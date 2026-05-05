  • Тимощук о трансфере Дурана в «Зенит»: «Ушли два нападающих, появился новый – мирового уровня. Время покажет, насколько это было оправданно. Сейчас главное – стать чемпионами»
Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук ответил на вопрос о том, что дал клубу трансфер Джона Дурана.

Колумбийский нападающий перешел в петербургский клуб на правах аренды из «Аль-Насра» в зимнее трансферное окно. 

– Аренда Дурана – не ошибка? 

– На данном этапе мы боремся за чемпионство – ясно, что мы в этой гонке, осталось два тура. Будем делать все возможное, чтобы победить. Так что прежде всего нам важны интересы команды, они на первом месте.

– Дуран дал что-то «Зениту» за это время? Он сделал Соболева сильнее? 

– Забил два пенальти. А Соболев, естественно  чувствует конкуренцию с ним. Скажем так, ушли два нападающих, появился новый – мирового уровня. Футболист, который был востребован в Англии, уехал в Саудовскую Аравию за большие деньги.

Время покажет, насколько это было оправданно. Для нас самое главное, чтобы команда стала чемпионом, добилась результата, – сказал Тимощук. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
17 комментариев
Забить пенальти в серии последних матчей Зенита - уже ценно. Мотивировать полено Соболева - тоже. Уйти нафиг без выкупа после сезона - вообще отлично.
Мирового уровня😂😂😂😂😂😂
А что тренер должен был сказать публично? Игрок говно, не надо нам таких больше никогда? Это было бы по меньшей мере неэтично, плюс повлияло бы на мотивацию других игроков - если они будут знать, что тренер может о них так высказаться публично, они будут бояться совершать ошибки, и в итоге будут ещё больше косячить. Зачем оно нужно?
Как минимум не говорить, что он мирового уровня, это смешно.Я эту мировую звезду узнал, только когда он в зенит перешёл, да и то уже забыл, что он есть, если бы Тимощука не спросили.Вариантов масса как сказать красиво и не кого не обидеть.
Если Дуран нападающий мирового уровня, то Дельфин просто суперзвезда мирового футбола. Роналду подвинься.
Конечно провал, если этот нападающий мирового уровня не выходит даже на замену.
Не,ну если он за 2 тура с банки забьет мячей 8, то уровень свой мировой точно подтвердит
читаю, подавился чаем с плюшками. Толя , ну не настолько же..
Не на того напали — Тимо журналистам жареного не скажет, дипломат.
