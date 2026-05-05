Президент «Реала» Перес не поедет на матч с «Барсой». Каталонцам достаточно не проиграть в класико, чтобы взять титул (El Chiringuito TV)

Глава «Реала» пропустит матч с «Барсой», в котором соперник может взять титул.

Президент «Реала » Флорентино Перес может пропустить гостевой матч 35-го тура Ла Лиги против «Барселоны».

Журналист и ведущий El Chiringuito TV Хосеп Педрероль заявил в эфире своей передачи, что 79-летний глава «Мадрида» не планирует ехать в Барселону и посещать «Камп Ноу ».

Напомним, что «Барселоне» достаточно не проиграть «Реалу» на своем поле 10 мая, чтобы взять второй чемпионский титул подряд. Между командами 11 очков за четыре тура до завершения сезона.