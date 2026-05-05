Мостовой может уйти из «Зенита» в московский клуб летом. Семак готов отпустить вингера (Sport24)

Мостовой может перейти из «Зенита» в клуб из Москвы.

Атакующий полузащитник Андрей Мостовой может покинуть «Зенит» после завершения этого сезона.

Как сообщает Sport24, у 28-летнего вингера есть вариант с переходом в московский клуб – одна из команд проявляет к нему предметный интерес.

Мостовой недоволен своим положением в «Зените » – в этом сезоне Мир РПЛ он принял участие в 21 матче, забил 6 голов и сделал 1 ассист, но только в 6 играх он выходил на поле в стартовом составе. При этом в весенней части его ни разу не выпустили с первых минут, он вышел на замену лишь в 4 играх.

Знакомый с ситуацией источник добавил, что главный тренер клуба из Санкт-Петербурга Сергей Семак готов отпустить Мостового в другую команду.

Андрей перешел в «Зенит» в 2019 году, его действующий контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.