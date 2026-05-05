Тихонов поддержал Карседо: «Я только за то, чтобы он продолжал работать – в данный момент он дает результат и качество. Пусть ему дадут усилиться»

Тихонов поддержал Карседо: он дает результат и качество.

Восьмикратный чемпион России в составе «Спартака » Андрей Тихонов оценил работу Хуана Карлоса Карседо на посту главного тренера красно-белых.

«Я только за, чтобы Карседо продолжал работать. Пускай ему доверяет руководство, болельщики и дадут возможность усилиться. Я за Карседо. Пускай работает. В данный момент он дает результат и качество.

Важно, какое место команда займет в чемпионате и как сыграет в Кубке. Думаю, это будет иметь большое значение и для Карседо тоже», – сказал Тихонов.

За два тура до конца сезона «Спартак» занимает четвертое место в таблице Мир РПЛ , набрав 48 очков. В среду красно-белые сыграют с ЦСКА в финале Пути регионов FONBET Кубка России.