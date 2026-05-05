Энрике о «Баварии»: «Сильнейший соперник, с которым сталкивался «ПСЖ». Надаль говорил, что матчи с Федерером и Джоковичем мотивируют его становиться лучше. Мы тоже этого хотим»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о предстоящем выездном матче с «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов.

Команды встретятся в Мюнхене завтра, 6 мая. Первая игра прошла в Париже и завершилась победой французской команды со счетом 5:4. 

«Мы всегда стремимся совершенствоваться. Мы стремимся побеждать в каждом матче, и наша цель на завтра – выиграть этот матч. Это непростой матч, но мы довольны нашими выступлениями на выезде в этом сезоне.

Ни один игрок или болельщик «ПСЖ» не перестанет играть или петь. Пришло время сделать еще больше, чтобы выйти во второй финал. Важно показать и понять, почему мы здесь.

Первое, что я хочу донести: когда вы играете против такого соперника – а это, несомненно, сильнейшая команда, с которой мы сталкивались – преимущество в один мяч ничего не значит. У нас есть опыт прошлого сезона. Мы всегда стремимся оправдать ожидания наших болельщиков.

Завтра мы собираемся сыграть в Мюнхене, чтобы стать более сильнее, чем когда-либо. Рафа Надаль однажды сказал, что в какой-то момент его карьеры матчи против Федерера и Джоковича были для него мотивацией. Это то, чего мы хотим. Мы восхищаемся «Баварией», но матчи с ней мотивируют нас становиться лучше. Завтра мы попытаемся одолеть команду, которая играет великолепно», – сказал Энрике. 

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
Вообще импонирует Энрике. Умно высказывается, аккуратно где-то. Особо не шумит и делает круто свою работу может быть однажды заедет к нам в МЮ лет так на 10))
