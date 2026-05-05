Тюкавин, Барко, Кордоба, Зобнин, Олейников и Ставер номинированы на приз Winline игроку месяца в РПЛ
Тюкавин, Барко, Кордоба и Зобнин претендуют на приз игроку месяца в РПЛ.
РПЛ объявила имена номинантов на приз Winline игроку месяца.
На награду по итогам апреля претендуют 6 футболистов:
Константин Тюкавин, «Динамо» – 5 матчей, 4 гола;
Эсекиэль Барко, «Спартак» – 5 матчей, 3 гола, 1 голевая передача;
Иван Олейников, «Крылья Советов» – 5 матчей, 3 гола;
Джон Кордоба, «Краснодар» – 5 матчей, 2 гола, 1 голевая передача;
Роман Зобнин, «Спартак» – 5 матчей, 2 гола, 1 голевая передача;
Евгений Ставер, «Рубин» – 5 матчей, 4 сухих.
Обладатель награды будет определен по итогам голосования болельщиков, экспертов РПЛ и экспертов «Матч Премьер». Если во всех голосованиях победили разные участники, лучшим становится победитель опроса среди экспертов лиги.
ПСЖ
Арсенал
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт РПЛ
30 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Как не непричтно это признавать, это Кордоба, тащит свой клуб
Как не непричтно это признавать, это Кордоба, тащит свой клуб
Кордоба +6 очков, первое место, Тюкаван 4 гола.
Мажич очевидно.
Ставер!
Однозначно Кордоба
за Карасева и короче за судей
У Ставера 4!!! шат-аута (сухих матча). Почему бы не его лучшим признать.
Джон, и без шансов здесь
Объективно если смотреть то приз полагается Танашеву
Объективно если смотреть то приз полагается Танашеву
Это сарказм 😀🤣
Это сарказм 😀🤣
Это что то накрыло меня
Тюкавин
Ставер Бог
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем