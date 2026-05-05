ЦСКА пошутил над «Зенитом» в ролике перед игрой со «Спартаком»: «И вновь в юбилейный сезон покидают розыгрыш Кубка. Нас ждет настоящее дерби, прямо как в старые добрые»
6 мая армейцы встретятся со «Спартаком» в финале Пути регионов FONBET Кубка России.
Сегодня ЦСКА выложил видео, посвященное предстоящей игре. Оно начинается с того, что мужчина смотрит по телевизору репортаж, в котором говорят: «И вновь в юбилейный сезон «Зенит» покидает розыгрыш FONBET Кубка России. В прошлом году команда не прошла московских армейцев, в этом – «Спартак», который в следующем раунде попадает как раз на ЦСКА. А это значит, что нас всех ждет настоящее дерби, прямо как в старые добрые».
Ребенок главного героя ролика, услышав такое описание, спрашивает, что значит «как в старые добрые». Отец, вздохнув, вспоминает моменты из предыдущих дерби, и отвечает: «Скоро увидишь, сынок».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ВидеоСпортс”
Нет?
Или, может, моменту из прошлого розыгрыша кубка, где Мостовой убирает этого самого Гайича перед третьим голом и потом судья отменяет чистый гол, чтобы счет не стал разгромным и у ЦСКА были шансы в ответном матче?
Тоже нет?
Ну что ж, ладно :(
Зенит пошутил над ЦСКА в чемпионате. Особо смешно шутил Луис Энрике( Я так хохотался)
ЦСКА - 2
Зенит - 0
Где смех? Не слышу?
Услышал смех? :)
Кстати, у «Зенита» только в прошлом году не было трофеев (если Суперкубок перед началом чемпионата не брать, который выиграли у твоего ЦСКА), а ты берешь пару лет в своих статистических изысканиях. Перепроверь блокнотик
ЦСКА - 2
Зенит - 0
Ох уж эти комплексы 😂