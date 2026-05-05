«Порту» выкупил у «Арсенала» Кивера за 17+5 млн евро. Контракт с защитником – до 2030-го, отступные – 70 млн евро
«Арсенал» продал Кивера «Порту».
Якуб Кивер останется в «Порту» на постоянной основе.
Португальский клуб объявил о выкупе защитника, арендованного у «Арсенала», за 17 млн евро. Еще 5 млн предусмотрены в качестве бонусов. Также в случае перепродажи поляка «Порту» перечислит лондонцам 2 млн евро.
С Кивером заключен контракт сроком до 2030 года. В нем прописаны отступные – 70 млн евро.
В этом сезоне 26-летний футболист провел 25 игр в лиге Португалии и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?23907 голосов
ПСЖ
Арсенал
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Порту»
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну что ж, сносно пристроили. Неплохой стал защитник, но в нынешнем Арсенале с лавки бы не вылез
еще бы Зинченку кто-нибудь так выкупил
еще бы Зинченку кто-нибудь так выкупил
У Зинченко контракт заканчивается этим летом.
еще бы Зинченку кто-нибудь так выкупил
Его в зимнее трансферное окно продали за 1,5 млн € в Аякс (согласно Тансфермаркету)
Улицы не забудут, как он кошмарил нападающих Мадрида
Так и не смог стать новым Косельни.
Несмотря на все косяки, спасибо за противостояние с "Реалом". Надеюсь у него все сложится 🙏 COYG!
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем