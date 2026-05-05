Фанаты «Барсы» скандировали «Puta Real Madrid» на выездном матче с «Осасуной». Болельщики хозяев кричали «Болеть за «Барсу» – значит быть #######»

Фанаты «Барселоны» оскорбляли «Реал» во время игры с «Осасуной».

Ла Лига подала жалобу на поведение болельщиков «Осасуны» и «Барселоны» во время матча 34-го тура Ла Лиги.

Каталонцы обыграли команду из Памплоны на выезде со счетом 2:1.

По ходу этой игры фанаты хозяев несколько раз скандировали «Puta Barça, puta Barça eh» (слово puta по-испански значит «шлюха», выражение можно перевести как «нахер «Барсу» – Спортс’‘). Также они кричали «Нахер Испанию и нахер сборную» и «Болеть за «Барсу» – значит быть #######».

Болельщики гостей во время этой игры скандировали «Puta Real Madrid, puta Real Madrid» и «Мадридиста – сукины дети».

Лига обратилась в комитет по проведению соревнований Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) и в Государственную комиссию по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте.