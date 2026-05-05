«Уфе» засчитано техническое поражение от СКА – команда не смогла вылететь в Хабаровск из-за угрозы БПЛА. Клуб в двух очках от зоны вылета из Лиги Pari
«Уфа» получила 0:3 за неявку на игру со СКА.
«Уфе» присуждено техническое поражение.
Команда Омари Тетрадзе не смогла вылететь на игру 32-го тура Лиги Pari с хабаровским СКА из-за перекрытия воздушного пространства и приостановки авиаперевозок в связи с угрозой БПЛА.
Контрольно-дисциплинарный комитет принял решение засчитать «Уфе» поражение со счетом 0:3.
Таким образом, СКА поднимается на 13-е место в таблице – у него 38 очков. Уфимцы остаются на 15-й строчке с 31 баллом. Они на два очка опережают «Черноморец», идущий на 16-м месте – в зоне вылета.
Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?23906 голосов
ПСЖ
Арсенал
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал «Уфы»
154 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
****** ***** !!!
МНЯ
Хоккей, КХЛ (февраль 2026): Матч «Сочи» — ЦСКА был прерван после первого периода из-за повторного объявления режима атаки БПЛА. Позже игру перенесли в Москву для доигровки.
Футбол, РПЛ (март 2026): Матч «Сочи» — «Спартак» был перенесен на следующий день из-за режима беспилотной опасности в Сочи и на федеральной территории Сириус.
А Уфу по одному месту прокатили с возможностью переноса…
Специально сливают Башкирскую команду, демоны!
Такой вылет впритык всегда создаёт риски. Новость хайпится из-за угрозы БПЛА, но ведь бывают и непогода и неисправность самолёта. Если бы вылет был на день раньше, пространства для манёвра было бы больше. В автобусной досягаемости есть аэропорты соседних регионов в конце концов.
Но опять же, это не оправдывает решение КДК. Пропишите в регламент требования по срокам прибытия и тогда карайте.