  Мостовой может уйти из «Зенита» в московский клуб летом. Семак готов отпустить вингера (Sport24)
Мостовой может уйти из «Зенита» в московский клуб летом. Семак готов отпустить вингера (Sport24)

Атакующий полузащитник Андрей Мостовой может покинуть «Зенит» после завершения этого сезона.

Как сообщает Sport24, у 28-летнего вингера есть вариант с переходом в московский клуб – одна из команд проявляет к нему предметный интерес.

Мостовой недоволен своим положением в «Зените» – в этом сезоне Мир РПЛ он принял участие в 21 матче, забил 6 голов и сделал 1 ассист, но только в 6 играх он выходил на поле в стартовом составе. При этом в весенней части его ни разу не выпустили с первых минут, он вышел на замену лишь в 4 играх.

Знакомый с ситуацией источник добавил, что главный тренер клуба из Санкт-Петербурга Сергей Семак готов отпустить Мостового в другую команду.

Андрей перешел в «Зенит» в 2019 году, его действующий контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Подробная статистика футболиста – здесь.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sport24
В ЦСКА, вероятно, там прям из бывших уже команду скоро можно будет собрать.
А в Зените не нужен, прогресса нет, играет 1 матч из 10, когда захочет.
Ответ Ndrew
Комментарий скрыт
Ответ Ndrew
Если ЦСКА даст нормальную личку, я ду маю уйдет
В Локо бы хорошо зашел
Ответ semakor@ya.ru
Комментарий скрыт
Ответ semakor@ya.ru
Комментарий скрыт
Качества есть, стабильности нет, увы.
Ответ Игорь Новиков
Возможно (а, скорее, точно), его промах с пенальти на 90+ с «Оренбургом» стоил команде чемпионства.
Ответ andrew.p
А я думал,что отсутствие игры бОльшую часть сезона могут лишить Зенит чемпионства, а, оказывается, Мостовой во всём виноват!
Мост и так был посредственным игроком всегда. Но в этом сезоне совсем грустно. Семак уже даже предпочел выпустить Кондакова с первых минут, а не Андрюшу. Пора уходить. Прогресса нет.
Ответ NIКITA
По меркам РПЛ он норм.
Ответ Ruscello
По меркам РПЛ команд которые бояться за 3-4-5-6-7-8 места -ДА, но не за первое
Раньше выходил на замены и изредка давал всплески, периодически был очень полезен. В последнее же время он в какой-то эмоциональной яме. Для сравнения, Соболеву в похожих обстоятельствах хватило бойцовских качеств, чтобы из неё выбраться, выгрызть место на поле и начать давать результат. Мостовой же сидит на лавке с абсолютно потухшим обиженным лицом. Поэтому и перестал выходить даже на замены. Лучше по-игроцки он уже не станет в силу возраста, пора прощаться. Пенальти Спартаку и последовавшая за ним реакция были как символический последний приговор
Ответ wRong
У кого Соболев что выгрызал? У мертвого Дурана, который даже и не собирался играть, реально?

Семак его ставил в старт даже после абсолютно провальных игр от дельфина.
Ответ Neromog
И у Дурана в том числе, и у самого себя, и у внешних обстоятельств. Факт есть факт - после провальных полутора лет переломил ситуацию и стал давать результат, когда практически всеми был списан
Все болельщики Зенита запомнили его улыбочку после незабитого пенальти со Спартаком. Весной вообще играть не хочет.
Ответ Toliatti
Мне кажется, каждый её помнит по-разному. Мне вот она не показалась следствием легкомыслия, злорадства или игривого настроения. С такой улыбкой он мог также с лёгкостью подумать, - "Да что ж я за кривой такой?" Или "да почему же так всё через задницу?" Поэтому далеко идущих выводов из той улыбки я бы не делал
Ответ pyritanza
По мне там было безразличие.
Мостовой должен играть в Спартаке))
Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Если Спартак не расформируют за постоянные скандалы с допингом.
Ответ Виталик Украинский
Постоянно это бромонтан в 2000-м и Заболотный в 2026? Тем более он не играет и не влияет на результаты. Или еще кто был, напомните, пожалуйста
Кальян в Березовой Роще сам себя не покурит
Андрей Мостовй до попытки похищения и после - это два разных футболиста. Говорят еще и в личной жизни неприятности возникли.
Ответ Django Joker
Может не того вернули?
Ответ Django Joker
По слухам, с дочкой Богданыча то ли встречается, то ли раньше встречался.
Чел, который больше времени тратит на окрашивание волос, чем на попадание в створ при выходе 1 в 1, не прогрессирует, по физиономии видно, что он наглый зажравшийся сынок, пусть дует куда хочет. Толку от него нет.
Ответ babai4304
Мне кажется у нас тоже Максименко и Умяров ходят в какие-то барбершопы и укладывают волосы
Суд Петербурга заключил под стражу подозреваемого в организации попытки похищения Андрея Мостового. Ему вменяют также организацию группового изнасилования и пыток
3 мая, 20:22
Андрей Мостовой внесен в базу «Миротворца»
18 апреля, 10:32
