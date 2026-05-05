«Уфе» засчитано техническое поражение от СКА – команда не смогла вылететь в Хабаровск из-за угрозы БПЛА. Клуб в двух очках от зоны вылета из Лиги Pari

«Уфа» получила 0:3 за неявку на игру со СКА.

Команда Омари Тетрадзе не смогла вылететь на игру 32-го тура Лиги Pari с хабаровским СКА из-за перекрытия воздушного пространства и приостановки авиаперевозок в связи с угрозой БПЛА.

Контрольно-дисциплинарный комитет принял решение засчитать «Уфе» поражение со счетом 0:3.

Таким образом, СКА поднимается на 13-е место в таблице – у него 38 очков. Уфимцы остаются на 15-й строчке с 31 баллом. Они на два очка опережают «Черноморец», идущий на 16-м месте – в зоне вылета.