«Порту» выкупил у «Арсенала» Кивера за 17+5 млн евро. Контракт с защитником – до 2030-го, отступные – 70 млн евро

«Арсенал» продал Кивера «Порту».

Якуб Кивер останется в «Порту» на постоянной основе.

Португальский клуб объявил о выкупе защитника, арендованного у «Арсенала », за 17 млн евро. Еще 5 млн предусмотрены в качестве бонусов. Также в случае перепродажи поляка «Порту» перечислит лондонцам 2 млн евро.

С Кивером заключен контракт сроком до 2030 года. В нем прописаны отступные – 70 млн евро.

В этом сезоне 26-летний футболист провел 25 игр в лиге Португалии и отдал один голевой пас.