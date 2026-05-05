Тюкавин, Барко, Кордоба, Зобнин, Олейников и Ставер номинированы на приз Winline игроку месяца в РПЛ

Тюкавин, Барко, Кордоба и Зобнин претендуют на приз игроку месяца в РПЛ.

РПЛ объявила имена номинантов на приз Winline игроку месяца. На награду по итогам апреля претендуют 6 футболистов: Константин Тюкавин , «Динамо » – 5 матчей, 4 гола; Эсекиэль Барко , «Спартак» – 5 матчей, 3 гола, 1 голевая передача; Иван Олейников , «Крылья Советов» – 5 матчей, 3 гола; Джон Кордоба, «Краснодар» – 5 матчей, 2 гола, 1 голевая передача; Роман Зобнин, «Спартак » – 5 матчей, 2 гола, 1 голевая передача; Евгений Ставер, «Рубин» – 5 матчей, 4 сухих. Обладатель награды будет определен по итогам голосования болельщиков, экспертов РПЛ и экспертов «Матч Премьер». Если во всех голосованиях победили разные участники, лучшим становится победитель опроса среди экспертов лиги.