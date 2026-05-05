«Челси» обращался к Хави, тренер готов работать в Англии, но клуб вряд ли продолжит переговоры. Алонсо, Силва, Ираола – более серьезные кандидаты (Бен Джейкобс)
«Челси» обращался к Хави, но экс-тренера «Барсы» вряд ли назначат.
Хави не является приоритетным кандидатом для «Челси» на пост главного тренера.
Ранее сообщалось, что лондонский клуб рассматривает бывшего тренера «Барселоны».
Сторона Хави дала понять, что «Челси» обращался за информацией относительно 46-летнего каталонца, а сам он готов поработать в Англии.
Однако, по данным Бена Джейкобса, «синие» не будут продолжать переговорный процесс с Хави – его кандидатура пока исключена.
Журналист утверждает, что более серьезно в клубе рассматривают экс-тренера «Реала» Хаби Алонсо, Марку Силву из «Фулхэмв» и покидающего «Борнмут» Андони Ираолу.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Бена Джейкобса в X
Уже жду «инсайды от Лоу» (на самом деле заготовленные текста от Эгбали), что мол Челси хотел Алонсо, да он не пошел, а Хави требовал привести Ямаля и Педри, хотели Фабрегаса, но сами понимаете Комо величайший проект в футболе, у Ираолы плохой стиль.
Поэтому мы берем самый серый вариант тренера без опыта побед и работы в большом клубе, который будет развиваться вместе с игроками, он идеально вписывается в ту культуру/структуру/архитектуру, которую создали величайшие спорт диры современности под руководством гениального Эгбали.
Простите, не попали в ЛЧ, поэтому вместо Роджерса и Ван Хекке мы привезли вам Ван Ноунейма и Ноунейминьо за 100 миллионов.
Рад буду ошибиться, но я уже вижу Силву новым тренером.
Мало нынешнего сезона?