«Аршавин – лучший футболист в истории России. Абсолютный топ-игрок». Тренер «Зенита» Оливейра про полузащитника

Тренер «Зенита » Вильям Оливейра назвал Андрея Аршавина лучшим футболистом в истории России.

«Я, к сожалению, не играл с Аршавиным, не тренировал его. Поэтому не знаю лично, как он показывал себя на поле, каким партнером по команде был.

Но я, конечно, видел его матчи. Это был абсолютный топ-игрок. Думаю, Аршавин – это лучший футболист в истории России», – сказал бразилец.