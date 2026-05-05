Джон Кордоба: «Дзюба – отличный игрок. У меня огромное уважение к нему»
Форвард «Краснодара» Джон Кордоба высоко отозвался о нападающем «Акрона» Артеме Дзюбе.
В воскресенье «быки» победили «Акрон» в гостевой игре Мир РПЛ (1:0). Кордоба забил гол на 72‑й минуте и был признан лучшим игроком матча.
– Каково было играть против Артема Дзюбы на поле?
– Дзюба – отличный игрок. У меня огромное уважение к нему.
– Впереди матч с «Динамо» в Кубке России. Реально ли выиграть два трофея?
– У нас будет мало времени, чтобы отдохнуть и подготовиться. Но это уже финальные матчи, поэтому мы будем бороться и делать свою работу, – сказал Кордоба.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
7 комментариев
очень странно, что Дзюба назвал "лучшим нападающим" - Даку
а Кордоба доказывает свой уровень на протяжении многих лет