«Спартак» и Дмитриев продлили контракт до 2030 года

«Спартак» объявил о заключении нового контракта с полузащитником Игорем Дмитриевым.

Теперь соглашение 21-летнего футболиста с красно-белыми рассчитано до лета 2030 года.

Дмитриев перешел в «Спартак» в 2024 году, в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Крылья Советов», а летом 2025 года дебютировал за основной состав москвичей. Игорь провел 32 матча за команду, забил два мяча и отдал семь результативных передач. Его статистика – здесь.

«Хочу поблагодарить игроков, тренерский штаб, персонал клуба и всех болельщиков за то, как приняли меня в «Спартаке». Ощущаю, что стал здесь по-настоящему своим.

И для меня огромная честь подписать новый контракт, ведь это говорит о том, что клуб в меня верит. Я счастлив. Сделаю все, чтобы с каждым днем становиться лучше и приносить максимум пользы «Спартаку»! 

Пользуясь случаем, хочу попросить болельщиков поддержать нас на финише сезона в решающих матчах. А мы, в свою очередь, отдадим все силы, чтобы их порадовать», – сказал Дмитриев.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Спартака»
43 комментария
Неожиданное светлое пятно среди молодых
Ответ alexey102rus
А когда его взяли, спартаковские блогеры писали, что это мутные схемы Андреева и тд. Кстати, спасибо Амаралу за этот трансфер
Ответ Three Days Grace
Поэтому я и сказал про неожиданность. Мне кажется даже в самом Спартаке его брали в лучшем случае в ротацию для длины скамейки, но он серьёзно спрогрессировал и теперь один из основных
Хорошая новость. Парень толковый.
Отличная новость! Игорь молодец, но нужно больше! Заслуживает играть в атаке, в защите пустая трата времени. С его габаритами мог бы вообще играть цф
Ответ Peter Parker
Отличная новость! Игорь молодец, но нужно больше! Заслуживает играть в атаке, в защите пустая трата времени. С его габаритами мог бы вообще играть цф
А что у него с габаритами?
Ответ Л.Л.
А что у него с габаритами?
На сайте РПЛ: рост 1,82, вес 76
Замечательная новость! Успехов парню и профессионального роста!
Хорошая новость!
Правильное решение! Дай Бог, будет еще развиваться и принесет пользу Спартаку!
Хороший крайний хав с упором на атаку, к тому же с паспортом. Годное продление.
Хороший парень, растёт заметно.
Это хорошо, вроде толковый парень.
Новость хорошая. Может вырасти в добротного игрока. Но, как по мне, хорош из него лепить латераля. Он фланговый хавбек
