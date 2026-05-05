Морган о том, что Месси не попал в его сборную всех времен: «Он даже не самый великий аргентинский игрок. Моя команда идеальна и без него»

Пирс Морган: Месси даже не самый великий аргентинский игрок.

Журналист Пирс Морган объяснил, почему не включил Лионеля Месси в свою сборную лучших футболистов всех времен.

В 2025 году болеющий за «Арсенал» и поддерживающий дружеские отношения с Криштиану Роналду телеведущий составил такую команду : Гордон Бэнкс, Кафу, Франко Барези, Паоло Мальдини, Роберто Карлос, Зинедин Зидан, Лотар Маттеус, Роналдиньо, Диего Марадона, Криштиану Роналду , Роналдо.

Аккаунт FootballFunnys сегодня опубликовал эту команду и написал: «Пирс Морган выбрал свою сборную всех времен, и в ней удивительным образом отсутствует один игрок...»

Морган ответил на это замечание у себя в соцсети: «Не так уж и удивительно... Месси даже не самый великий аргентинский игрок. Моя сборная всех времен идеальна и без него».