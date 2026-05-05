Анри о Месси, Роналду и Модриче: «Они из другой галактики. Просто невероятно, что все они в конце карьеры выглядят даже лучше, чем в начале. Их долголетие поражает»

Тьерри Анри: Месси, Роналду и Модрич – из другой галактики.

«Я уже не знаю, что еще о них сказать. Они не обычные футболисты. Дело не только в том, что они постоянно находятся в мировом топе, в их голах и рекордах… Меня больше всего поражает их долголетие – это то, что я уважаю больше всего. Когда говоришь о долголетии, речь идет о правильном питании, отказе от ночных тусовок, о том, чтобы проводить время с семьей, о качественных тренировках и о том, чтобы работать больше всех остальных.

То, как они ведут себя в жизни, вызывает огромное уважение. И при этом они до сих пор остаются среди лучших. Они из другой галактики. То же самое можно сказать и о Луке Модриче . Просто невероятно, что все они в конце карьеры выглядят даже лучше, чем в начале. У них нет пика – они находятся на нем уже многие годы своей карьеры», – сказал экс-форвард «Арсенала» и «Барселоны».