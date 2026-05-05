Тюкавин, Барко, Кордоба, Зобнин, Олейников и Ставер номинированы на приз Winline игроку месяца в РПЛ

РПЛ объявила имена номинантов на приз Winline игроку месяца. 

На награду по итогам апреля претендуют 6 футболистов:

Константин Тюкавин, «Динамо» – 5 матчей, 4 гола;

Эсекиэль Барко, «Спартак» – 5 матчей, 3 гола, 1 голевая передача;

Иван Олейников, «Крылья Советов» – 5 матчей, 3 гола;

Джон Кордоба, «Краснодар» – 5 матчей, 2 гола, 1 голевая передача;

Роман Зобнин, «Спартак» – 5 матчей, 2 гола, 1 голевая передача;

Евгений Ставер, «Рубин» – 5 матчей, 4 сухих.

Обладатель награды будет определен по итогам голосования болельщиков, экспертов РПЛ и экспертов «Матч Премьер». Если во всех голосованиях победили разные участники, лучшим становится победитель опроса среди экспертов лиги.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт РПЛ
Как не непричтно это признавать, это Кордоба, тащит свой клуб
Ответ wenk
Кордоба +6 очков, первое место, Тюкаван 4 гола.
Мажич очевидно.
Однозначно Кордоба
за Карасева и короче за судей
У Ставера 4!!! шат-аута (сухих матча). Почему бы не его лучшим признать.
Джон, и без шансов здесь
Объективно если смотреть то приз полагается Танашеву
Ответ ADIM TM
Это сарказм 😀🤣
Ответ Александр Поливенко
Это что то накрыло меня
Тюкавин
