  • Морган о том, что Месси не попал в его сборную всех времен: «Он даже не самый великий аргентинский игрок. Моя команда идеальна и без него»
Морган о том, что Месси не попал в его сборную всех времен: «Он даже не самый великий аргентинский игрок. Моя команда идеальна и без него»

Журналист Пирс Морган объяснил, почему не включил Лионеля Месси в свою сборную лучших футболистов всех времен.

В 2025 году болеющий за «Арсенал» и поддерживающий дружеские отношения с Криштиану Роналду телеведущий составил такую команду: Гордон Бэнкс, Кафу, Франко Барези, Паоло Мальдини, Роберто Карлос, Зинедин Зидан, Лотар Маттеус, Роналдиньо, Диего Марадона, Криштиану Роналду, Роналдо.

Аккаунт FootballFunnys сегодня опубликовал эту команду и написал: «Пирс Морган выбрал свою сборную всех времен, и в ней удивительным образом отсутствует один игрок...»

Морган ответил на это замечание у себя в соцсети: «Не так уж и удивительно... Месси даже не самый великий аргентинский игрок. Моя сборная всех времен идеальна и без него».

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Пирса Моргана в X
R7 даже не лучший Ronaldo в истории футбола :)
Ответ Vitezslav
Комментарий скрыт
Ответ Vitezslav
Просто липовый, роналдУ. Я если честно долго не мог привыкнуть к пеньку после зубастика. Не укладывалось в голове как так можно плагиатить 😁
Твоя команда всем давно известна. 11 Роналдов.
Ответ Клирик
1 Роналдов и 10 подлиз морганов
Ответ Клирик
... И тренер- они же!.
Там и Пеле нет, Кройффа, да много кого) глупо критиковать человека за его субъективный выбор)
Ответ Edwin_Hubble
Линия защиты, кстати, офигенная.
Ответ Log in
Да вообще очень адекватный набор игроков, сбалансированный. А то что гоата нет.. ну, это ж Морган)
Ответ naf @ nya
Клоун🤡
Давненько что-то слышно его не было. По идее, сейчас ещё сёстры должны своё мнение важное высказать
Ну ещё бы. Поставит Лео в сборную, клубничная зарплата перестанет на карту падать)
Ответ mastadon
И сразу станет некрасивым )
Морганы все одинаковые, что Пирсы, что Декстеры(.
Только Фриман норм 🤣
Ответ Men77
Комментарий скрыт
Ответ Men77
Вопрос Декстеру, который ограничил ответы.

Так всё-таки биполярка?
Вот такие Морганы и есть болелы криро
Роналда головного мозга
Зашел узнать кто такой Морган.
А почему только один отсутствует? Пеле я тоже не вижу...
Ответ CrishForever
Так о нем и идет речь )
Ответ Fliege
А-а... я сразу и не понял.
