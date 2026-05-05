Камавинга о хейте после удаления в игре с «Баварией»: «Футбол не прощает ошибок. Ты можешь сыграть 10 хороших матчей, но люди об этом забудут. Партнеры сказали, что это не моя вина»

Камавинга об удалении в игре с «Баварией»: в «Реале» сказали, что я не виноват.

Полузащитник «Реала » Эдуардо Камавинга высказался о хейте со стороны болельщиков после удаления в игре с «Баварией».

Мадридский клуб уступил мюнхенцам в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (3:4, первая игра – 1:2). На 86-й минуте хавбек мадридцев Камавинга сфолил на Харри Кейне на чужой половине поля и не отдавал сопернику мяч после свистка. За это главный арбитр Славко Винчич встречи показал ему вторую желтую карточку .

«Красная карточка? Плохое воспоминание. Это был несчастный случай, которого я совсем не ожидал. Это задело меня, но это часть жизни игрока.

Я не лгу, когда говорю, что после того, что произошло, я полностью отказался [от соцсетей]. Я думаю, нам будет лучше без социальных сетей. Футбол не прощает ошибок. Ты можешь сыграть десять хороших матчей, но люди об этом забудут, если ты совершишь ошибку в одном.

Они [партнеры по команде] сразу же пришли поддержать меня в раздевалку. Они сказали мне, что это не моя вина и что это была судейская ошибка. Я воспринял это как ошибку. Даже на следующий день клуб прислал мне сообщения, в которых говорилось, что это не моя вина», – сказал Камавинга в интервью Canal+.