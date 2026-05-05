«Челси» обращался к Хави, тренер готов работать в Англии, но клуб вряд ли продолжит переговоры. Алонсо, Силва, Ираола – более серьезные кандидаты (Бен Джейкобс)

«Челси» обращался к Хави, но экс-тренера «Барсы» вряд ли назначат.

Хави не является приоритетным кандидатом для «Челси» на пост главного тренера.

Ранее сообщалось, что лондонский клуб рассматривает бывшего тренера «Барселоны».

Сторона Хави дала понять, что «Челси» обращался за информацией относительно 46-летнего каталонца, а сам он готов поработать в Англии.

Однако, по данным Бена Джейкобса, «синие» не будут продолжать переговорный процесс с Хави – его кандидатура пока исключена.

Журналист утверждает, что более серьезно в клубе рассматривают экс-тренера «Реала» Хаби Алонсо, Марку Силву из «Фулхэмв» и покидающего «Борнмут» Андони Ираолу.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Бена Джейкобса в X
Ну вот, Силва все ближе.

Уже жду «инсайды от Лоу» (на самом деле заготовленные текста от Эгбали), что мол Челси хотел Алонсо, да он не пошел, а Хави требовал привести Ямаля и Педри, хотели Фабрегаса, но сами понимаете Комо величайший проект в футболе, у Ираолы плохой стиль.
Поэтому мы берем самый серый вариант тренера без опыта побед и работы в большом клубе, который будет развиваться вместе с игроками, он идеально вписывается в ту культуру/структуру/архитектуру, которую создали величайшие спорт диры современности под руководством гениального Эгбали.
Простите, не попали в ЛЧ, поэтому вместо Роджерса и Ван Хекке мы привезли вам Ван Ноунейма и Ноунейминьо за 100 миллионов.

Рад буду ошибиться, но я уже вижу Силву новым тренером.
А ты реально ждал каких-то изменений от янки? Они и дальше будут делать тоже самое, закупая школьников через мутные схемы для распила бабла и ставя удобных Поттеров. Все эти слухи про Хави, Алонсо и прочих - просто пыль в глаза для недовольных фанатов. Летом же назначят нового О’нилла и запустят новый цикл цирка. Тем более, уже было такое перед назначением Марески, когда обсуждали Моуринью, Конте, Тухеля и остальных, но в итоге наиболее их убедил тренер из Шипа.
Глядишь и до Макенны дойдут, все таки он уже был на карандаше, но тогда выбрали Мареску
Дибилизму хозяев Челси нет предела.
Сардельки, сосиски, редиски! Навуходоносоры! Петухи гамбургские!
Должун просто на реактивной пуканной тяге на луну улетит если придет Хави
Силве пора на повышение
С подходом Челси неужели серьёзный тренер пойдет?
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ты лицензию сначала получи)
Какой Силва, дебилиусы.
Мало нынешнего сезона?
Не сошлись по модели планшета для Чави
Им бы его тренером молодежи года на 3-4, и потом главным. Возможно состав бы получили топовый уже из своих.
Нужен уровень Биг Сэма,тренер авторитет ,кто умеет себя показать и работать с наемниками, кандидаты как будто на полгода и все по новой
нужен тренер, который кубки умеет брать, а не Биг Сэмы, которые борются за выживание
Ну кем интересуются ,много выиграли в жизни трофеев ? Челси нужен Поччетино например, который знает Английский чемпионат и работал с похожими наемниками
