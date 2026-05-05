  • Семеньо подвергся расистским оскорблениям на матче «Эвертон» – «Ман Сити», полиция арестовала 71-летнего болельщика хозяев. Гехи оскорбили на расовой почве в соцсетях
Семеньо подвергся расистским оскорблениям на матче «Эвертон» – «Ман Сити», полиция арестовала 71-летнего болельщика хозяев. Гехи оскорбили на расовой почве в соцсетях

Игроки «Ман Сити» Гехи и Семеньо столкнулись с расизмом.

Защитник «Манчестер Сити» Марк Гехи и вингер Антуан Семеньо вчера подверглись оскорблениям на почве расизма.

«Ман Сити» решительно осуждает расистские оскорбления, направленные в сторону Семеньо во время вчерашнего матча [с «Эвертоном» (3:3) в АПЛ]. Мы приветствуем оперативные действия, предпринятые «Эвертоном» и полицией для установления личности виновного.

Мы также очень сожалеем о том, что Гехи стал объектом серии гнусных расистских постов в социальных сетях вчера вечером. Мы продолжим оказывать абсолютную поддержку Антуану и Марку и никогда не примем никакой дискриминации в футболе», – говорится в заявлении «горожан».

«Эвертон» сообщил, что во время матча 35-го тура Премьер-лиги, проходившего на стадионе «Хилл Дикинсон», после сообщений фанатов и стюардов о расистских оскорблениях в адрес игрока команды соперника был арестован мужчина.

Полиция Мерсисайда арестовала 71-летнего мужчину по подозрению в нарушении общественного порядка на почве расовой ненависти. Впоследствии он был отпущен под залог – ему запрещено приближаться к любым стадионам ближе чем на одну милю за четыре часа до начала матчей, во время игр и в течение четырех часов после финального свистка.

«Расизм и дискриминация во всех формах совершенно неприемлемы. Им нет места на наших стадионах, в нашем спорте или в обществе. Подобное поведение недопустимо.

Быстрая реакция болельщиков, стюардов и полиции Мерсисайда позволила установить личность нарушителя и принять соответствующие меры. Клуб продолжит тесно сотрудничать с властями для поддержки расследования и предпримет самые решительные действия в соответствии со своим принципом нулевой терпимости», – говорится в заявлении «ирисок».

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Манчестер Сити»
Дед, видимо, был не в курсе изменений в межрасовых отношениях👴🏻
Ну так не честно! Оставьте старикам их расизм и водительские права, им недолго осталось, они и подумать не могли, что окажутся в таком "мультикультурном" концлагере.
Дед все по старинке живет,но Англя уже давно не та,что мы помним по фанатам...
С ума все посходили
Ох, уж эти английские Пономарёвы..
Особо опасен!
Приняли старого пенька, а он так просто последние 50 лет разговаривает
Гехи на все 300 тысяч привез)
Ох уж этот провокатор Вини, не успокоится никак, ой. Так стоп!
