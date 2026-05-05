Колыванов возглавил «Волгарь» из Второй лиги

Новым главным тренером «Волгаря » стал Игорь Колыванов .

58-летний специалист сменил Юрия Юхневича, который покинул клуб в конце апреля. Детали контракта Колыванова не уточняются.

«Волгарь» с 10 очками после 11 матчей занимает предпоследнее, девятое, место в таблице Leon Второй лиги А в группе «Золото».

Последним клубом в тренерской карьере Колыванова был «Текстильщик», который он возглавлял с 2022 по 2024 год. Также специалист тренировал «Уфу», «Торпедо», «Арарат» и сборные России U17, U19 и U21.

