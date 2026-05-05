ЦСКА пошутил над «Зенитом» в ролике перед игрой со «Спартаком»: «И вновь в юбилейный сезон покидают розыгрыш Кубка. Нас ждет настоящее дерби, прямо как в старые добрые»

ЦСКА в ролике об игре со «Спартаком» вспомнил неудачи «Зенита» в Кубке.

ЦСКА пошутил над «Зенитом » в предматчевом ролике.

6 мая армейцы встретятся со «Спартаком » в финале Пути регионов FONBET Кубка России.

Сегодня ЦСКА выложил видео, посвященное предстоящей игре. Оно начинается с того, что мужчина смотрит по телевизору репортаж, в котором говорят: «И вновь в юбилейный сезон «Зенит» покидает розыгрыш FONBET Кубка России. В прошлом году команда не прошла московских армейцев, в этом – «Спартак», который в следующем раунде попадает как раз на ЦСКА. А это значит, что нас всех ждет настоящее дерби, прямо как в старые добрые».

Ребенок главного героя ролика, услышав такое описание, спрашивает, что значит «как в старые добрые». Отец, вздохнув, вспоминает моменты из предыдущих дерби, и отвечает: «Скоро увидишь, сынок».