Тимощук о трансфере Дурана в «Зенит»: «Ушли два нападающих, появился новый – мирового уровня. Время покажет, насколько это было оправданно. Сейчас главное – стать чемпионами»
Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук ответил на вопрос о том, что дал клубу трансфер Джона Дурана.
Колумбийский нападающий перешел в петербургский клуб на правах аренды из «Аль-Насра» в зимнее трансферное окно.
– Аренда Дурана – не ошибка?
– На данном этапе мы боремся за чемпионство – ясно, что мы в этой гонке, осталось два тура. Будем делать все возможное, чтобы победить. Так что прежде всего нам важны интересы команды, они на первом месте.
– Дуран дал что-то «Зениту» за это время? Он сделал Соболева сильнее?
– Забил два пенальти. А Соболев, естественно чувствует конкуренцию с ним. Скажем так, ушли два нападающих, появился новый – мирового уровня. Футболист, который был востребован в Англии, уехал в Саудовскую Аравию за большие деньги.
Время покажет, насколько это было оправданно. Для нас самое главное, чтобы команда стала чемпионом, добилась результата, – сказал Тимощук.