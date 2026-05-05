«Челси» обращался к Хави, тренер готов работать в Англии, но клуб вряд ли продолжит переговоры. Алонсо, Силва, Ираола – более серьезные кандидаты (Бен Джейкобс)

«Челси» обращался к Хави, но экс-тренера «Барсы» вряд ли назначат.

Хави не является приоритетным кандидатом для «Челси» на пост главного тренера.

Ранее сообщалось , что лондонский клуб рассматривает бывшего тренера «Барселоны».

Сторона Хави дала понять, что «Челси » обращался за информацией относительно 46-летнего каталонца, а сам он готов поработать в Англии.

Однако, по данным Бена Джейкобса, «синие» не будут продолжать переговорный процесс с Хави – его кандидатура пока исключена.

Журналист утверждает, что более серьезно в клубе рассматривают экс-тренера «Реала» Хаби Алонсо , Марку Силву из «Фулхэмв» и покидающего «Борнмут » Андони Ираолу .