Венсан Компани: «ПСЖ» – сильнейшая команда Европы последних лет, но «Бавария» уверена в себе и в том, что сможет победить завтра»

Компани: «ПСЖ» – сильнейшая команда Европы, но «Бавария» уверена в победе.

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (первая игра – 4:5).

- Вы ждете такого же открытого футбола?

– Это всегда зависит от обеих команд. Если одна решит отойти назад, больше защищаться, то в игре могут быть более спокойные фазы. Но трудно представить, что обе команды откажутся от того стиля, который привел их сюда. «Бавария » играет дома, мы хотим победить и сделаем все для этого.

– На этой неделе в городе особая атмосфера?

– Да. Между командой и фанатами хорошие отношения. Может, в начале сезона не все верили, что у нас будет шанс выйти в финал ЛЧ, но вот мы здесь, мы пережили вместе много особенных моментов. Я и думаю, что фанаты верят, что мы способны выйти в финал, мы хотим сделать этот момент запоминающимся.

– Много пропущенных голов вас расстроили? Или это просто часть вашего игрового стиля?

– Наша миссия – выигрывать матчи, и у нас есть идеи, которые помогают это делать. Мы показали, что можем выигрывать много матчей, «ПСЖ» тоже продемонстрировал это.

В итоге все сводится к тому, чтобы забить на один гол больше соперника. Если удается сделать это, не пропустив – это лучшее, что может быть.

– Вы готовитесь к серии пенальти?

– Конечно, у нас есть список бьющих на случай послематчевой серии. Но мы не отправим ни одного игрока к точке, если он не хочет или не чувствует, что готов. Но мы уже говорили об этом перед матчами Кубка Германии. Пенальти – это часть тренировочного процесса во второй части сезона. И если завтра дойдет до этого, то не будет ничего спонтанного.

– «ПСЖ» – самая сильная команда, с которой вы встречались как тренер?

– Мне не нравится составлять такие рейтинги. Они были сильнейшей командой Европы в последние пару лет, выиграли Лигу чемпионов. На их стороне не только качество футболистов и тренеров, но и возраст команды. Они продолжают учиться, становиться лучше.

«ПСЖ » – команда, которую мы уважаем, против них очень тяжело играть. Однако мы по-прежнему уверены в себе и в том, что сможем победить их завтра, – сказал Компани.