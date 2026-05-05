  • «Уфе» засчитано техническое поражение от СКА – команда не смогла вылететь в Хабаровск из-за угрозы БПЛА. Клуб в двух очках от зоны вылета из Лиги Pari
«Уфе» засчитано техническое поражение от СКА – команда не смогла вылететь в Хабаровск из-за угрозы БПЛА. Клуб в двух очках от зоны вылета из Лиги Pari

«Уфа» получила 0:3 за неявку на игру со СКА.

«Уфе» присуждено техническое поражение.

Команда Омари Тетрадзе не смогла вылететь на игру 32-го тура Лиги Pari с хабаровским СКА из-за перекрытия воздушного пространства и приостановки авиаперевозок в связи с угрозой БПЛА.

Контрольно-дисциплинарный комитет принял решение засчитать «Уфе» поражение со счетом 0:3.

Таким образом, СКА поднимается на 13-е место в таблице – у него 38 очков. Уфимцы остаются на 15-й строчке с 31 баллом. Они на два очка опережают «Черноморец», идущий на 16-м месте – в зоне вылета.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал «Уфы»
Страна приколов какая-то… что им нужно было сделать? Телепортироваться? Очевидная недоработка тренерского штаба Тетрадзе, заслуженные 0:3…
На автобусе надо было ехать
Комментарий удален пользователем
Ещё несколько лет по плану в соответствии с графиком и СКА сможет чемпионом стать на технарях
Скорей их заставят переехать в Мордовию, там как раз и арена мирового уровня есть пустующая)))
Странное решение, мягко говоря
Почему? Наверняка взяли регламент (который составляли в мирное время), а там ни про какие "беспилотные угрозы" и закрытия аэропортов и речи нет.
Ну здесь надо было и интересы Хабаровска учитывать, и, видимо, не смогли договориться по дате переноса, чемпионат то заканчивается
Но всё идёт по плану...всё идёт по плану...
Зазеркалье)План был надежный,как Швейцарские часы)))
Перенести? НЕТ, это же так сложно. А давайте засчитаем поражение команде, которая из-за не зависящих от неё обстоятельств не смогла прибыть в город проведения матча. ДА, это же так просто!

****** ***** !!!
Этот матч, кстати, был перенесён позавчера по той же причине.
Что мешало сделать так же ещё раз, спрашивается?! Они, что ль, дроны запустили в воздух?!!
МНЯ
Российский футбол такой российский. Каждый раз думаешь о том, что он уже не сможет удивить своими бредовыми решениями и каждый раз у него получается это сделать.
Бессмысленный и беспощадный©️
Прямо как русский бунт по Пушкину - бессмысленный и беспощадный
Гениально🤦🏻‍♂️

Хоккей, КХЛ (февраль 2026): Матч «Сочи» — ЦСКА был прерван после первого периода из-за повторного объявления режима атаки БПЛА. Позже игру перенесли в Москву для доигровки.

Футбол, РПЛ (март 2026): Матч «Сочи» — «Спартак» был перенесен на следующий день из-за режима беспилотной опасности в Сочи и на федеральной территории Сириус.

А Уфу по одному месту прокатили с возможностью переноса…

Специально сливают Башкирскую команду, демоны!
Не в оправдание КДК, но есть такой ньюанс - небогатые команды вылетают на матчи впритык. Уфа планировала выезд так, что вариантов перенести вылет не оставалось. Раньше в регламенте был пункт, обязывающий команду прибывать за сутки до начала игры, но сейчас его убрали.

Такой вылет впритык всегда создаёт риски. Новость хайпится из-за угрозы БПЛА, но ведь бывают и непогода и неисправность самолёта. Если бы вылет был на день раньше, пространства для манёвра было бы больше. В автобусной досягаемости есть аэропорты соседних регионов в конце концов.

Но опять же, это не оправдывает решение КДК. Пропишите в регламент требования по срокам прибытия и тогда карайте.
Ну так собственно в регламенте эти сроки есть: "начало матча". Отмена правила прибытия за сутки не обязывает команды прибывать в день матча, она дает командам возможность более свободно планировать логистику, принимая во внимание все риски. Мне не нравится решение, но твоя логика прихрамывает.
Так у этих экономистов башкирских ещё и стыковка 1 час была в Новосибе, на другую авиакомпанию
Так в чем клуб виноват?
Правльно ли понимаю, что угроза БПЛА не является форс мажором в данном случае?
Наверно они считают что Уфа могла вылететь на день пораньше
Правильно всё поняли 🤨🤨🤨
