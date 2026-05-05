  • «Уфа» обжалует техническое поражение за неявку на игру со СКА в Хабаровске: «Не услышали аргументов и доводов на заседании КДК, решение было озвучено без права дальнейшего слова»
«Уфа» обжалует техническое поражение за неявку на игру со СКА в Хабаровске: «Не услышали аргументов и доводов на заседании КДК, решение было озвучено без права дальнейшего слова»

«На заседании мы не услышали абсолютно никакой формулировки, по которой было принято данное решение. Будем ждать расшифровку и аргументацию со стороны КДК. Изучим ее и будем подавать апелляцию. Более того, было озвучено решение без права дальнейшего слова, на этом заседание было закончено. Мы не услышали никаких аргументов и доводов, которые могли повлиять на данное решение КДК из регламента.

Данное решение является серьезным прецедентом. Мы считает, что неявка команды на матч в Хабаровск произошла из-за форс-мажора. Насколько КДК (и в том числе РФС) готовы обосновать свое решение, мы прочитаем из документов. Мы не понимаем и не принимаем данное решение», – сказал спортивный директор Анзор Саная.

Про КДК всё давно Владислав Радимов сказал. И эта шарага с каждым годом только подтверждает то утверждение.
Технические поражение.
БПЛА не наши проблемы.
КДК не участвует в войне, информацией об атаках БПЛА не владеет.
Про войну не слышали..
Ответ Busk
Так и войны-то нет.
СВО)
Ответ egorov.bsp
На митинги у них коронавирус
На бессмертный полк его нету сразу
Какая прекрасная позиция - не замечать, что происходит вокруг. Причина принятия такого решения - мощнейший страх показать наличие подобной проблемы в стране. Испугались создать прецедент. Он появится, когда пострадает кто то мощный. Зенит, Спартак или АК Барс в хоккее. Хотя, чего стесняются не понятно. Прецедент уже создан и гораздо более мощный. Изменение планов в ближайшую субботу в Москве.
Ответ agentkuper
Не волнуйтесь. Всё идёт по плану.
Спортс, чем постить жён Сафонова, Джигана, Смолова, провели бы что-ли исследование, кто есть кто в КДК. Кто все эти люди?
Андрей Илларионович Соколов
Заместитель председателя
Михаил Андреевич Андреев
Член комитета
Кирилл Николаевич Глазов
Член комитета
Николай Иванович Киселев
Член комитета
Владимир Юрьевич Кулик
Член комитета
Эрнест Эдуардович Маркаров
Член комитета
Анвар Адылович Файзиев
Член комитета
Дмитрий Анатольевич Иванов
Член комитета
Алексей Викторович Толкачев
Член комитета
Виктор Иванович Филиппов
Член комитета
Ответ Хубба Бубба
Крепкие хозяйственники и патриоты например...☝️
и что таки вы можете им предъявить?
Ответ catcher69
А вот Александр М. из Москвы считает, что в футболе должны работать футбольные люди. А не хозяйственники. И тут я с Александром согласен.
Толково придумано. А как они должны были в Хабаровск то попасть :) это ж не соседний город
Ответ deadjoker
Вылететь на день раньше, а не впритык к игре. А теперь уже конец сезона, переносить некуда, 72 часов отдыха не будет по календарю
Ответ deadjoker
Телепортироваться.
Попрошу отнестись с пониманием ☝️
Ответ catcher69
Нужно немного потерпеть…
Ответ Всё такЪ
Абсолютаменте☝️😁
Если силовые структуры не могут обеспечить безопасность , значит вообще не нужно проводить чемпионат.
Время только потратят, лучше бы к ротору готовились
В нашей стране нет форс-мажоров, есть форс мажоры
Я из командировки в Саратов не мог вернуться 2 дня, когда такая же история была. Тут не угадаешь
