 3 года снова играл в финале) и суперкубок УЕФА.

Всё так, надо чаще про матчи ЛЧ вспоминать.
Да че ты гонишь. Со слов Соболева и др. игроков Спартака, Спартак бы стопудово выиграл Лигу Европу если бы не СВО и исключение российских клубов. Ведь Наполи одолели :)
«Динамо» (Киев). В сезоне 1974/1975 завоевал Кубок обладателей кубков УЕФА.
«Динамо» (Тбилиси). В сезоне 1980/1981 завоевал Кубок обладателей кубков УЕФА.
Конечно, все помнят легендарную победу Ливерпуля и группу с рекордами, борщ никого не щадит....
Борщ в столовке Тарасовки - самый ядрёный борщ в мире.
То ли дело перманентные позоры зенита в ЛЧ и хрю-му Семака на послематчевых конференциях. Такое не забыть!
В Лиге чемпионов у Спартака ровно три победы над грандами - две над Реалом, одна над Арсеналом.

Первая победа над Реалом: Реал в итоге вышел из группы, Спартак нет.
Вторая победа над Реалом: Реал вышел из группы и приехал в Москву вторым составом.
Победа над Арсеналом: Арсенал в итоге вышел из группы, Спартак нет.

)))
победа над Арсеналом мягко говоря сильно переоценена)) за 2 недели до этого матча Арсенал точно с такой же разницей влетел Шахтеру в Донецке 3-0
еще нужно учитывать, что в Москве было минус 12 градусов, а Арсенал по моментам, мягко говоря, не уступил по моментам))
«Помним его победы в ЛЧ 40 лет назад, правда тогда мне было где-то 9 лет от роду» - сказал Карседо. 😆😆😆. Но больше всех в ЛЧ помнят наш, кб спартачок - это болельщики Ливерпуля на Энфилде , один матч Ливерпуль 5:0 Спартак, второй матч Ливерпуль 7:0 Спартак. Мы всё это помним, ничто не забыто. 😂😂😂. Болельщики на Энфилде с нетерпением снова ждут наш, кб спартачок на своём стадионе для отличного матча. 🤣🤣🤣
Шесть побед в лиге навсегда!!!
Как и 1-18
Победы над «грандами» были ух как давно. Тот Спартак был праймовым. А щас, ну сами видите что клуб штормит.
Блэкберн Роверсы и Русенборги?
Ну да, действительно топ-клубы)))
не забудьте про Виллем II
Какова же посещаемость самого пресамого клуба, хоть на дерби свои легендарные стадион заполняет?
Может не такой уж он и популярный даже у себя в городе?
Самый популярный клуб вовсёммири - второй-третий по популярности в Москве (((
Победа над грандом приравнивается к еврокубку. Я правильно понял?
Термины российского еврокубкового футбола:

Достойное поражение ≈ ничья
Достойная победа в матче ЛЧ ≈ выигранный еврокубок
Последнее воспоминание о лучшей команде Восточной Европы в этой самой Европе - это "абсолютный мусор с родины водки". По количеству болельщиков в России, скорее всего, самый популярный да, но по такой логике самыми популярными спортивными клубами в мире являются какие-нибудь крикетные банды из Бомбея и Нью-Дели.
Да мы тоже помним наш кб спартачок в ЛЧ 2002 года: шесть поражений подряд со статистикой один забит нашим спартачком и восемнадцать пропущено, единственный гол за наш кб спартачок забил Александр Данишевский. Антирекорд ЛЧ нашего кб спартачка навсегда в истории еврокубках УЕФА, никто не забыт и ничто не забыто. 😆
Поди пальчики вспотели, когда печатали, молодец, с удовольствием ковыряетесь в грязном белье.
А что Спартак в Европе выиграл в отличие от киевского тбилисского динамо, цска и зенита?
Он чемпион полуфиналов)))
