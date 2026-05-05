«Зенит» встретится с «Сочи». Петербуржцы, команде нужна поддержка в домашней игре против сочинцев!

В 29-м туре Мир РПЛ «Зенит» сыграет с «Сочи».

Матч пройдет в воскресенье, 10 мая, в 15:00 на стадионе «Газпром Арена».

После 28 туров сине-бело-голубые расположились на второй строчке турнирной таблице, набрав 62 очка. Сочинцы же идут на 16-м месте, обладая 21-м очком.

Перед матчем на главной сцене стадиона выступит российская певица Дора, а перед выступлением пройдет автограф-сессия исполнительницы, начало – в 13:20. Также гостей стадиона ждут тематические фотозоны в стиле «Зенит Навсегда» и трибун стадиона. «Зениту» нужна ваша поддержка в матче против «Сочи»!

