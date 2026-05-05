«Спартак» и Дмитриев продлили контракт до 2030 года

«Спартак» объявил о заключении нового контракта с полузащитником Игорем Дмитриевым .

Теперь соглашение 21-летнего футболиста с красно-белыми рассчитано до лета 2030 года.

Дмитриев перешел в «Спартак» в 2024 году, в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Крылья Советов», а летом 2025 года дебютировал за основной состав москвичей. Игорь провел 32 матча за команду, забил два мяча и отдал семь результативных передач. Его статистика – здесь .

«Хочу поблагодарить игроков, тренерский штаб, персонал клуба и всех болельщиков за то, как приняли меня в «Спартаке ». Ощущаю, что стал здесь по-настоящему своим.

И для меня огромная честь подписать новый контракт, ведь это говорит о том, что клуб в меня верит. Я счастлив. Сделаю все, чтобы с каждым днем становиться лучше и приносить максимум пользы «Спартаку»!

Пользуясь случаем, хочу попросить болельщиков поддержать нас на финише сезона в решающих матчах. А мы, в свою очередь, отдадим все силы, чтобы их порадовать», – сказал Дмитриев.