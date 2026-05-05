«Уфа» обжалует техническое поражение за неявку на игру со СКА в Хабаровске: «Не услышали аргументов и доводов на заседании КДК, решение было озвучено без права дальнейшего слова»

«Уфа» подаст апелляцию на решение присудить ей поражение в игре со СКА.

В «Уфе» отреагировали на техническое поражение за неявку на игру со СКА в Хабаровске .

«На заседании мы не услышали абсолютно никакой формулировки, по которой было принято данное решение. Будем ждать расшифровку и аргументацию со стороны КДК. Изучим ее и будем подавать апелляцию. Более того, было озвучено решение без права дальнейшего слова, на этом заседание было закончено. Мы не услышали никаких аргументов и доводов, которые могли повлиять на данное решение КДК из регламента.

Данное решение является серьезным прецедентом. Мы считает, что неявка команды на матч в Хабаровск произошла из-за форс-мажора. Насколько КДК (и в том числе РФС ) готовы обосновать свое решение, мы прочитаем из документов. Мы не понимаем и не принимаем данное решение», – сказал спортивный директор Анзор Саная .