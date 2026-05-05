Колыванов возглавил «Волгарь» из Второй лиги

Новым главным тренером «Волгаря» стал Игорь Колыванов.

58-летний специалист сменил Юрия Юхневича, который покинул клуб в конце апреля. Детали контракта Колыванова не уточняются.

«Волгарь» с 10 очками после 11 матчей занимает предпоследнее, девятое, место в таблице Leon Второй лиги А в группе «Золото».

Последним клубом в тренерской карьере Колыванова был «Текстильщик», который он возглавлял с 2022 по 2024 год. Также специалист тренировал «Уфу», «Торпедо», «Арарат» и сборные России U17, U19 и U21.

Игорь Колыванов: «Я слишком сильный тренер, поэтому меня боятся приглашать. Для некоторых я неудобен – люблю футбол, а не дела вокруг него»

Колыванову уже 58… детство ты куда летишь.
Хороший тренер. Надеюсь Игорь выведет команду на новый уровень.
ахахахахахахахахахахах
А где-то сидит мостовой и ждёт приглашения в Спартак. Ну или в ЦСКА
Слишком сильный тренер даже для Первой лиги.
Надеюсь он справится то хотя бы этот силач с этой командой, а то тогда придётся вернуться на матч тв и угадывать счета матчей РПЛ, обливаясь за ручку слюнками вместе с бывшим игроком Сельты, который о футболе знает столько, что даже не надо быть тренером, готов одной фразой дать совет любому абсолютно
Ого,приедет в Иваново скоро,посмотрим .
