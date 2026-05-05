  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Порту» выкупил у «Арсенала» Кивера за 17+5 млн евро. Контракт с защитником – до 2030-го, отступные – 70 млн евро
8

«Порту» выкупил у «Арсенала» Кивера за 17+5 млн евро. Контракт с защитником – до 2030-го, отступные – 70 млн евро

«Арсенал» продал Кивера «Порту».

Якуб Кивер останется в «Порту» на постоянной основе.

Португальский клуб объявил о выкупе защитника, арендованного у «Арсенала», за 17 млн евро. Еще 5 млн предусмотрены в качестве бонусов. Также в случае перепродажи поляка «Порту» перечислит лондонцам 2 млн евро.

С Кивером заключен контракт сроком до 2030 года. В нем прописаны отступные – 70 млн евро.

В этом сезоне 26-летний футболист провел 25 игр в лиге Португалии и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?23907 голосов
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Порту»
logoЯкуб Кивер
logoденьги
logoПорту
logoАрсенал
logoпремьер-лига Англия
logoвысшая лига Португалия
logoтрансферы
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну что ж, сносно пристроили. Неплохой стал защитник, но в нынешнем Арсенале с лавки бы не вылез
еще бы Зинченку кто-нибудь так выкупил
Ответ Lion El&#8242;Johnson
еще бы Зинченку кто-нибудь так выкупил
У Зинченко контракт заканчивается этим летом.
Ответ Lion El&#8242;Johnson
еще бы Зинченку кто-нибудь так выкупил
Его в зимнее трансферное окно продали за 1,5 млн € в Аякс (согласно Тансфермаркету)
Улицы не забудут, как он кошмарил нападающих Мадрида
Так и не смог стать новым Косельни.
Несмотря на все косяки, спасибо за противостояние с "Реалом". Надеюсь у него все сложится 🙏 COYG!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кивер об аренде в «Порту»: «Романо объявил «here we go», когда я начал тренировку в «Арсенале». Игроки спросили, зачем я переоделся, если сделка закрыта»
7 сентября 2025, 12:08
«Арсенал» отдал Кивера «Порту» в аренду с правом выкупа
1 сентября 2025, 19:16Фото
Рекомендуем
Главные новости
В «Реале» токсичная атмосфера после смены тренера: часть игроков предпочитали Алонсо, другие поддерживают Арбелоа (El Mundo)
9 минут назад
«Зенит» планирует расстаться с Латышонком и дать шанс Москвичеву (Legalbet)
сегодня, 01:29
«Реал» не продаст Вальверде и Тчуамени после драки. В клубе обеспокоены поведением уругвайца как будущего капитана (El Mundo)
вчера, 23:11
«Тчуамени был сторонником Алонсо, а Вальверде – нет. Некоторые игроки считают, что капитаны «Реала» действовали неправильно при Хаби». Журналист Меана о клубе
вчера, 23:07
Вальверде извинился перед всеми, кроме Тчуамени, после конфликта с французом на тренировке «Реала». На другой день уругваец пожал руки всем, кроме Орельена, и были удары кулаками (COPE)
вчера, 22:48
«Реал» недоволен утечками информации. В клубе «никто никому не доверяет» и считают, что «кто-то заинтересован в причинении вреда» (El Mundo)
вчера, 22:30
Этот футболист выиграл 13 национальных титулов с одним клубом
вчера, 22:00Тесты и игры
Роналду потрогал пенис в ответ на крики «Месси!» фанатов «Аль-Шабаба». Вскоре после этого Криштиану забил
вчера, 21:53Фото
Мостовой не поедет на финал ЛЧ: «А зачем? Спокойно посмотрю дома этот замечательный матч. Будапешт – красивый город, но останусь в Москве»
вчера, 21:49
У Испании будет 5 команд в следующем сезоне ЛЧ. «Барселона», «Реал», «Вильярреал» и «Атлетико» точно примут участие
вчера, 21:40
Ко всем новостям
Последние новости
Алаев о ЦСКА: «Удивительно, что вторая часть сезона не получилась. Надеюсь, в следующем году поборются за самые высокие места»
30 минут назад
Губерниев о «Спартаке»: «Карседо рассмотрел потенциал россиян – Литвинов, Зобнин, Дмитриев проводят хороший сезон»
49 минут назад
Глебов о травме в игре со «Спартаком»: «Чувствовал пустоту, будто нет пальца в ноге, поэтому захромал»
сегодня, 02:45
Первый тренер Сафонова: «Не уверен, что «ПСЖ» вышел бы в финал ЛЧ с другим вратарем. Заслуга Матвея большая»
сегодня, 02:31
«Милан» выставил Нкунку на трансфер и требует 40 млн евро за форварда
сегодня, 02:17
Морено о работе в России: «Никогда не закрываю двери в то место, где мне было хорошо»
сегодня, 01:16
Кордоба о матче с «Динамо» в Кубке: «Создали много моментов, но мяч не хотел залетать в ворота. Хорошо, что получилось выиграть по пенальти»
вчера, 22:57
Шченсны о будущем Левандовского: «Я бы посоветовал ему закончить карьеру, основываясь на своем опыте. Тогда могут произойти лучше вещи»
вчера, 22:53
Роналду после 4:2 с «Аль-Шабабом»: «Что за победа! Давайте продолжать в том же духе!»
вчера, 22:39
Хавбек «Динамо» Глебов о вылете из Кубка: «Не сказал бы, что у «Краснодара» были большие моменты, по игре во 2-м тайме мы заслуживали выиграть. Пенальти – это лотерея»
вчера, 22:31
Рекомендуем