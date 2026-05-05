  • Камавинга о хейте после удаления в игре с «Баварией»: «Футбол не прощает ошибок. Ты можешь сыграть 10 хороших матчей, но люди об этом забудут. Партнеры сказали, что это не моя вина»
Камавинга о хейте после удаления в игре с «Баварией»: «Футбол не прощает ошибок. Ты можешь сыграть 10 хороших матчей, но люди об этом забудут. Партнеры сказали, что это не моя вина»

Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга высказался о хейте со стороны болельщиков после удаления в игре с «Баварией». 

Мадридский клуб уступил мюнхенцам в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (3:4, первая игра – 1:2). На 86-й минуте хавбек мадридцев Камавинга сфолил на Харри Кейне на чужой половине поля и не отдавал сопернику мяч после свистка. За это главный арбитр Славко Винчич встречи показал ему вторую желтую карточку.

«Красная карточка? Плохое воспоминание. Это был несчастный случай, которого я совсем не ожидал. Это задело меня, но это часть жизни игрока.

Я не лгу, когда говорю, что после того, что произошло, я полностью отказался [от соцсетей]. Я думаю, нам будет лучше без социальных сетей. Футбол не прощает ошибок. Ты можешь сыграть десять хороших матчей, но люди об этом забудут, если ты совершишь ошибку в одном. 

Они [партнеры по команде] сразу же пришли поддержать меня в раздевалку. Они сказали мне, что это не моя вина и что это была судейская ошибка. Я воспринял это как ошибку. Даже на следующий день клуб прислал мне сообщения, в которых говорилось, что это не моя вина», – сказал Камавинга в интервью Canal+.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Cadena SER
Лига чемпионов УЕФА
Ла Лига
Реал Мадрид
Бавария
Эдуардо Камавинга
Вина судьи, что на него не подействовала "магия" футболки Реала и он судил по правилам?
Ответ Ллб
Вина судьи, что на него не подействовала "магия" футболки Реала и он судил по правилам?
Мне ещё нравится этот аргумент в стиле «да судья просто не помнил про первую желтую». Анекдот просто
Ответ Ллб
Вина судьи, что на него не подействовала "магия" футболки Реала и он судил по правилам?
Вина судьи в том, что он не проверил банковское приложение и не увидел поступление от Переса
Тока у Камавинги 10 хороших матчей даже за 2 последних сезона не наберётся
Ответ KiNG_K
Тока у Камавинги 10 хороших матчей даже за 2 последних сезона не наберётся
Перегибать тоже не нужно. он классный игрок и очень молодой ещё
Ответ Дядя ТУРА
Перегибать тоже не нужно. он классный игрок и очень молодой ещё
Это было актуально говорить в его первый, ну ладно второй сезон. Камавинга в клубе уже 5 лет, и с тех пор никак не прогрессирует. Его статус и роль в клубе тоже размыты. Основным игроком так и не стал, надежности на поле не видно (очень редко), по позиции непонятно где он лучше (в опорке не самая сильная опция, на левом фланге защиты тем более), да и вечные травмы не добавляют оптимизма. Один из главных кандидатов на вылет
да да,опять судья виноват..задолбали,по хорошему надо им разгонять эту токсичную кодлу ахреневшую
Кама лоханулся но главный виновник проигрыша был Мбаппе с ним Реал всегда проигрывает
С одной стороны он прав, но бл*н за их огромные зарплаты, они и должны играть соответствующе, плюс он явно лукавит, говоря про одну игру!

Но таким нытьём они выбивают индульгенцию на будущие ошибки, тоже не очень хорошие мувы (как сказал бы Фёдор Смолoff)
Ну раз Камавинга не виноват, то наверно вина за Алонсо
Проблема в том что он провел весь сезон плохо,а красная апогей и результат такого отношения,реал команда бесхребетных нытиков…15 лет фанат Реала
10 хороших матчей у Камавинги разве что за всю карьеру в Реале
среднего не дано? прям судья виноват?
ок, показал ненужную вторую жк. ты-то чего провоцировал?
уже имея жк. выйдя на замену. за 5 мин до конца матча, который вы выигрываете.

просто извинись, прими что ты был дурак и пошли дальше! кому эти «я не виноват» нужны??
Не совсем понимаю, а проблема то в чем?)
Вторую желтую значит показал до недовольства игроков Баварии.
