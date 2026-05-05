«Аршавин – лучший футболист в истории России. Абсолютный топ-игрок». Тренер «Зенита» Оливейра про полузащитника
Тренер «Зенита» Вильям Оливейра назвал Андрея Аршавина лучшим футболистом в истории России.
«Я, к сожалению, не играл с Аршавиным, не тренировал его. Поэтому не знаю лично, как он показывал себя на поле, каким партнером по команде был.
Но я, конечно, видел его матчи. Это был абсолютный топ-игрок. Думаю, Аршавин – это лучший футболист в истории России», – сказал бразилец.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Legalbet
Гарантированно два-три стопроцентных - убойных моментов за матч создавал партнерам. Уникальный футболист. Полностью солидарен с тренером..